أردوغان يزف البشرى للأتراك ويعلن عن اكتشاف ضخم في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة عن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز في حقل صقاريا البحر الأسود.

وأضاف أردوغان: إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود بلغ 540 مليار متر مكعب.

وقال الرئيس التركي إن أنشطة التنقيب في محيط موقع “أماسرا-1” مستمرة ونتطلع لورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة.

أردوغان يزف البشرى

وكان الرئيس التركي قال يوم الاربعاء الماضي ان تركيا ستزف بشرى جديدة، الجمعة، حول اكتشافات النفط والغاز في البحر الأسود.

والخميس، قال الرئيس أردوغان، إن بلاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة تم ردمها سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط.

وقال الرئيس أردوغان: بدأنا نرى بارقة أمل بوصول حجم الصادرات إلى 200 مليار دولار نهاية العام.

وأضاف أردوغان: ميناء “فيليوس” أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي ستجعل بلدنا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم وهو جزء من أهدافنا للعام 2023.

حقل صقاريا

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب “الفاتح”، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع “تونا 1” بحقل صقاريا (البحر الأسود)، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.

من جهته، قال وزير الطاقة والمارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قبل اسبوعين إن معطيات جديدة واردة من حقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود تبشر باكتشافات جديدة.

وأوضح دونماز أن حقل صقاريا ضخم جدا، وأنه من الأفضل التريث حتى يونيو/حزيران المقبل، للتأكد من اكتشافات جديدة هناك ومن ثم الإعلان عنها.

وأشار إلى أن سفينة بارباروس خير الدين باشا تواصل أعمال البحث في البحر الأسود.بحسب “الأناضول”

وفيما يخص الأبحاث الجارية في البحر الأبيض المتوسط، قال دونماز إن تركيا تواصل عمليات البحث في هذه المنطقة منذ 3 سنوات.

وأكد الوزير التركي أن عمليات البحث والتنقيب الجارية في المتوسط، مطابقة للقانون الدولي، مشددا على أن تركيا لن تستغني عن حقوقها المشروعة هناك.

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