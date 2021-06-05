الإعلامي العراقي نزار الفارس يفاجئ متابعيه بعد اعتزاله بسبب رانيا يوسف

فاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس متابعيه، بقرار عودته لتقديم البرامج بعدما أعلن مؤخراً اعتزاله نهائياً، بسبب تعرضه لتهديدات بالقتل، خاصة بعد أزمته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف.

ونشر الفارس مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ ظهر فيه مع الفنانة ومقدمة البرامج أروى، وهما يحمّسان الجمهور لانتظار حلقتها مع نزار الفارس قريبًا.

وأرفق الفارس المقطع بتعليق كتب فيه:“قريبًا موسم جديد مع الفارس، النجمة الجميلة أروى ما شفت أجمل منها في كل شيء، راقية جدًا، وحلقة نار تابعونا“.

نزار الفارس .. تحريض على القتل!

وكان نزار الفارس نشر نزار عبر حسابه على “انستغرام”، تعليق أحد المستخدمين على صورته، والذي كتب فيها “هذا ما حد يغتاله ويخلصنا”.

وعلق نزار الفارس قائلاً: ” هذا مو تحريض على القتل، حتى لو اني غلطان أو صادق أو كاذب، معقولة وصلنا لهذه المرحلة؟ أليس من المفترض أن تعاقب الحكومة على هكذا تصرف”.

وتابع: “حتى لو أخطأت، لماذا يتم التحريض على قتلي؟ يكفي خراب ودمار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ثم أعلن نزار الفارس انسحابه من تقديم البرامج، وكتب: ” أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائياً بدون ذكر الأسباب، حجم الضغوطات كبيرة”.

ونشر نزار الفارس عبر خاصية الستوري على “انستغرام”، مجموعة رسائل تهديد وصلته، كتب في إحداها: “سوف يتم قتلك قريباً”.

“سأتنازل بشرط واحد”

وكان نزار الفارس، قد عقد مؤتمراً صحفياً في القاهرة مع محاميه المستشار هيثم عباس، وأكد حينها أنه اختار عقد المؤتمر في مصر ليثبت أنه ليست لديه أزمات مع المجتمع المصري كما يزعم البعض، وقال: “أنا بين أهلي وناسي”.

وأشار نزار الفارس إلى أنه على استعداد أن يتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد رانيا يوسف بشرط واحد وهو أن تقدم اعتذارها له.

وقال الفارس في المؤتمر: “ليست لدي أي مشاكل مع رانيا يوسف، وكنا راضيين عن الحوار، واختلفنا فنيا فقط وإذا اعتذرت عبر وسائل الإعلام، مستعد فورا للتنازل عن القضايا التي رفعتها ضدها، أنا أحترمها وأقدّرها”.

“أغنية إسرائيلية”

وأكد الفارس أنه ورانيا يوسف استفادا من المقابلة المثيرة للجدل التي جمعتهما، إذ ازدادت شهرته عربيا بينما هي توسعت شهرتها في العراق.

كما شدد نزار الفارس على أن رانيا يوسف كانت تعلم بجميع شروط البرنامج، وقال: “أخبرت رانيا يوسف أنني سأسمعها أغنية إسرائيلية، وقالت موافقة، وعرفتها أنني سأتكلم عن جرأتها ووافقت أيضاً”.

وسبق أن أكد الفارس أنه قام بتشغيل أغنية إسرائيلية لرانيا يوسف من أجل التفاعل والرقص عليها، إلا إنها رفضت الأمر نهائيًا.

أخذت أجراً

ونفى الفارس أن تكون رانيا يوسف قد أجرت اللقاء مجاناً كما قالت، مضيفاً: “رانيا أخذت أجرا من البرنامج ولكن لا أستطيع قول أخذت كم، ولكنها محترمة، وقدَرت ميزانية البرنامج”.

وتابع فارس: “نعاني من تخليص التصاريح للإعلام العراقي في مصر، ونطالب مكتب الرئيس بالتسهيل، كي يكون هنالك تبادل إعلام بين البلدين”.

من جانبه، تحدث محامي الفارس عن تفاصيل الدعوى القضائية وقال: “نطالب رانيا يوسف بتعويض عن اتهامها له بالتحرش والسب، والقذف، ولو المحكمة حكمت بتعويض مادي، سيكون معنى ذلك أننا لسنا كاذبين”.