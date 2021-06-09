التطبيع وصل الملاهي الليلية في الإمارات.. فتيات وشبان ورقص  (فيديو)

تسبب مقطع فيديو متداول من الإمارات في موجة غضب واسعة بين النشطاء، بعدما أظهر إماراتيون وإسرائيليون يحتفلون سويا داخل أحد الأماكن في الإمارات يظهر كأنه ملهى ليلي في إطار التطبيع بين الجانبين.

وظهر بالمقطع سياح إسرائيليون إلى جانب مواطنين إماراتيين وهم يرقصون معا على أنغام الموسيقى في حقل صاخب، وظهرت أعلام الإمارات وإسرائيل معلقة على البار داخل الملهى الليلي.

التطبيع وصل الملاهى الليلية في الإمارات

ونشرت منظمة صهيونية تحمل اسم “قف معنا” عبر حسابها بتويتر المقطع وعلقت عليه بالقول:”مشهد جميل من الإمارات لأحد مظاهر الاحتفال بالسلام بين الإمارات وإسرائيل.. ما أجمل السلام!”

وفجر المقطع موجة غضب واسعة بين النشطاء، الذين استنكروا وصول الإمارات لهذا المستوى المخزي بسبب سياسات عيال زايد الشيطانية والتي تحكمها مصالح شخصية.

استقبال حافل لوفد إسرائيلي في الإمارات

وأواخر مايو الماضي نشرت صفحة إسرائيلية تابعة لخارجية الاحتلال على تويتر مقطعا مصورا، أظهر وفدا إسرائيليا في الإمارات دون تحديد تاريخ هذه الزيارة الأمر الذي أثار جدلا بين النشطاء، خاصة وأن نشر المقطع تزامن مع الأحداث المشتعلة في فلسطين.

ويظهر المقطع الذي بثته صفحة (إسرائيل في الخليج) على تويتر ورصدته (وطن) احتفال إماراتي حافل بوفد إسرائيلي يزور الإمارات.

استقبال إماراتي حافل وتقليدي لوفد إسرائيلي زار الإمارات 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/maORSl4Mnu — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) May 25, 2021

ولم توضح الصفحة الإسرائيلية إذا ما كان هذا المقطع حديثا أم لا، ما تسبب بجدل واسع بين النشطاء الذين شنوا هجوما عنيفا على حكام الإمارات المطبعين مع الاحتلال، والذين كانت مواقفهم رمادية بل داعمة للاحتلال خلال الأيام الفائتة.

ويشار إلى أن السفير الإماراتي بإسرائيل محمد آل خاجة، زار قبل أيام الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس.

اقرأ ايضاً: عبدالله بن زايد يحرض على حركة حماس في حضرة مسؤولين إسرائيليين

وخلال الزيارة التي فجرت موجة غضب عربي واسعة هاجم السفير الإماراتي قناة الجزيرة واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة، كما هاجم جماعة الإخوان المسلمين.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة للسفير الإماراتي يقول فيها لرئيس مجلس حكماء التوراة وزعيم شاس “حينما وصلت إلى هنا، كنت مصدوما لروية الناس.. أناس دافئون بقلوب طيبة.. لم أتوقع أن أرى مسجدا في قلب تل أبيب”.

وأضاف “للأسف قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة أو الإخوان المسلمين، يحاولون أن يُظهروا للناس أشياء أخرى فى منطقتنا”.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية (رسمية) أن “آل خاجة” وكوهين ناقشا “الأوضاع المتفجرة في المسجد الأقصى”.

وأضافت القناة أنهما ناقشا أيضا أوضاع اليهود المقيمين في دول الخليج، وانطباع السفير الإماراتي عن إسرائيل.

ودعا “آل خاجة” كوهين إلى زيارة دولة الإمارات لحضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي، فيما قدم كوهين لآل خاجة هدية و”حياة بمباركة الكهنة”، بحسب القناة.

كما نشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لها صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل كوهين في القدس المحتلة.

يذكر أن السفير الإماراتي قدم أوراق اعتماده لرئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في الأول من مارس الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأثارت زيارة سفير الإمارات لدى تل أبيب للحاخام شالوم كوهين، موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك