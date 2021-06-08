مرام البلوشي داخل العناية المركزة وشقيقاتها يكشفن ماذا حصل معها فجأة (صورة)

نفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، أن تكون شقيقتها الفنانة مرام البلوشي أصيبت بجلطة في القلب.

مرام البلوشي.. ليست جلطة في القلب

ونشرت هند البلوشي صورتين لشقيقتها مرام البلوشي عبر (انستجرام)، وعلقت على إحداهما: (دعواتكم لأختي مرام في العناية المركزة، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما).

وأوضحت هند ما حصل مع شقيقتها مؤكدة أن الأمر ليس جلطة في القلب: (مرام لم تتعرض لجلطة حبايبي بس الأنزيمات مرتفعة و تعبت وسولها دخول دعواتكم).

بينما قالت مي البلوشي شقيقتهما الثالثة، إن مرام البلوشي تعرضت للوعكة الصحية خلال مواصلتها تصوير شخصيتها في المسلسل الدرامي (ملاك رحمة)، وتعرضت خلاله لتعب وإرهاق شديدين الأمر الذي عرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري.

جلطة في القلب!

وأضافت مي البلوشي في تصريحات لصحيفة (الراي) الكويتية: (بعد نقلها إلى المستشفى الأميري، خضعت مرام البلوشي لعدد من الفحوصات الطبية واتضح خلالها إصابتها بجلطة في القلب، حيث أعطاها الأطباء إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار إما ضرورة إجراء قسطرة أم لا).

وأشارت مي إلى أن حالة مرام البلوشي مستقرة الآن، وأنهما ينتظران فقط تحديد الأطباء لقرار ما إذا كانت ستخضع لعمل قسطرة أم أن الأمر لن يحتاج إلى ذلك.

مرام البلوشي .. ثالث جلطة

وكانت مرام البلوشي قد تعرضت أمس الإثنين لجلطة قلبية أدخلت على إثرها الى العناية المركزة في مستشفى الأميري.

وطلبت الإعلامية الكويتية مي العيدان من المتابعين الدّعاء للفنانة مرام البلوشي، مشيرةً إلى أن هذه الجلطة هي الثالثة التي تتعرض لها الفنانة (البلوشي).

يأتي ذلك بينما انتشرت شائعات تدّعي وفاة الفنانة مرام البلوشي بجلطة قلبية، قبل أن يتمّ نفي هذه المزاعم.

أجر مرام البلوشي

وكان المنتج والفنان الكويتي باسم عبد الأمير، كشف عن أجور الفنانات المختلفة سابقاً والآن.

وأوضح أن الفنانة مرام البلوشي بدأت مسيرتها في التمثيل معه في مسلسل (أبلة نورة) في 2006، وكان أجرها بين 3 و5 آلاف دينار، أما اليوم فيصل أجرها إلى 20 ألف دينار.

لكن مرام قالت إنها لا تحصل على 20 ألف دينار كويتي كما هو متداول.

واكدت أن أجرها أقل من ذلك بسبب ظروف جائحة كورونا وعلقت: (أقل قليلا من هذا، بسبب ظروف جائحة كورونا، ولكن ليس أدنى من 15 ألف دينار).

واعتبرت مرام أن الأجور عادلة للغاية ولا تعد كبيرة بسبب الساعات التي يقضونها في العمل مؤكدة انها ليس لديها مانع من الحصول على أجر أقل أو التنازل عنه مقابل دور قوي وجيد.

وأكدت الفنانة الكويتية، أن أكثر ما يجعل الفنان غير مستقر نفسيا، هو الخوف من الخسارة المادية، لافتة إلى أن لديها مسؤوليات على عاتقها وستستمر في العمل طالما أنها قادرة على ذلك.

وكشفت مرام البلوشي أن عمرها الحقيقي 43 عاماً مؤكدة أنها لا تخجل أبداً من الاعتراف بذلك لأنها تعتبره مجرد رقم.

واشارت إلى أنه (كلما تكبر المرأة تصبح أجمل، خاصة إذا كانت روحها خفيفة ولا تشيل بقلبها حقداً أو أذى).

وأبدت مرام اندهاشها من الشائعات التي تتردد دائماً حول خلافاتها مع أفراد أسرتها من عائلة البلوشي بسبب عدم ظهورهم سوياً عبر السوشيال ميديا.

وعلقت مرام أنه لا يوجد خلاف مع شقيقتها هند البلوشي ولا تتابع السوشيال ميديا او تتفاعل معها كما لا تحب الظهور فيها معلقة بأنها ليست مندوبة إعلانات وإنما فنانة.

وأشارت إلى أنها لا تتابع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها تعلم ما يقال من خلال ابنتها التي تنقل لها الأخبار.

مرام البلوشي وقضية غسيل أموال المشاهير

وردت البلوشي على توريط اسمها في قضية غسيل الأموال قائلة: (من وين؟.. أنا فوجئت بناس بتكلمني تقول انتي تريند واتفاجئت صقوني بغسيل الأموال.. انتوا تدرون شنو سيارتي؟).

من هي مرام البلوشي؟

يُشار إلى أن مرام البلوشي (42 عاماً) مغنية وممثلة كويتية نشأت من أسرة فنية، حيث أن والدها عازف عود، وهي شقيقة وسطى للممثلات مي وهند البلوشي وتربطها صلة قرابة بالفنانة هيا الشعيبي.

بدأت مرام البلوشي مشوارها الفني عام 1997 بألبوم حمل اسم «ما أخونك»، ووقعت عقدًا مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

وفي عام 2005، إتجهت مرام البلوشي إلى التمثيل فعليًا بعد مشاركة يتيمة بعمل مسرحي بعنوان «بيبي» في البحرين عام 2000، و فسخت عقدها مع روتانا في عام 2009.

وتزوجت مرام البلوشي من الكويتي حسين الصالح، رزقت منه بثلاثة أبناء، وأشيع في الصحافة خبر طلاقها في أكتوبر 2017، لكنها نفت ذلك.

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