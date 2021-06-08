ناشطون يحذرون الفلسطينيين من لقاح كورونا الذي أرسلته الإمارات لغزة عبر دحلان

حذر القطري حمد آل ثاني، الفلسطينيين من تلقي لقاح كورونا الصيني الذي أرسلته الإمارات إلى قطاع غزة عبر رجلها الهارب محمد دحلان الذي يتزعم ما يسمى “التيار الإصلاحي” في حركة فتح وهو التيار المنشق عن الحركة الام.

لقاح كورونا والإمارات

وقال حمد آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن” رداً على تغني عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي بالمساعدات التي أرسلتها أبوظبي إلى قطاع غزة، “إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة، احذروا من اللقاح الصيني المصنع في الإمارات والذي ظهرت نتائجه على شعب البحرين الشقيق في زيادة عدد الوفيات والمصابين في الفترة الأخيرة”.

وأضاف آل ثاني، “ولا أستبعد أن تكون الشحنة المتوجهة إلى غزة تحتوي على إضافات قد تمنع النساء من الحمل او تساهم في إجهاضهن”.

إلى إخواننا الفلسطينيين في #غزة:

إحذروا من اللقاح الصيني المصنع في #الامارات والذي ظهرت نتائجه على شعب #البحرين الشقيق في زيادة عدد الوفيات والمصابين في الفترة الأخيرة..

ولا أستبعد أن تكون الشحنة المتوجهة إلى غزة تحتوي على إضافات قد تمنع النساء من الحمل او تساهم في إجهاضهن https://t.co/rEZQCHykVd — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) June 7, 2021

مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة

جاء ذلك، تعليقاً على تغريدة للكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله، والذي تحدث فيها عن تقديم الإمارات للقاحات فيروس كورنا المستجد للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال عبد الله، في تغريدة رصدتها “وطن”: “في واحدة من أضخم المعونات الإنسانية، الإمارات ترسل 960 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى غزة عبر معبر رفح البري يستفيد منها أكثر من 20 ألف أسرة فلسطينية علاوة على 85 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

في واحدة من اضخم المعونات الإنسانية، الإمارات ترسل 960 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى غزة عبر معبر رفح البري يستفيد منها اكثر من 20 الف أسرة فلسطينية علاوة على 85 الف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس #كورونا pic.twitter.com/wYsoztDbEZ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 7, 2021

وفي السياق، قال أمير ممدوح، معلقاً على تغريدة الكاتب الإماراتي: “إخواننا في فلسطين الحبيبة كونوا على حذر من المساعدات التي تقدمها اليكم هذه الدويلة المارقة من لقاحات مصنعة محليا قد تكونوا عرضة لكوارث اخرى لا يعلمها الا الله”.

وأضاف: “ما فعلوا خيرا في بلد مسلم على كوكب الأرض ولا تنتظروا منهم خيرا او تعولوا عليهم أو أنهم فيهم خير”.

إخواننا فى فلسطين الحبيبة كونوا على حذر من المساعدات

التى تقدمها اليكم هذة الدويلة المارقة من لقاحات مصنعة

محليا قد تكونوا عرضة لكوارث اخرى لا يعلمها الا الله

فما فعلوا خيرا فى بلد مسلم على كوكب الأرض ولا تنتظروا

منهم خيرا او تعولوا عليهم أو أنهم فيهم خير#حفظ_الله_اهل_فلسطين https://t.co/fIsRpNH8Yk — amer mamdoh (@amermohamedmoha) June 8, 2021

وعلق جبل دكور بالقول: ” الامارات ترسل مواد غذائية وطبيه الى غزه بملاليم، وترسل ملايين الدولارات لإسرائيل لدعم اقتصاد اليهود أنها قسمة ظيزا”.

الامارات ترسل مواد غذائيه وطبيه الى غزه بملاليم،، وترسل ملايين الدولارات لإسرائيل لدعم اقتصاد اليهود أنها قسمة ظيزا https://t.co/emFkjGSyGn — جبل كدور (@tbtasyd) June 7, 2021

وقال علي الحبسي: “عجيب الامارات تدعم اسرائيل بعشرة مليار دولار وترسل لغزة مواد غذائية صلاحيتها قريبة الانتهاء”.

وأضاف: “يا عبد الخالق هل غزة ستدافع عن نفسها وتصد العدوان الاسرائيلي بهذه المعلبات، هل لقاحاتكم ستفشل القبة الحديدية وترعب اليهود، سبعون عام وخدام اليهود حكام العرب يدعمون فلسطين بأغذية ظرها أكبر”.

عجيب

الامارات تدعم اسرائيل بعشرة مليار دولار

وترسل لغزة مواد غذائية صلاحيتها قريبة الانتهاء

ياعبد الخالق هل غزة ستدافع عن نفسها وتصد العدوان الاسرائيلي بهذه المعلبات

هل لقاحاتكم ستفشل القبه الحديدية وترعب اليهود

سبعون عام وخدام اليهود حكام العرب يدعمون فلسطين باغذية ظررها اكبر https://t.co/0PLzh33NxI — علي الحبسي (@LUZtsCJn5ydkpkq) June 7, 2021

تيار دحلان يتغنى بالمساعدات

وفي وقت سابق، أعلن تيار دحلان في قطاع غزة، ايصال 90 ألف جرعة من لقاحات كورونا لقطاع غزة، على ثلاث دفعات، مشيرةً إلى أن ذلك بتبرع ودعم من الإمارات.

وفي وقت سابق، كشف موقع “إمارات ليكس”، تفاصيل إرسال وفد عسكري إماراتي إلى إسرائيل بأوامر من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ونقل الموقع الإماراتي، عن مصادر قال انها “استخباراتية” إن محمد بن زايد أرسل وفداً عسكرياً إلى إسرائيل لبحث تعزيز التعاون في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة.

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ونقل الموقع عن صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، قولها، إن مسؤولاً إماراتياً أبلغها أن أبو ظبي أنذرت حركة حماس من أن مشاريع البنى التحتية التي تمولها ستتوقف إذا لم يتم وقف الهجمات ضد إسرائيل.

هذا قال حساب يقول أنّه “‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الامن الاماراتي”، عبر تويتر، مشاركة طائرات إماراتية في قصف مدينة غزة ليلة الخميس الى جانب طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لحساب “بدون ظل”، فقد خرجت أربع طائرات إماراتية من نوع اف ١٦ من اليونان، بالتحديد قاعدة سودا، وقصفت البارحة مدينة غزة مع القوات الاسرائيلية.

ولا يمكن التحقق من صحة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنّ حساب “بدون ظل” الذي نشر تغريدة مشاركة طائرات إماراتية في قصف غزة، معروف عنه نشر تسريبات تتعلق بالإمارات وحكامها وسياساتها.

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