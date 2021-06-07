غضب عُماني واسع من حكم مباراة عمان وقطر
استياء من الاداء التحكيمي في مباراة عمان وقطر
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غضب عُماني واسع من حكم مباراة عمان وقطر (فضيحة وعار ومهزلة)!

كتب وطن
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عبّر مشجعو منتخب سلطنة عمان عن استيائهم من الأداء التحكيمي لمباراة عمان وقطر، مساء الاثنين، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز (العنابي) بهدف نظيف.

حكم مباراة عمان وقطر

وألغى حكم مباراة عمان وقطر السريلانكي (هيتيكامكانامجي بيريرا) هدفاً لمنتخب في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، الأمر الذي فجّر غضباً بين الجمهور العمانين معتبرين أن الهدف صحيح.

مهزلة تحكيم!

ووصف المغرّدون العمانيون تحكيم مباراة عمان وقطر بـ”المهزلة والفضيحة”، مطالبين الاتحاد العماني لكرة القدم بموقف ضدّ الظلم التحكيمي المتكرر الذي يتعرّض له منتخبهم.حسب تعبيرهم

خالد الشكيلي المذيع بقناة عمان الرياضية قال ان ما حدث في المباراة (فضيحة وعار ومهزلة).

واضاف ان منتخب السلطنة قادر على ان يتأهل كأفضل ثاني، (لكنني لم أشاهد على الإطلاق حكما يتعمد ارتكاب كل هذه الأخطاء الكارثية).

وقال: عار على الاتحاد الآسيوي ان يكلف هذا الحكم بإدارة حاسمة ومهمة جداً وهذا الامر مرفوض وغير مقبول اطلاقاً.

من جهته، اعترض القانوني العُماني د.خليل الشرياني على الأداء التحكيمي للمباراة، الاتحاد العماني لكرة القدم بتقديم شكوى ضد الحكم وضد المنظمين.

وقال مغرد آخر إنّ ما حدث في مباراة عمان وقطر يجب ان لا يمر مرور الكرام. مضيفاً: (ان أراد الاتحاد الاسيوي فعلا تطوير كرة القدم في القارة .. يجب فتح تحقيق في جميع باريات هذا الحكم المثير للجدل في كل المباريات التي يديرها).

وتساءل آخرون عن عدم اللجوء الى تقينة الــVAR في المباراة، مشيرين إلى ٣ ضربات جزاء للمنتخب العماني، وهدف صحيح أُلغي، فيما احتسبت ضربة جزاء غير صحيحة لقطر.

وأشار الاعلامي عايض العبدالله الى ان (الحكم السريلانكي نموذج للفشل التحكيمي في آسيا .. استمراره بعد هذه المهازل فضيحة وباب للشك!!).

وذكّر مغرد بأن الإتحاد العُماني قدم احتجاجه ضد نفس الحكم عام 2019، خلال مباراة سلطنة عمان واليابان بكاس آسيا، وعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة لعمان، مقابل احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لمنتخب اليابان.

https://twitter.com/HaithamTabook/status/1401990164499607556

وأجمع محللو قناة (الكاس) على ان هدف عمان الملغي صحيح .

فيما قال الاعلامي الرياضي القطري خالد جاسم: ()كنت ومازلت اطالب الاتحاد الاسيوي ورئيسه الشيخ سلمان بن ابراهيم واللجان العاملة وتحديداً لجنة التحكيم بأستخدام تقنية الڤار على أقل تقدير في المباريات الحاسمة، واتمنى على الاتحادات في اسيا ان تتحد وتطالب بأبسط حقوقها، الاتحاد الاسيوي يتحمل مسؤولية الأخطاء بالمقام الاول “.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لمنتخب قطر حسن الهيدوس من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وسجل منتخب عمان هدفا عن طريق خالد الهاجري في الدقيقة 90 واحتسبه الحكم تسللا على اللاعب.

وبهذه النتيجة رفع العنابي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة وتجمد رصيد عمان عند 12 نقطة في المركز الثاني.

وبالفوز حسم منتخب قطر أمر تأهله إلى النهائيات القارية متصدرا للمجموعة.

في حين أن لمنتخب عمان مباراتين أمام بنجلاديش وأفغانستان، ويسعى خلالهما للفوز لحسم أمر تأهله للدور الحاسم من تصفيات المونديال بالإضافة الى نهائيات كأس آسيا.

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