وفاة الفنانة الكويتية مرام البلوشي بعد إصابتها بجلطة قلبية ثالثة! .. (العيدان) تكشف الحقيقة

تعرّضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي لجلطة قلبية أدخلت على إثرها الى العناية المركزة في مستشفى الأميري.

مرام البلوشي .. ثالث جلطة

وطلبت الإعلامية الكويتية مي العيدان من المتابعين الدّعاء للفنانة مرام البلوشي، مشيرةً إلى أن هذه الجلطة هي الثالثة التي تتعرض لها الفنانة (البلوشي).

الدعاء من القلب للفنانه الجميله مرام حيث تعرضت لجلطه بالقلب دخلت على اثرها العنايه المركزه بمستشفى الاميري الله يقومك بالسلامه يالغاليه ام علي ويردك سالمه لبيتك واعيالك والجدير بالذكر ان هذه الجلطه الثالثه التي تتعرض لها يارب ألطف وخفف واشفي وأعفي pic.twitter.com/uSsAz8D0jT — مي العيدان (@mayal3eidan) June 7, 2021

يأتي ذلك بينما انتشرت شائعات تدّعي وفاة الفنانة مرام البلوشي بجلطة قلبية، لكن تمّ نفي هذه المزاعم.

وفاة الفنانة الكويتية مرام البلوشي .. إشاعة مرام تعرضت لجلطة وتم نقلها للعناية المركزة .. وحالتها مستقرة

دعواتكم لها 🤲🏻 pic.twitter.com/jODcBj5Qib — 🇰🇼 ن (@GucciaH) June 7, 2021

أجر مرام البلوشي

وكان المنتج والفنان الكويتي باسم عبد الأمير، كشف عن أجور الفنانات المختلفة سابقاً والآن.

وأوضح أن الفنانة مرام البلوشي بدأت مسيرتها في التمثيل معه في مسلسل “أبلة نورة” في 2006، وكان أجرها بين 3 و5 آلاف دينار، أما اليوم فيصل أجرها إلى 20 ألف دينار.

لكن مرام قالت إنها لا تحصل على 20 ألف دينار كويتي كما هو متداول.

واكدت أن أجرها أقل من ذلك بسبب ظروف جائحة كورونا وعلقت :”أقل قليلا من هذا، بسبب ظروف جائحة كورونا، ولكن ليس أدنى من 15 ألف دينار”.

واعتبرت مرام أن الأجور عادلة للغاية ولا تعد كبيرة بسبب الساعات التي يقضونها في العمل مؤكدة انها ليس لديها مانع من الحصول على أجر أقل أو التنازل عنه مقابل دور قوي وجيد.

وأكدت الفنانة الكويتية، أن أكثر ما يجعل الفنان غير مستقر نفسيا، هو الخوف من الخسارة المادية، لافتة إلى أن لديها مسؤوليات على عاتقها وستستمر في العمل طالما أنها قادرة على ذلك.

وكشفت مرام البلوشي أن عمرها الحقيقي 43 عاماً مؤكدة أنها لا تخجل أبداً من الاعتراف بذلك لأنها تعتبره مجرد رقم.

واشارت إلى أنه “كلما تكبر المرأة تصبح أجمل، خاصة إذا كانت روحها خفيفة ولا تشيل بقلبها حقداً أو أذى”.

وأبدت مرام اندهاشها من الشائعات التي تتردد دائماً حول خلافاتها مع أفراد أسرتها من عائلة البلوشي بسبب عدم ظهورهم سوياً عبر السوشيال ميديا.

وعلقت مرام أنه لا يوجد خلاف مع شقيقتها هند البلوشي ولا تتابع السوشيال ميديا او تتفاعل معها كما لا تحب الظهور فيها معلقة بأنها ليست مندوبة إعلانات وإنما فنانة.

وأشارت إلى أنها لا تتابع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها تعلم ما يقال من خلال ابنتها التي تنقل لها الأخبار.

مرام البلوشي وقضية غسيل أموال المشاهير

وردت البلوشي على توريط اسمها في قضية غسيل الأموال قائلة: “من وين؟.. أنا فوجئت بناس بتكلمني تقول انتي تريند واتفاجئت صقوني بغسيل الأموال.. انتوا تدرون شنو سيارتي؟”.