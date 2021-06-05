قوات الاحتلال تعتدي على جيفارا البديري مراسلة الجزيرة وتعتقلها في القدس (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري أثناء تغطيتها للأحداث الدائرة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصور أظهرت لحظة اعتداء قوات الاحتلال على المراسلة الفلسطينية واعتقالها، وتحطيم كاميرا مصور الجزيرة أثناء تغطية الفريق لأحداث الشيخ جراح.

جيفارا البديري

وكانت البديري تغطي مظاهرات المتضامين مع حي الشيخ جراح بالذكرى الـ54 للنكسة، التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة والجولان وسيناء.

#شاهد قوات الاحتلال تعتدي على طاقم قناة الجزيرة وتحطم كاميرته ويعتقل المراسلة جيفارا البديري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/IkTj35vh1R — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 5, 2021

وقد أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين، الذين تمكنوا من الوصول إلى حي الشيخ جراح. حسب ما أفادت قناة الجزيرة.

وكان العشرات من الشباب والفتيات والمتضامنين، قد تمكنوا من دخول الحي المحاصر من طرق ملتوية، لإحياء ذكرى النكسة.

وأثارت حادثة الاعتداء على البديري ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات وردود فعل على عنجهية الاحتلال الإسرائيلي في كتم الحريات.

الجزيرة في هي الحق والحق لايتعسر ب شي — Brahim Seid Abakar (@BrahimSeidAbak1) June 5, 2021

الف تحية واكبار الى غيفارة والى كل مراسلي الجزيرة في العالم — Fatouh (@Fatouh07253172) June 5, 2021

اللهم كن في عون جميع أخواننا المراسلين ومن ينقلون لنا أخبار أخواننا المسلمين في كل مكان — S O M A Y A (@SOMAYA3316) June 5, 2021

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت المضايقات حد ملاحقة الصحافيين ومنع تغطيتهم الصحافية في نقل حقيقة ما يجري في القدس المحتلة، وكان اخر ذلك ما جرى مع مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي أقدمت مستوطنة إسرائيلية على إعاقة عملها في نقل الأحداث في حي الشيخ جراح، وذلك من خلال إثارتها للفوضى ومحاولة منعها للطاقم من أداء عمله.

إعاقة لعمل طاقم الجزيرة

ونشرت مراسلة قناة (الجزيرة) في القدس، شرين أبو عاقلة، مقطع فيديو على صفحتها بـ “تويتر” رصدته “وطن”، يظهر مستوطنة إسرائيلية تحاول منعها من تقديم رسالتها الإعلامي لجمهور القناة أثناء بث مباشر.

المستوطنة الإسرائيلية قالت خلال حديثها باللغة العبرية وقالت وهي تعرقل عمل القناة القطرية ( هذا المكان للشعب الإسرائيلي، لقد اشتروا الأراضي ودفعوا السعر الكامل)، على حد زعمها.

pic.twitter.com/03R0lQsZFi — Shireen AbuAqla شيرين ابو عاقلة (@ShireenNasri) May 22, 2021

ولاحقاً أقدمت الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على حاجز حي الشيخ جراح على طرد الإعلامية الفلسطينية، ومطالبتها بمغادرة المكان وعدم الوقوف أمام الحاجز المغلق بالأصل أمام الفلسطينيين.

وعلقت شرين أبو عاقلة في حديثها على الأمر قائلة: ( الشرطة تطالب منا المغادرة يبدو أن المستوطنة اشتكت علينا، هم يمنعون الفلسطينيين من الدخول لحي الشيخ جراح، والآن يمنعوننا من الوقوف أمام الحاجز).

ماراثون القدس

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في ماراثون القدس الذي أنطلق من أمام مدخل حي الشيخ جراح المحاصر منذ 16 آيار/ مايو، باتجاه حي بطن الهوى، بالقدس المحتلة أمس الجمعة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة بسبب قنابل الصوت والاعتداء بالضرب جراء قمع الاحتلال للماراثون، تم نقل إحداها للمستشفى، فيما تم علاج بقية الإصابات ميدانيا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قمعت الماراثون بإطلاقها وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه عشرات المتسابقين من القدس، والمتضامنين من أراضي عام 48، الذين انطلقوا من حي الشيخ جراح، مرورا بباب الأسباط وصولا إلى حي بطن الهوى في سلوان، مرددين الشعارات التضامنية مع سكانه، كما اعتدت قوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين في القدس وحطمت كاميرا خاصة به.

وقال الشاب أسعد داري (24 عاما) أحد المشاركين في الماراثون، إن هذه المبادرة هي لفتح المجال أمام الشبان والمشاركين بتعريفهم بما تواجهه الأحياء المقدسية والمقدسيين من خطر تهويد وتشريد.

وأضاف داري، أن هذا الماراثون ضمن الفعاليات التضامنية مع العائلات المهددة بالإخلاء من منازلها في الشيخ جراح وسلوان.

كما هدمت قوات الاحتلال خيمة التضامن في بلدة سلوان، واستولت على مكبرات الصوت، بعد اقتحامها الخيمة والاعتداء على المتواجدين فيها بالضرب، واستهدفت بشكل مباشر بالرصاص “المطاطي” إحدى مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تعمل على إسعاف المصابين في البلدة..

ودعا مقدسيون أمس إلى المشاركة في الماراثون ضمن حملتي “أنقذوا حي الشيخ جراح” و”أنقذوا سلوان”، لإنقاذ السكان المقدسيين المهددين بالتطهير والإخلاء القسري لسكانها الذين يبلغون 28 عائلة في الشيخ جراح، و86 عائلة في بطن الهوى.

مشروع تغيير معالم الشيخ جراح وباب العامود

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أفادت أن العمل جار على مشروع ضخم لتغيير معالم حي الشيخ جراح ومنطقة باب العامود بالقدس، وتحويلها من مركز صراع إلى “مركز ترفيهي نابض بالحياة”.

وأوضحت الصحيفة أن بلدية القدس تأمل في تغيير صورة منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح “عن طريق تجديد معماري شامل بتكلفة 70 مليون شيكل”، يشمل “بناء جادة حضرية فسيحة ونابضة بالحياة، ومعروضات ضوئية سيتم وضعها على باب العامود”.

وستشمل الخطة تجديد المنطقة العامة، ومنطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان إلى الطرف الجنوبي من حي الشيخ جراح، “مع الحفاظ على القيم التاريخية للفضاء”.

كما سيتم تطوير محور شارع السلطان سليمان والأنبياء المطل على الأسوار، فضلا عن تشييد شارع مظلل به صفان عريضان من الأشجار في الموقع الذي سيربط مركز الأعمال بأبواب المدينة القديمة.

وقال رئيس بلدية القدس موشيه ليون إن المشروع يهدف إلى “تعزيز العلاقات مع سكان شرقي المدينة وتحسين حياة السكان”.

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