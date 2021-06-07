غضب عُماني واسع من حكم مباراة عمان وقطر (فضيحة وعار ومهزلة)!

عبّر مشجعو منتخب سلطنة عمان عن استيائهم من الأداء التحكيمي لمباراة عمان وقطر، مساء الاثنين، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز (العنابي) بهدف نظيف.

حكم مباراة عمان وقطر

وألغى حكم مباراة عمان وقطر السريلانكي (هيتيكامكانامجي بيريرا) هدفاً لمنتخب في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، الأمر الذي فجّر غضباً بين الجمهور العمانين معتبرين أن الهدف صحيح.

هدف صحيح الغاه الحكم لصالح منتخبنا في الدقيقة 90 😡😡#عمان_قطر pic.twitter.com/YY9V5NMn7o — الدوري العُماني (@omanleague0) June 7, 2021

مهزلة تحكيم!

ووصف المغرّدون العمانيون تحكيم مباراة عمان وقطر بـ”المهزلة والفضيحة”، مطالبين الاتحاد العماني لكرة القدم بموقف ضدّ الظلم التحكيمي المتكرر الذي يتعرّض له منتخبهم.حسب تعبيرهم

خالد الشكيلي المذيع بقناة عمان الرياضية قال ان ما حدث في المباراة (فضيحة وعار ومهزلة).

واضاف ان منتخب السلطنة قادر على ان يتأهل كأفضل ثاني، (لكنني لم أشاهد على الإطلاق حكما يتعمد ارتكاب كل هذه الأخطاء الكارثية).

وقال: عار على الاتحاد الآسيوي ان يكلف هذا الحكم بإدارة حاسمة ومهمة جداً وهذا الامر مرفوض وغير مقبول اطلاقاً.

مهزلة ما بعدها مهزلة يا الإتحاد الآسيوي.. نجوم منتخبنا ما قصرتوا وان شاء الله راح نتأهل إلى المرحلة النهائية شكرا @Khalid_Shukaili#عمان_قطر pic.twitter.com/E5eyLEL0gA — Khalid ALRawahi🇵🇸🇴🇲 (@k_alrawahi89) June 7, 2021

من جهته، اعترض القانوني العُماني د.خليل الشرياني على الأداء التحكيمي للمباراة، الاتحاد العماني لكرة القدم بتقديم شكوى ضد الحكم وضد المنظمين.

أنا أعترض وأطالب الاتحاد العماني لكرة القدم تقديم شكوى ضد الحكم وضد المنظمين وين الفأر !!! المفترض من الاتحاد العماني يسأل عن الفأر والاعتراض بين الشوطين، رفع ضغط والسبب حكم ضعيف #عمان_قطر #التحكيم_الاسيوي pic.twitter.com/7tgDo13PbJ — د.خليل الشرياني- قانوني عماني⚖️ (@k_88_55) June 7, 2021

وقال مغرد آخر إنّ ما حدث في مباراة عمان وقطر يجب ان لا يمر مرور الكرام. مضيفاً: (ان أراد الاتحاد الاسيوي فعلا تطوير كرة القدم في القارة .. يجب فتح تحقيق في جميع باريات هذا الحكم المثير للجدل في كل المباريات التي يديرها).

ما حدث في مباراة عمان وقطر يجب ان لا يمر مرور الكرام ان أراد الاتحاد الاسيوي فعلا تطوير كرة القدم في القارة .. يجب فتح تحقيق في جميع باريات هذا الحكم المثير للجدل في كل المباريات التي يديرها ⛔️⛔️

#عمان_قطر #التحكيم_الاسيوي — ســليــمــان (@izki123) June 7, 2021

وتساءل آخرون عن عدم اللجوء الى تقينة الــVAR في المباراة، مشيرين إلى ٣ ضربات جزاء للمنتخب العماني، وهدف صحيح أُلغي، فيما احتسبت ضربة جزاء غير صحيحة لقطر.

آسيا أين تقنية VAR!!!!! ????

١.ضربة جزاء للمنتخب القطري من وحي الخيال

٢.فاول ع خط الجزاء للمنتخب الوطني الدقيقة ٤٣

أخطاء كارثية في التحكيم@afcasiancup #عمان_قطر pic.twitter.com/OAKmDHPtha — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) June 7, 2021

وأشار الاعلامي عايض العبدالله الى ان (الحكم السريلانكي نموذج للفشل التحكيمي في آسيا .. استمراره بعد هذه المهازل فضيحة وباب للشك!!).

الحكم السريلانكي نموذج للفشل التحكيمي في آسيا .. استمراره بعد هذه المهازل فضيحة وباب للشك!!#عمان_قطر — عايض العبدالله (@AyedhAlabdullah) June 7, 2021

وذكّر مغرد بأن الإتحاد العُماني قدم احتجاجه ضد نفس الحكم عام 2019، خلال مباراة سلطنة عمان واليابان بكاس آسيا، وعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لعمان، مقابل احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لمنتخب اليابان.

https://twitter.com/HaithamTabook/status/1401990164499607556

وأجمع محللو قناة (الكاس) على ان هدف عمان الملغي صحيح .

فيما قال الاعلامي الرياضي القطري خالد جاسم: ()كنت ومازلت اطالب الاتحاد الاسيوي ورئيسه الشيخ سلمان بن ابراهيم واللجان العاملة وتحديداً لجنة التحكيم بأستخدام تقنية الڤار على أقل تقدير في المباريات الحاسمة، واتمنى على الاتحادات في اسيا ان تتحد وتطالب بأبسط حقوقها، الاتحاد الاسيوي يتحمل مسؤولية الأخطاء بالمقام الاول “.

كنت ومازلت اطالب #الاتحاد_الاسيوي ورئيسه الشيخ سلمان بن ابراهيم واللجان العاملة وتحديداً لجنة التحكيم بأستخدام تقنية الڤار على أقل تقدير في المباريات الحاسمة،

واتمنى على الاتحادات في #اسيا ان تتحد وتطالب بأبسط حقوقها،

الاتحاد الاسيوي يتحمل مسؤولية الأخطاء بالمقام الاول#عمان_قطر https://t.co/p1ulTwJnbr — خالد جاسم (@khalidjassem74) June 7, 2021

وسجل هدف اللقاء الوحيد لمنتخب قطر حسن الهيدوس من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وسجل منتخب عمان هدفا عن طريق خالد الهاجري في الدقيقة 90 واحتسبه الحكم تسللا على اللاعب.

وبهذه النتيجة رفع العنابي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة وتجمد رصيد عمان عند 12 نقطة في المركز الثاني.

وبالفوز حسم منتخب قطر أمر تأهله إلى النهائيات القارية متصدرا للمجموعة.

في حين أن لمنتخب عمان مباراتين أمام بنجلاديش وأفغانستان، ويسعى خلالهما للفوز لحسم أمر تأهله للدور الحاسم من تصفيات المونديال بالإضافة الى نهائيات كأس آسيا.

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