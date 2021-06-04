كيم كارداشيان تنهار وتبكي بسبب طلاقها وتوجّه رسالة لكانيي ويست (شاهد)

انهارت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، في برنامجها الواقعي بعد طلاقها من كانيي ويست.

كيم كارداشيان تبكي

وقالت كيم كارداشيان وهي تبكي عن ويست: “كان يستحق امرأة يمكنها أن تكون بجانبه دائمًا”.

انفصالاً ودياً

وفي وقت سابق، بدأت كيم كارداشيان، بإجراءات الطلاق رسمياً من زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست، وذلك بعد سبع سنوات من الزواج.

وذكر موقع “تي أم زي” المتخصص بأخبار المشاهير أن مصادر مقربة من الثنائي أكدت أن الانفصال سيكون ودياً، وأن كيم كارداشيان طلبت حضانة قانونية ومادية مشتركة لأطفالهما الأربعة.

وسبق أن أكد الموقع ذاته أن كيم كارداشيان وكايني ويست يواجهان صعوبات في حياتهما الزوجية.

الطلاق حتمي

وفي يناير الماضي، ذكر موقع “سيكس بيج” أن كيم كارداشيان وزوجها قررا الطلاق بعد 7 سنوات من الزواج، وأنه حتمي ولا مفر منه.

وذكر حينها أحد المصادر للموقع أن كيم كارداشيان عينت المحامية المختصة بطلاق النجوم لورا وايسر لتمثلها في المحكمة. ويتفاوض ويست مع كارداشيان حاليا، للتوصل إلى تسوية.

ونقل الموقع أيضاً عن مصادر أن كيم كارداشيان لم تعد ترتدي خاتم الزواج، وأن كايني ويست قضى جميع الإجازات لوحده في مزرعته. في وايومنغ والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، بينما تعيش كيم والأطفال في قصر كالاباساس.

كاني يرفض مساعدة كيم

وأشار الموقع إلى أن الخلاف في طلاق الزوجين، سيتركز حول منزلهما في كالاباساس، حيث أنفقا عليه حوالي 60 مليون دولار بشكل إجمالي وتريد كيم أن يبقى المنزل لها ولأطفالها الأربعة.

وكشفت تقارير سابقة أن قرار كيم بالطلاق من كاني ويست، قد تأثر جزئيًا بسبب رفضه علاج الاضطراب الثنائي القطب بالإضافة إلى ذلك؛ رفض كايني مساعدة كيم في رعاية أطفالهما الأربعة.

ومع عدم وجود خطط لدى كاني ويست للعودة إلى كيم، فقد رأت أنه لا يوجد بديل لهذا الوضع سوى الطلاق.

أم عزباء

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية” إن كيم كارداشيان شعرت بأن زواجها من كايني ويست لم يعد على ما يرام لأنها شعرت بأنها “أم عزباء” لأربعة أطفال، في الوقت نفسه يرفض كاني رعاية أطفاله، كونه يقيم بمفرده في مزرعته.

وقال المصدر آنذاك: “كيم لا تريد سوى نجاح واستمرار زواجهما، فقد دعمت كايني في مرحلة الترشح للرئاسة، وحاولت إصلاح الأمر حتى بعد أن حاول كايني الكشف عن حياتها الخاصة أمام العالم”.

وبعد أن باءت محاولات كيم جميعها بالفشل للبقاء سويًا، أكدت في النهاية أنها تحب كايني وستظل كذلك دائمًا.

“طلاق القرن”

وتزوج كايني ويست وكيم كارداشيان عام 2014، بعد أعوام من مواعدتها، وأنجبا أربعة أطفال، نورث (7 أعوام)، ساينت (5 أعوام) شيكاغو (3 أعوام)، وسالم (عام ونصف).

ويتوقع أن يكلف طلاق كيم كارداشيان مبالغ ضخمة من التسويات وتقاسم الثروات، نظراً إلى ثروة كل منهما.

وتشير التقارير إلى أن ثروة كايني ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، ويعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

أما كيم كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، حيث أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على تطبيق إنستغرام ويكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.

كايني ويست وترشحه للرئاسة

وفي سياق آخر، كان كايني ويست قد رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الأميركية وانتخب “نفسه”، قبل أن يعلن انسحابه من تلك الانتخابات.

وحصل حينها كايني ويست على 60 ألف صوت، أعلاها في ولاية تينيسي جنوبي البلاد، وحصد على نحو 10,200 صوت.