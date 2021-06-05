نجم أتلتيكو مدريد يستفز هازارد .. شاهد كيف رد عليه؟!

اقتحم النجم البلجيكي “يانيك كاراسكو” 27 عامًا لاعب خط الوسط في صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال مقابلة تلفزيونية مع مواطنه” إيدين هازارد” نجم فريق ريال مدريد، ليقوم باستفزازه وتذكيره بفوز فريقه باللقب الدوري الإسباني ” الليغا” خلال الموسم المنصرم.

كاراسكو واستفزاز هازارد

وقد انشغل النجم البلجيكي هازارد خلال مقابلة له مع تلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية “آر تي بي إف” على هامش مباراة الودية أمام منتخب اليونان يوم الخميس الماضي.

قبيل انطلاق بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” المقبلة، والتي جمعت كلا الفريقين داخل أحد الملاعب في مدينة توبيز جنوب العاصمة البلجيكية.

Carrasco interrumpiendo la entrevista a Hazard para recordarle algo. Es Dios 🤣🤣 pic.twitter.com/rIPiiUW7xW — 91minutosAtleti (@91minutosAtleti) June 3, 2021

بينما وهو منشغل قائد فريق بلجيكا إيدين هازارد في حديثه خلال حوراه الصحفي للحديث عن استعداد منتخب بلاده للمسابقة المقبلة، تفاجأ باقتحام زميله كاراسكو ويهتف بقوله ” أبطال .. أبطال”. ليستفز هازارد خلال المقبلة عقب فوز فريقه أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي.

هازارد والرد على كاراسكو

وتدارك نجم ريال مدريد ” هازارد” الموقف بسرعة بروح الدعابة مع زميله كاراسكو نجم فريق “البلانكوس”، قائلاً: ” جيد جيدًا .. جيد جيدًا، مبروك صديقي إنه أمر رائع”، إلى جانب الضحك والإشارة بإبهام أصبع يديه له.

قاطع يانيك كاراسكو لاعب أتليتيكو مدريد مقابلة ايدين هازارد في معسكر بلجيكا للتهجم عليه بشأن الفوز بالليغا 😂 صرخ يانيك قائلاً "كامبيونيس" في وجه هازارد 😂😂 pic.twitter.com/ROw9glLh4k — E P L W O R L D (@EPLworld) June 3, 2021

وقد نجح فريق أتلتيكو مدريد من التتويج بلقب الدوري الإسباني “الليغا” بعد اعتلاء صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، للمرة الأولى له منذ عام 2014م، وال11 مرة في تاريخ مسيرته الكروية في الدوري الإسباني.

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وقد أنهى جاره ريال مدريد الموسم في وصافة الترتيب بفارق نقطتين، ليفشل الفريق الملكي في الدفاع عن لقبه السابق، دون إحراز أي من الألقاب.

منتخب بلجيكا والنتائج

وتعادل المنتخب البلجيكي في أول مباراة ودية له أمام نظيره اليوناني بهدف لكليهما، حيث من المقرران يواجه لقاء أخر ودي أمام منتخب كرواتيا، ليبدأ بعدها إنطلاق بطولة أمم أوروبا “اليورو2020”.

🗣 هازارد عبر شبكة RBTF البلجيكية 💬 الكل في ريال مدريد يعرف ما قدمه أنشيلوتي للنادي. 💬 لا أعرفه شخصيا، لكن مما سمعت عنه يبدو شخصا طيبا يريد فقط الفوز، وهذا ما نريده جميعا. سنعمل معا. هذا نبأ جيد بالنسبة لي pic.twitter.com/AuzuX1rLOt — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 4, 2021

ويخوض منتخب بلجيكا المنافسات ضمن مجموعة الثانية القوية بجانب الدنمارك وفلندا وروسيا، فيما ستبدأ أولى مواجهات بطولة أمم أوروبا “اليورو” في ال11 من شهر يوينو/ حزيران الشهر الجاري، وتنتهي في ذات اليوم من شهر يوليو/ تموز المقبل.

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