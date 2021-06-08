تعين أول امرأة لرئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في التاريخ

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تعينه أول امرأة لرئاسة الاتحاد، حيث من المقرر أن تتولى تلك المسؤولية بدءًا من شهر يناير العام المقبل.

الاتحاد الإنجليزي والإجماع

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، إنه قرر بالإجماع من قبل اللجنة المستقبلة والمكونة من سبعة أعضاء على اختيار” ديبي هيويت” 56 عامًا، لرئاسة الاتحاد الإنجليزي لخلافة الرئيس المؤقت “بيتر ماكورميك”.

#ديبي_هيويت (56 عاماً) أول امرأة ستتولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ تاريخ تأسيسه عام 1863..

ديبي ستصبح أول رئيسة للاتحاد بدءاً من يناير2022 وتصدرت القائمة المختصرة لهذا المنصب ومن المنتظر أن يصل راتبها السنوي إلى 190 ألف جنيه إسترليني، وهي من كبار مشجعي #ليفربول.. pic.twitter.com/jnu4qEt0xA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 8, 2021

وتشغل في الوقت الحالي منصب رئيسة مجموعة “رستوران”، المالكة لمطعم “واجاماما” في الملكة البريطانية “لندن”.

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وأردف الاتحاد، قائلاً: ” نستطيع تأكيد استقالة جريج كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد الإنجليزي، وسيتولي بيتر ماكورميك المنصب المؤقت إلى أن تعين “هيويت” كرئيسة في شهر يناير القادم.

ديبي هيويت والمنصب

ومن المتوقع أن يصل راتب الرئيسة البريطانية الجديدة، راتب الذي ستتقاضاه ديبي هيويت السنوي إلى نحو 190 ألف جنيه إسترليني، وهي من كبار مشجعي فريق ليفربول “الريدز” وفق ما أوردته صحيفة التايمز البريطانية.

We're pleased to announce that our board has nominated Debbie Hewitt MBE to become our new Chair from January 2022, subject to ratification by our council: — The FA (@FA) June 8, 2021

وأردفت الصحيفة البريطانية، ” السيدة هيويت تمارس رياضة كرة القدم منذ زمن طويل، رغم عدم وجود فرق نسائية في السابق من أجل الانضمام لها، حيث كانت تلعب في فرق الرجال، كما أنها شغلت العديد من المناصب من أبرزها المدير التنفيذي لنادي السيارات الملكية.

الاتحاد الإنجليزي والتميز العنصري

وكانت الأسباب وراء استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي “جورج كلارمك” من منصبه، في العاشر من شهر نوفمبر الماضي.

جاء بعد ساعات من التصريح الذي أثار الجدل داخل الاتحاد الإنجليزي، حيث أشار إلى اللاعبين الغير البيض “بالملونين” خلال إجابته على بعض التساؤلات من أعضاء في البرلمان.

وقد تأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 1863م أي قبل نحو 158 عامًا، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1905م، بينما انضم إلى الاتحاد الأوروبي في1954م.

#هيويت.. أول امرأة تتولى رئاسة #الاتحاد_الإنجليزي_لكرة_القدم أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم إن ديبي هيويت ستصبح أول رئيسة للاتحاد بدءا من يناير 2022، لينهي فترة طويلة من التكهنات حول خليفة المستقيل جريج كلارك. pic.twitter.com/zkgbc7R9Gu — كان الإخبارية (@cannewskw) June 8, 2021

وقد نجح المنتخب الإنجليزي في الحصول على كأس العالم في 1966م والذي أقيم في دولة إنجلترا، وهو الإنجاز الأول الوحيد له في كأس العالم.

ومن المنتظر أن تستلم البريطانية هيويت، بعد توليها المنصب بشكل رسمي، ملف المشترك لاستضافة كأس العالم في عام 2030.

وسيدخل المنافس معها المملكة العربية السعودية والتي تسعى كذلك لاستضافة المونديال بالتعاون بملف مشترك مع دولة أوروبية، وفق تقارير صحفية.

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