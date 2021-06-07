الفنان السوري بسام كوسا يحصل على الجنسية الإماراتية الذهبية بعد ياسر العظمة

تداولت حسابات فنية أنباءً عن حصول الفنان السوري بسام كوسا على الجنسية الإماراتية، ليكون ثاني فنان سوري يحصل على الجنسية بعد ياسر العظمة خلال شهر.

بسام كوسا يحصل على الجنسية الإماراتية

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الفنان بسام كوسا على الأمر، ذكر الإعلامي السوري أحمد الدرع أن الإمارات منحت بسام كوسا الجنسية تكريماً له.

وأشار أحمد الدرع إلى أن أوائل الحاصلين على الإقامة الذهبية من الفنانين السوريين كان كل من سلوم حداد وتيم حسن وقصي خولي وكاريس بشار وسلافة معمار.

وأضاف الدرع بفيديو عبر قناته على (يوتيوب): (أيضاً حصلت الفنانة أمل عرفة وطليقها الفنان عبد المنعم عمايري وسحر فوزي وروعة ياسين وعبد الفتاح المزين وناصيف زيتون على الإقامة الذهبية).

وذكر الإعلامي السوري المتخصص بأخبار المشاهير، أن كلا من محمد قنوع وزهير قنوع وريام كفارنة والمخرج السدير مسعود، بجانب الفنانة السورية مها المصري وابنتها ديمة بياعة وديمة الجندي من ضمن من حصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.

هذا وقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان الفنان السوري الشهير ياسر العظمة قبوله منح دولة الإمارات له جنسيتها قبل أسابيع.

وقدّم ياسر العظمة شكره لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد (راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة) . كما قال

وهاجم كثيرون من معجبي الفنان، قبوله الجنسية الإماراتية، وكانت عبارة (وسقط ياسر العظمة) الأكثر تعبيراً عن سخطهم.

معتبرين أن الامارات باتت تشتري ذمم الفنانين والمشاهير كما تشتري ذمم السياسيين، إضافة الى هرولتها للتطبيع مع اسرائيل، ومعاداتها للثورات العربية، واحتضانها الفاسدين من كل دول العالم .

شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ،

فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات pic.twitter.com/TLFSAx4IaU — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) May 27, 2021

هاني شاكر يحصل على الإقامة الذهبية

كما منحت دولة الإمارات، الفنان المصري هاني شاكر وزوجته الإقامة الذهبية، ونشر حينها صورة له عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، تجمعه بزوجته ومسؤولين إماراتيين، وعلق عليها: (كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي وتمنياتي لدولة الامارات الحبيبة شعبا وحكومه بدوام النجاح والازدهار).

كل الشكر و التقدير لدوله الامارات الحبيبه علي هديه الاقامه الذهبيه لي ولزوجتي وتمنياتي لدوله الامارات الحبيبه شعبا وحكومه بدوام النجاح والازدهار 🌹🌹 pic.twitter.com/1Fh1bOwUxY — Hany Shaker (@HanyShaker) May 27, 2021

ماذا يعني منح الجنسية والإقامة الإماراتية؟

ومنح الجنسية الإماراتية لشخص ما يعطيه الحقّ في تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية.

كما أن له الحق في أية مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة.

الإمارات تشتري ذمم الفنانين

وخلال الفترة الأخيرة، سرّعت الإمارات من منح (الإقامة الذهبية) لعدد من المشاهير السوريين بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين العرب وهم المطرب اللبنانى راغب علامة، الفنان محمد رمضان، المطربة التونسية لطيفة، المطرب المصري خالد سليم، المطرب اللبنانى جوزيف عطية، الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والمطربة العراقية شذى حسون، والمطرب الأردني عمر العبداللات والإعلامية وملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال.

كذلك أعلن نجم بوليوود سانجاي دوت قبل أيام عن حصوله (الإقامة الذهبية) في دولة الإمارات أيضاً.

وكتب سانجاي دوت في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: (تشرّفت اليوم بإستلام الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أشكره وأشكر دولة الإمارات).

ومن مشاهير العالم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، الهندي شاروخان، كريستيانو رونالدو، الإعلامي كريس فيد.

الجمهور لنجوى كرم: (عقبال باقي الصهاينة)

وفي مارس الماضي، تعرضت نجوى كرم إلى هجوم لاذع لقبولها الإقامة الذهبية حين نشرت تغريدة عبر (تويتر) قالت فيها: (تشرّفت اليوم بإستلام الإقامة الذهبية من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها. وشعبها وصادفت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين).

كما أرفقت نجوى كرم تغريدتها برابط أغنيتها (زايد مجدها)، والتي أصدرتها مطلع العام الحالي إهداءً إلى جمهورها الإماراتي.

تشرّفت اليوم بإستلام "الإقامة الذهبية" من دولة #الإمارات الشقيقة 🙏🏼

الله يعزّ قيادتها وشعبها ❤️

وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين..https://t.co/vpTezpCY8R pic.twitter.com/VuAch7Rpxq — Najwa Karam (@najwakaram) February 28, 2021

كما نشرت نجوى كرم على حسابها الشخصي بموقع (انستجرام) مجموعة صور توثق استلامها الإقامة الذهبية، ووضع البصمة الإلكترونية عليها، بوجود قالب حلوى عليه علم لبنان والإمارات معاً.

هجوم وانتقادات لنجوى كرم

وتعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لانتقادات حادة من اللبنانيين الذين رأوا قبولها بالإقامة الذهبية، تخلياً عن وطنها. وذكروها بتصريحاتها التي أعلنت خلالها رفضها الغناء بغير اللهجة اللبنانية تعبيراً عن وطنيتها، كما ذكرها آخرون بتطبيع الإمارات مع إسرائيل.

منظومة (الإقامة الذهبية)

الجدير بالذكر أنه في عام 2019، وأعلنت الإمارات عن طرحها منظومة جديدة أطلقت عليها اسم (الإقامة الذهبية) مخصصة لغير الإماراتيين.

كما تعتمد (الإقامة الذهبية) على نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط. وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

وتتيح الإقامة الذهبية لحاملها إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة. وذلك خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

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