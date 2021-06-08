صاحب شاليه كويتي يثبت كاميرات سرية في غرف النوم لمراقبة الفتيات وابتزازهن!

تفاجأت مواطنة كويتية بوجود كاميرات تجسس داخل غرفتي نوم في شاليه قامت باستئجاره لقضاء إجازتها في منطقة الخيران بمحافظة الأحمدي في الكويت.

وذكر مصدر أمني أن المواطنة لاحظت في آخر أيام إجازتها أن غرفتي النوم الخاصتين بالشاليه مرصودتان بكاميرات تجسس، ولفتت انتباهها في إحدى الغرفتين ساعة الحائط تحمل عدسة ليتضح أنها كاميرا.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه صحيفة (الراي) الكويتية، فقد انتقلت المواطنة الكويتية إلى الغرفة الثانية عثرت أيضاً على كاميرا في ساعة الحائط.

وأبلغت المواطنة فوراً رجال الأمن الذين عاينوا المكان، وجرى إبلاغ النيابة والتي أمرت بتسجيلها جناية هتك عرض.

كاميرات مراقبة وتهمة هتك عرض وابتزاز

وأشار المصدر إلى أن المباحث تتحرى عن الواقعة، وتم استدعاء صاحب الشاليه والمسؤول عن الإيجار، قبل أن يداهم رجال المباحث الجنائية، وبتعليمات مباشرة من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، الشاليه.

وذكرت صحيفة (القبس) الكويتية أن رجال المباحث عثروا على كاميرات مراقبة في غرف النوم فعلاً.

وأوضحت المصادر أن صاحب الشاليه مواطن، وتم إلقاء القبض عليه من قبل رجال المباحث، وأحيل الى النيابة العامة بعدة تهم.

وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث تلقوا عدة بلاغات من مواطنين ومواطنات ووافدين ووافدات، عن تعرضهم للابتزاز من شخص غير معلوم بالنسبة لهم، مهدداً إياهم بفضحهم من خلال نشر صور وفيديوهات لهم وهم في غرف النوم في أوضاع خاصة.

وبعد البحث والتحري، توصل رجال المباحث إلى معلومات تفيد أن صاحب شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، يضع كاميرات مراقبة في أماكن سرية بغرف النوم، ويصور زبائنه، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة، ومداهمة الشاليه، والعثور على كاميرات المراقبة.

وتم تسجيل قضية بحق المتهم، وأحيل للنيابة.

وفي سياق آخر، أصيب رجال الأمن في الكويت بصدمة بعد كشفهم عن هوية 3 فتيات ضبطن رفقة شاب داخل سيارة، أثناء حملة أمنية في منطقة (شاليهات الخيران) أيضاً.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن قوات الشرطة في الكويت، تمكنت من ضبط 3 فتيات رفقة أحد الشباب داخل سيارة، لكن بقيام الأمن بالكشف عن هوية الفتيات كانت المفاجأة الصادمة.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الراي” عن مصدر أمني، أن رجال مديرية أمن الأحمدي شنوا حملة في منطقة شاليهات الخيران لضبط المطلوبين والمخالفين للقوانين.

وفي أثناء انهماك المشاركين فيها بالتدقيق على الهويات، أبصروا سيارة يقودها شاب برفقته ثلاث فتيات.

وتابع المصدر أنه بالاطلاع على البطاقات المدنية للفتيات فوجئ الأمنيون بأنهن شباب ارتدوا الملابس النسائية ووضعوا شعرا مستعارا فوق رؤوسهم وطمسوا معالم وجوههم بالمكياج.

المصدر أوضح أيضا أنه بمواجهتهم اعترفوا بأن البطاقات المدنية تعود إليهم، وأنهم حرصوا على التزين.

وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة الآداب، لاتخاذ ما يلزم في شأنهم على ذمة قضية التشبه بالنساء.

خليجي يحول منزله لوكر دعارة ومخدرات

كما ألقت الجهات الأمنية في الكويت، القبض على مقيم خليجي الجنسية، يقوم بإدارة وكر للدعارة وتجارة وبيع الحشيش في منزله بمنطقة الصليبية بمحافظة الجهراء.

وتمكنت قوة من رجال مباحث الصليبية من القبض على المتهم وهو في العقد الرابع من العمر، وذلك بعدما تلقت معلومات سرية من مصادرها بأن خليجياً ذاع صيته ونشاطه بين المراهقين في تحويل منزله إلى وكر للرذيلة وبيع المخدرات بعد شكوى تقدم بها عدد من جيرانه بسبب شبهات تحوم حول هذا الشخص.

ونقلت صحيفة (الراي) المحلية عن مصدر أمني قوله إن هذه المعلومات استدعت المباحث لمراقبة المنزل وصاحبه، حيث تم القبض عليه متلبسا وأحيل إلى التحقيق.

وبإجراء البصمة، تبين أن المتهم من ارباب السوابق وصادر بحقه حكم بالحبس، وتم إحالته الى السجن المركزي.

وشدد المصدر على أن مباحث الصليبية تلاحق كل من يريد الاضرار بالمجتمع والانحراف وإغراق المجتمع بالمخدرات من جهة، ويسبب ذعراً أمنيا واجتماعياً من خلال سلوك خارج عن الآداب العامة ومنافياً للأخلاق والقانون، وأنها تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

40 شخصاً شاركوا في حفل مخل

وشهدت الكويت حادثة أثارت الضجة قبل أسابيع حين ألقت الجهات الأمنية في الكويت، القبض على 40 شخصاً شاركوا في حفل مخل بأحكام الدين، والعادات والتقاليد، ومخالف للإجراءات الاحترازية الصحية المفروضة في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي لها حينها أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 40 شخصاً بعد ورود بلاغ عن وجود تجمع مخالف لقرارات مجلس الوزراء، والاشتراطات الصحية.

وأضافت الداخلية في بيانها أن المتهمين أقاموا حفلاً أخل بتعاليم الدين الإسلامي، وعادات المجتمع الكويتي الأصيلة، وذلك في منطقة الهجن في كبد بمحافظة الجهراء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة المتهمين الـ40 إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

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