المغرب يصدر توجيهات للقادمين من سلطنة عمان

قالت سفارة سلطنة عمان في المغرب، إن السلطات المغربية أعلنت عن حزمة إجراءات جديدة للقادمين من 72 دولة، بما في ذلك سلطنة عمان، اعتبارًا من 15 يونيو/حزيران الجاري.

وتشمل الإجراءات الطلب من الوافدين شهادة التطعيم و / أو اختبار PCR سلبيًا في موعد لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الوصول، ورخصة سفر، ويخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.بحسب (timesofoman)

وتعيد الرباط فتح أبواب الرحلات الجوية الدولية والمسافرين من الأسواق الرئيسية اعتبارًا من 15 يونيو.

ولدى المغرب 2500 حالة نشطة بالفيروس، بعد توسيع نطاق انتشار التطعيم في البلاد.

كورونا في المغرب

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في المغرب حتى مساء الإثنين، 521 ألفا و530 حالة، منها 9181 وفاة، و509 آلاف و277 متعاف.

فيما بلغ عدد المستفيدين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 9 ملايين و216 ألفا و223 شخصا، بينهم 6 ملايين و163 ألفا و970 تلقوا الجرعة الثانية.

العثماني: الحياة العادية اقتربنا منها فاصبروا قليلا

من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن بلاده باتت قريبة من العودة للحياة الطبيعية، بعد تحسن الحالة الوبائية في البلاد.

وأكد أن حملة التلقيح ضد كورونا استفاد منها 30 بالمئة من الفئة المستهدفة.

جاء ذلك في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان).

وأضاف العثماني: “بشهادة التقارير الدولية تفادينا فقدان عدد كبير من فرص العمل، وللأسف عندنا مناصب فقدناها”.

وقال: “تحكمنا في الوباء، وبسبب التطورات الإيجابية عندنا وعند دول شريكة سيكون فتح الأجواء ثابتا، ونسير إلى الحياة الطبيعية بطريقة ثابتة وليست مرتبكة وفيها تخبط كما حصل في عدد من الدول”.

وطالب العثماني مواطني بلاده بمواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وأضاف: “الحياة العادية اقتربنا منها فاصبروا قليلا”.

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