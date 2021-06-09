تدهور حالة الفنانة فاطمة كشري بسبب خطأ طبي.. نسي الطبيب شاشاً داخل بطنها!

تصدر اسم الفنانة المصرية فاطمة كشري، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية بسبب خطأ طبي فادح بعد خضوعها لعملية جراحية قبل أيام.

وكانت البداية حين خضعت فاطمة كشري، الثلاثاء الماضى لعملية جراحية بسبب ما تعانيه من آلام شديدة في منطقة البطن بسبب تضخم (الفتاق).

وبعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة لإزالته في أحد المستشفيات، فوجئت فاطمة كشري بعد أيام بوجود بجسم غريب بجانب مكان العملية.

وحين قررت الفنانة المصرية الذهاب إلى الطبيب للاطمئنان وخضعت لعملية جراحية أخرى لتكتشف أن الطبيب نسي بداخلها (شاشًا طبيًّا) تسبب لها في هذه المعاناة.

فاطمة كشري.. نقابة المهن لم تهتم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفاطمة كشري من داخل أحد المستشفيات وهي ترقد على سرير المرض.

إذ تشعر الفنانة بألم شديد وتعاني حتى الآن من أثر الجراحة، وتسير بشاش طبي ملفوف على منطقة البطن، وتقول: (كل شوية ألاقي حاجة وارمة زي الكورة، وبحس إنها هتنفجر من السخونية اللي فيها، أنا مش عايزة غير دكتور يشوف حالتي).

وتابعت في تصريح لصحيفة (الوطن) المصرية: (بعيط من الألم وكل ما أروح للدكتور يفتح بطني تاني، ويقولي فيه صديد متراكم، ومش عارفه أعمل إيه).

وقالت فاطمة كشري إنها تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية، لمساعدتها ولكن لم يهتموا بها، وذلك لأنها ليست عضوًا في النقابة.

فنانون يتضامنون مع فاطمة كشري

لكن صحيفة (أخبار اليوم) المحلية نقلت عن مصادرها أن نقيب الممثلين أشرف زكي تواصل مع فاطمة كشري لمعالجتها.

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وتعهد النقيب بأنه لن يترك فاطمة كشري في أزمتها رغم أنها ليست عضوة بالنقابة، وسيتم عرضها على جراح كبير حتى يُعالج الخطأ التي تعرضت له.

وتعاطف الكثيرون من داخل الوسط الفني وخارجه مع فاطمة كشري، من بينهن الفنانة إنجي خطاب، التي شاركت صورة لفاطمة كشري أثناء حوارها مع أحد الصحف، والتي تروي خلاله كواليس حالتها الصحية.

وعلقت إنجي خطاب على الصورة التي نشرتها عبر (انستجرام): (شفت فيديو للفنانة الشهيرة بفاطمة كشري على جريده الوطن الست دي عملت أدوار كتير صغيرة في السينما بيقولو أنها تعبانة ورجعت تشتغل على عربية كشري عشان عندها مشكلة في بطنها ومحتاجة عملية).

وناشدت إنجي خطاب رجال الأعمال والفنانين بمباشرة حالتها الصحية ومحاولة مساعدتها، وقالت: (لو في حد من رجال الأعمال أو الفنانين الكبار يقدر يوصلها ويساعدها أنا ممكن أساعد معاكم على أد مقدرتي ياريت حد يوصلها حرام ست كبيرة في عمر أمهاتنا كلنا ربنا يشفيها يارب قلبي وجعني عليها).

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كما كشفت فاطمة كشري في تصريح صحفي أن الفنانة نهال عنبر تواصلت معها بالفعل وحجزت موعدا لها مع طبيب في منطقة الزمالك، إلى جانب اتصال من الفنانة شيماء سيف والتي تجمعها علاقة قوية بها.

وعلى الرغم من ظروفها الصعبة بعد وفاة والدها ومرض والدتها، إلا أن الفنانة دنيا سمير غانم، طالبت بضرورة علاج كشري.

وقالت فاطمة : (شيماء سيف كلمتني وقالتلي إنتي ليكي أفضال عليا، والفنانة الجميلة دنيا سمير غانم، قالت لازم الحاجة فاطمة تتعالج زينا بالظبط، ده من حقها، وأمينة كلمتني وقالتلي هبعتلك دكتور مخصوص، ده غير فنانين كتير جدا).

رئيس جمعية الكومبارس عاجز عن الدفع!

من جهته قال إبراهيم عمران، رئيس جمعية الكومبارس، إنّ الموارد المالية للجمعية ضعيفة للغاية، فيما ينفق من ميزانيته الخاصة عليها، لاسيما الإيجار الشهري للمقر.

وأكد عمران أن الجمعية ليست في مقدرتها تقديم الرعاية الطبية اللازمة لفاطمة كشري بعد تدهور حالتها الصحية.

وأكد إبراهيم عمران في تصريحات صحفية أنه يحرص على التواصل مع كشري، بشكلٍ يومي، من إجراءها عملية الفتاق في شهر مارس الماضي، بشأن الاطمئنان على حالتها الصحية.

وأضاف: (الجمعية مش هتقدر تساعدها ماديًا أو توفير الرعاية اللازمة لها.. الجمعية عاوزة اللي يساعدها).

وأشار عمران إلى أن أعضاء الجمعية لا يُسددون الاشتراك السنوي منذ وقتٍ طويل، ما أسهم في فقر الموارد المالية للجمعية، مضيفاً: (بدفع الإيجار من جيبي كل شهر.. وممكن أقفلها من أي وقت طالما محدش بيسأل).

حول فاطمة كشري

الجدير بالذكر أن كشري إحدى أشهر الكومبارسات في مصر، ولقبت بفاطمة بسبب مهنة والدها,

وظهرت فاطمة كشري مع الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة dmc، وأكدت خلال اللقاء أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة، وذلك خلال زيارتها لشارع عماد الدين، لشراء ثلاجة لأمها وأخواتها البنات بعد وفاة والدها، فجذبها تجمع من الفنانين وكاميرات وإضاءة تملأ المكان.

وقالت كشري إنها ذهبت إليهم قائلة لهم (إنتوا مين)، فرد عليها أحدهم (إحنا بنصور فيلم) فأحبت التمثيل بعد رؤيتها المشهد الذي تم تصويره أمامها وقررت على الفور أن تذهب إلى المسؤول داخل العمل عن الكومبارس ليسند إليه دورا في (صراع الأحفاد) و(كتيبة الإعدام).

أما آخر أعمال فاطمة الفنية، كان مسلسل (جمال الحريم) من بطولة نور اللبنانية، والذي عُرض عبر قناة (dmc)، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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