مساعدات الامارات إلى قطاع غزة- لقاح كورونا
مساعدات الامارات
الهدهد

ناشطون يحذرون الفلسطينيين من لقاح كورونا الذي أرسلته الإمارات لغزة عبر دحلان

كتب وطن
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حذر القطري حمد آل ثاني، الفلسطينيين من تلقي لقاح كورونا الصيني الذي أرسلته الإمارات إلى قطاع غزة  عبر رجلها الهارب محمد دحلان الذي يتزعم ما يسمى “التيار الإصلاحي” في حركة فتح وهو التيار المنشق عن الحركة الام.

لقاح كورونا والإمارات

وقال حمد آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن” رداً على تغني عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي بالمساعدات التي أرسلتها أبوظبي إلى قطاع غزة، “إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة، احذروا من اللقاح الصيني المصنع في الإمارات والذي ظهرت نتائجه على شعب البحرين الشقيق في زيادة عدد الوفيات والمصابين في الفترة الأخيرة”.

وأضاف آل ثاني، “ولا أستبعد أن تكون الشحنة المتوجهة إلى غزة تحتوي على إضافات قد تمنع النساء من الحمل او تساهم في إجهاضهن”.

مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة

جاء ذلك، تعليقاً على تغريدة للكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله، والذي تحدث فيها عن تقديم الإمارات للقاحات فيروس كورنا المستجد للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال عبد الله، في تغريدة رصدتها “وطن”: “في واحدة من أضخم المعونات الإنسانية، الإمارات ترسل 960 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى غزة عبر معبر رفح البري يستفيد منها أكثر من 20 ألف أسرة فلسطينية علاوة على 85 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وفي السياق، قال أمير ممدوح، معلقاً على تغريدة الكاتب الإماراتي: “إخواننا في فلسطين الحبيبة كونوا على حذر من المساعدات التي تقدمها اليكم هذه الدويلة المارقة من لقاحات مصنعة محليا قد تكونوا عرضة لكوارث اخرى لا يعلمها الا الله”.

وأضاف: “ما فعلوا خيرا في بلد مسلم على كوكب الأرض ولا تنتظروا منهم خيرا او تعولوا عليهم أو أنهم فيهم خير”.

وعلق جبل دكور بالقول: ” الامارات ترسل مواد غذائية وطبيه الى غزه بملاليم، وترسل ملايين الدولارات لإسرائيل لدعم اقتصاد اليهود أنها قسمة ظيزا”.

وقال علي الحبسي: “عجيب الامارات تدعم اسرائيل بعشرة مليار دولار وترسل لغزة مواد غذائية صلاحيتها قريبة الانتهاء”.

وأضاف: “يا عبد الخالق هل غزة ستدافع عن نفسها وتصد العدوان الاسرائيلي بهذه المعلبات، هل لقاحاتكم ستفشل القبة الحديدية وترعب اليهود، سبعون عام وخدام اليهود حكام العرب يدعمون فلسطين بأغذية ظرها أكبر”.

تيار دحلان يتغنى بالمساعدات

وفي وقت سابق، أعلن تيار دحلان في قطاع غزة، ايصال 90 ألف جرعة من لقاحات كورونا لقطاع غزة، على ثلاث دفعات، مشيرةً إلى أن ذلك بتبرع ودعم من الإمارات.

وفي وقت سابق، كشف موقع “إمارات ليكس”، تفاصيل إرسال وفد عسكري إماراتي إلى إسرائيل بأوامر من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ونقل الموقع الإماراتي، عن مصادر قال انها “استخباراتية” إن محمد بن زايد أرسل وفداً عسكرياً إلى إسرائيل لبحث تعزيز التعاون في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة.

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ونقل الموقع عن صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، قولها، إن مسؤولاً إماراتياً أبلغها أن أبو ظبي أنذرت حركة حماس من أن مشاريع البنى التحتية التي تمولها ستتوقف إذا لم يتم وقف الهجمات ضد إسرائيل.

هذا قال حساب يقول أنّه “‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الامن الاماراتي”، عبر تويتر، مشاركة طائرات إماراتية في قصف مدينة غزة ليلة الخميس الى جانب طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لحساب “بدون ظل”، فقد خرجت أربع طائرات إماراتية من نوع اف ١٦ من اليونان، بالتحديد قاعدة سودا، وقصفت البارحة مدينة غزة مع القوات الاسرائيلية.

ولا يمكن التحقق من صحة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنّ حساب “بدون ظل” الذي نشر تغريدة مشاركة طائرات إماراتية في قصف غزة، معروف عنه نشر تسريبات تتعلق بالإمارات وحكامها وسياساتها.

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