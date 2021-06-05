فضيحة عارضة أزياء في دبي على متن رحلة لـِ”طيران الإمارات”! (شاهد)

تعرضت عارضة أزياء شهيرة مقيمة في دبي إلى موقف لا تُحسد عليه، بعدما حاولت أن تعطي متابعيها انطباعاً بأنها تسافر في مقصورة درجة رجال الأعمال عبر طيران الإمارات، قبل أن يقوم مسافرون آخرون بفضحها دون قصد.

من دبي إلى موناكو

ونشرت عارضة الأزياء الفرنسية الشهيرة أوشين إل هيلمير (27 عاماً)، صورة لها عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلالها وهي في درجة رجال الأعمال في الطائرة متجهة من دبي إلى موناكو.

ثم عادت عارضة الأزياء التي كانت ترتدي ملابس خضراء رياضية وأرجوانية وحقيبة (ديور)، إلى مقعدها الأصلي في الدرجة الاقتصادية قبل الإقلاع، في محاولة لجعل متابعيها يعتقدون أنها سافرت على درجة رجال الأعمال.

وأرفقت أوشين والتي تعتبر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا أيضاً، الصورة بتعليق: (المحطة التالية، موناكو، سأطير طوال الليل).

راكب يفضح عارضة الأزياء

ولسوء الحظ، قام راكب آخر كان على نفس الرحلة لصورة لهيلمير وهي محشورة على مقعدها بين ركاب آخرين في الدرجة الاقتصادية.

وقام هذا الراكب بمشاركة الصورة وفضح هيلمير وأحرجها أمام متابعيها الذين هاجموها بسبب تضليلهم، وقاموا بنشر الصور وقارنوا بينهما.

واستذكر الناشطون بعد فعلة عارضة الأزياء الفرنسية، ما فعله المغني الأمريكي (باو واو)، والذي شارك سابقاً صورة صورة لطائرة خاصة وأخبر متابعيه أنه كان مسافرًا عبرها إلى نيويورك، قبل أن يتم التقاط صورته وهو على متن طائرة تجارية مزدحمة مع ركاب آخرين.

عارضة الأزياء تحاول رد اعتبارها!

المفارقة أن أوشين لم تقم بحذف الصورة، واكتفت بإغلاق خاصية التعليقات فقط عليها دون بقية الصور.

ثم نشرت صورتها في الطائرة برفقة شقيقتها التوأم ونجمة الواقع أيضاً، وهي ترفع يدها بحركة بذيئة رداً على الهجوم، وعلقت: (هذه المرة دفعت حقاً).

وتعد درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية في أكثر فئتين شائعتين للسفر الجوي، ويكمن الاختلاف الرئيسي بينهما في عرض المقاعد وميلها.

درجة رجال الأعمال في الطائرات!

وليس هذا هو الاختلاف الوحيد، حيث تتراوح مساحة مقعد الدرجة الاقتصادية بشكل عام بين 30 إلى 32 بوصة. إذا كان مقعدًا اقتصاديًا زائدًا أو مقعدًا اقتصاديًا ممتازًا ، والذي يقع بين الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال، فستحصل على مساحة تبلغ 38 بوصة.

وحين يتعلق الأمر بعرض المقعد، يتراوح عرض مقاعد الدرجة الاقتصادية بشكل عام بين 17 و 19 بوصة، ويمكن إمالة المقاعد الاقتصادية بمعدل يتراوح بين 100 إلى 115 درجة.

هذا ولا توفر بعض شركات الطيران مسند للقدمين في الدرجة الاقتصادية، كما تحتوي على عدد قليل من المراحيض لكل مسافر مقارنة بدرجة رجال الأعمال.

أما درجة رجال الأعمال فتوفر مزيدًا من الراحة حيث يتراوح متوسط ​​مساحة المقعد بين 48 إلى 60 بوصة، وتقدم بعض شركات الطيران مثل الخطوط الجوية البريطانية ، كاثي باسيفيك ، الاتحاد ، الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا ، ويونايتس إيرلاينز ، وفيرجن أتلانتيك مساحة أكبر للأرجل ، في حدود 70 إلى 80 بوصة.

كما تقدم طيران الإمارات أيضًا راحة أفضل لبعض المسارات.

وتزود مقاعد درجة رجال الأعمال بعدد قليل من وسائل الراحة أكثر من مقاعد الدرجة الاقتصادية مثل Movie on Demand ، وشاشات التلفزيون الدوارة ، والطاقة للكمبيوتر المحمول ، وأي كمية من الطعام والنبيذ.

ويتم تقديم الطعام أيضًا أولاً إلى ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ولديهم المزيد من الخيارات أيضًا، لكن قليل من شركات الطيران مثل فيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية البريطانية تقدم لركاب درجة رجال الأعمال خدمة الإنترنت أيضًا.

علاوة على ذلك ، فإن سعر مقعد درجة رجال الأعمال أقل بكثير من سعر مقعد الدرجة الأولى.