كاتب مصري شهير يهاجم الشيخ الشعراوي ويوجه له اتهاماً خطيراً

هاجم الكاتب المصري وائل لطفي، الداعية الراحل الشهير الشيخ محمد متولي الشعراوي لأنه يرفض عمل المرأة والعمل في السياحة.

وائل لطفي: الشعراوي تأثر بالإخوان

وقال وائل لطفي خلال برنامج (رأي عام) على فضائية TeN أمس الأحد إن (الشيخ محمد متولي الشعراوي تأثر بأفكار جماعة الإخوان، وكان خطابه يساهم في شعور الناس بأن الحياة المضبوطة هي تطبيق الشريعة).

وأضاف لطفي الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية: (تفكيره كان رجعيا بلا شك، ويبحث عن المتسق مع القديم ولا يقوم بالاجتهاد في شيء).

ورأى لطفي أن العودة إلى التدين بعد الهزائم أمر معتاد لدى المصريين.

شيخ الأزهر الوحيد الذي قابل الرئيس الأمريكي

وأضاف: (الرئيس الراحل أنور السادات لم يكن متشددا، لكن ميله للإسلاميين كان بسبب صراعه مع اليساريين).

ويرى لطفي أن السادات لم يكن وحده المسؤول عن ظهور التيارات الإسلامية في السبعينيات، لافتا إلى أن الشيخ عبدالحليم محمود هو شيخ الأزهر الوحيد الذي قابل الرئيس الأمريكي، خاصة أنه كان يحارب الشيوعية، ولعب دورا في نشر أفكار الإخوان.

وأشار لطفي إلى أن الشيخ محمد الغزالي اختلف مع الإخوان لكن خطابه لم ينفصل عن أفكارهم، قائلاً إن (الكاسيت) لعب دورا في نجومية وشهرة الشيخ عبدالحليم كشك.

ماذا قال الشعراوي عن عمل المرأة؟

وكان الشيخ محمد متولي الشعراوي يرى أن خروج المرأة للعمل لا يكون إلا لعلة وضرورة، مدللاً بما أوردته سورة القصص عن ابنتي شعيب، من كون أبيهما كبيرًا، ما يجعلهما يخرجان إلى العمل مضطرين لذلك.

وأضاف الشعراوي في إحدى برامجه قائلاً: (الله عز وجل يقص القصص ليعلمنا ويعطينا عبرة، وأن سيدنا موسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين وجد عنده أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تزودان.. فسأل الفتاتين ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير).

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وأوضح أن (في هاتين الجملتين قضية المرأة كلها، حينما قالت (أبونا شيخ كبير) وبها علة لخروج المرأة، ليس لديهما من يعولهما (حكم)، لا نسقي حتى يصدر الرعاع، وليست الضرورة تجعلهما يخرجان كالرجال ويزاحمان وسط الرجال، بل ينتظرلن عندما ينصرف الرجال ويسقيان لحالهما (حكم).

وشدد الشعراوي حينها على أنه (لذلك لا تخرج المرأة خارج البيت إلا لأمرين.. ليس لديها عائل، أو تخرج للضرورة، والضروره بقدرها لا نسقي حتى يصدر الرعاء).

وأكد في هذه الحالة ضرورة أن يتولى المجتمع الإيمانى مثل هذه النساء اللاتى التي لايوجد عائلاً لهن بأن يتولى المجتمع قضاء حوائجهن وألا يتركهن عرضة لمن فى قلبه مرض.

300 فدان و13 فيلا وحمامات السباحة!

وليست المرة الأولى التي يتعرض بها محمد الشعراوي إلى الهجوم حتى بعد مرور 23 عاماً على وفاته، ففي أكتوبر العام الماضي، رد نجله أحمد متولي، على الاتهامات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية حينها بشأن حصول والده على مزرعة كبيرة مساحتها 300 فدان فيها 13 فيلا وحمامات سباحة من الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.

وقال أحمد متولي، في لقاء تلفزيوني آنذاك عبر برنامج (حضرة المواطن) على فضائية (الحدث اليوم) إن هذا الاتهام محض افتراء على الشيخ، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى أن هناك محاولة دائمة لنقد الرموز الدينية في مصر.

وأضاف: (الشيخ الشعراوي عمره ما كان عنده مزرعة 300 فدان. كل الموضوع إنه أيام حسني مبارك إحنا كأولاد الشيخ اشترينا 100 فدان من الأرض الصحراوية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي واستصلحناها).

وأكد أحمد متولي أن هذه الادعاءات غير حقيقية مطلقا، مطالباً من يدعي ذلك بأن يحضر (الأدلة على كلامه أما الكلام المرسل فلا نرد عليه).

وأضاف: (نحن لا نزكي على الله أحد إنما أنا عايز الرجل الي بيكتب الكلام ده يقول لي هو علم إيه لمصر؟ هل عمل لمصر زي ما عمل الشيخ الشعراوي لمصر ومجتمعه؟).

وقبلها بعام، أطلق عدد من النشطاء الموالين للنظام المصري الذي يقود عبد الفتاح السيسي حملة تحريض ضد الشيخ محمد متولي الشعراوي، شارك فيها مشاهير مصريين. منتقدين آرائه الدينية وتفسيراته لعلوم القرآن.

واعتبر النشطاء، أن الشيخ الشعراوي يحمل في آرائه الكثير من التطرف، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى محبي الشيخ. خاصة في ظل دوره الكبير في تفسير القرآن وتقديم دروس العلم.

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