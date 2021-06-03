كيف تقمع الإمارات انتقادات التطبيع مع إسرائيل.. معارض بارز يكشف التفاصيل

كشف المعارض الإماراتي حمد الشامسي، نائب رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع والمدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، تفاصيل قمع بلاده لمنتقدي التطبيع مع إسرائيل وملاحقة رافضي التطبيع.

حمد الشامسي: قانون مقاطعة إسرائيل

وقال الشامسي في مقال صحفي، إنه وبعد أسابيع قليلة من إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/آب الماضي، ألغت قانونًا كان ساري المفعول منذ عام 1972 وهو القانون الاتحادي رقم 15، المعروف بقانون مقاطعة إسرائيل.

وأضاف الشامسي: “الدولة منعت قبل ذلك المواطنين والشركات الإماراتية من إقامة أي علاقات اقتصادية أو تجارية مع نظرائهم في إسرائيل”.

واستدرك بالقول: “إلا أنه سرعات ما مهد اتفاق التطبيع وإلغاء المقاطعة الاقتصادية الطريق لوصول أول رحلة ركاب تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات في 31 أغسطس/آب على متن طائرة تابعة لشركة إل عال الإسرائيلية والتي أقلّت وفدًا من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين”.

وتابع: “ثم قامت السلطات الإماراتية بتسريع خطواتها لتعزيز التطبيع مع إسرائيل، وسط صمت شعبي داخل الإمارات نفسها، باستثناء عدد قليل من الإماراتيين المرتبطين أو العاملين في الحكومة”.

وأشار إلى أنه بدا واضحًا أن غالبية الإماراتيين يخشون التعبير عن أي رفض أو انتقاد للتطبيع.

واستكمل: “كان رد الفعل الصامت في الداخل على تطبيع الإمارات مع إسرائيل مؤشرًا على نجاح الحكومة الإماراتية في خلق ثقافة الخوف بين شعبها وإسكات أي معارضة”.

سياسة “زرع الخوف”

وأضاف: “إن سياسة زرع الخوف وإسكات الناس ليست بالأمر الجديد على الإمارات، فقد بدأت قبل عقد من الزمن، عندما شنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حقوقيين وأكاديميين قاموا بالتوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية”.

وأدت هذه الحملة الأمنية، وفق المعارض الإماراتي، إلى إغلاق المؤسسات الخيرية والجمعيات الداعية للإصلاح.

وبين أنها امتدت إلى اللجنة الإماراتية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، التي تأسست عام 2001، والتي كانت صوت الشارع الإماراتي لمناهضة أي شكل من أشكال التطبيع، سواء كان تطبيع رياضي أو تجاري أو أي شكل آخر، حيث كانت هناك بوادر لرغبة إماراتية للتطبيع، ظهرت من خلال فعاليات رياضية والسماح لمسؤولين اماراتيين بزيارة إسرائيل.

وتابع الشامسي: “على سبيل المثال، في عام 2005، قام محمد العبار، مؤسس ورئيس شركة إعمار العقارية العملاقة في دبي، بزيارة القدس لفترة وجيزة خلال رحلة إلى رام الله والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون ومسؤولين آخرين”.

واستكمل: “بحسب ما ورد ناقش العبار عرضه لشراء الآلاف من المستوطنات اليهودية التي سيتم إخلاءها قريباً في غزة، حيث تستعد إسرائيل لسحب مستوطنيها من القطاع في وقت لاحق من ذلك العام”.

ترهيب المعارضين

وفي مارس/آذار 2012، وفق الكاتب، اتصلت السلطات الإماراتية برئيس مجلس إدارة اللجنة في ذلك الوقت، الأستاذ علي الدباني، وطلبت منه وقف نشاط اللجنة وإغلاق مقرها.

وأشار إلى أن ذلك على الرغم من كون القانون الإماراتي لمقاطعة إسرائيل لا يزال ساريًا في ذلك الوقت. وكان حجم اللجنة التي اتخذت من إمارة الشارقة مقرا لها، حوالي 350 عضوا في ذلك الوقت.

واستكمل: “تم تقديم أربعة وتسعون من المعارضين والناشطين الإماراتيين البارزين إلى المحاكمة في عام 2013 في أعقاب حملة القمع، بتهمة ارتكاب ما يسمى بجرائم ضد الأمن القومي”.

وأضاف: “أصبحت المجموعة تعرف بالإمارات 94. أربعة منهم—المحاميان في مجال حقوق الإنسان محمد الركن ومحمد المنصوري، بالإضافة الى ناشطي المجتمع المدني حمد رقيط ومنصور الأحمدي، كانوا أيضًا أعضاء في لجنة مناهضة التطبيع. وباعتقالهم، تم تعليق أنشطة اللجنة فعليًا”.

حملة غير معلنة ضد نشطاء أردنيين

وشنت السلطات الإماراتية في وقت لاحق، وفق الشامسي، حملة غير معلنة ضد عشرات النشطاء الأردنيين والفلسطينيين في الإمارات الذين عبّروا عن دعمهم للفلسطينيين، وقامت بترحيل العديد منهم بعد عدة أشهر من الاعتقال.

وكان الصحفي الأردني تيسير النجار، الذي كان يعمل في أبو ظبي، أحد هؤلاء المعتقلين. حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في الإمارات في عام 2016 بتهمة “إهانة رموز الدولة”—بسبب منشور على فيسبوك عام 2014، أثناء حرب إسرائيل على غزة، والذي انتقد فيه الإمارات ومصر إلى جانب إسرائيل بسبب حصار غزة وأعرب عن دعمه “للمقاومة الغزاوية”، وفق كاتب المقال.

وأضاف: “لجأت السلطات الإماراتية في قضية النجار وغيرها إلى قوانين جديدة أو معدلة تقيّد جميع أنواع التعبير”.

وأكمل: “تم اتهام النجار بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 الذي يجرّم نشر أي شيء على الإنترنت يُعتبر أنه يُظهر نية السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها. تتميز كل هذه القوانين بلغة فضفاضة للغاية ومصطلحات غامضة وعقوبات صارمة”.

على سبيل المثال، تنص المادة 166 من تعديل 2016 لقانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمدًا بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية”.

ويقول المعارض الإماراتي: “مع صفقة التطبيع الإماراتية مع إسرائيل، يعني ذلك الآن أن أي شخص في الإمارات يقوم بانتقاد إسرائيل، ربما حتى مجرد تمزيق صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل رمزي، قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة”.

جرائم تقنية المعلومات

وتسمح المادة 32 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 بالحبس أو دفع غرامة قدرها 500,000 درهم—حوالي 136,000 دولا لمن يستخدم تقنية المعلومات لـ “التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات ومسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة”.

وهذا يتضمن الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية في الإمارات، والتي قد تشمل أيضًا كل من يدعو للاحتجاج على التطبيع مع إسرائيل.

وأشار الشامسي، إلى أن السلطات الإماراتية تستخدم أيضًا وسائل أخرى لمضايقة ومعاقبة المعارضين، وكذلك أقاربهم. يتمتع جهاز أمن الدولة بصلاحيات واسعة لمنع أي تصريح أمني ضروري لممارسة الأعمال التجارية أو الدراسة في الإمارات، أو حتى إصدار وثائق مثل شهادة الميلاد.

وأضاف: “قد يجد الإماراتيون وغيرهم في الإمارات أنفسهم ببساطة مُسرّحين من وظائفهم أو ممنوعون من السفر”.

وأكمل: “في العام الماضي، قالت الكاتبة والشاعرة الإماراتية ظبية خميس إن السلطات في الإمارات منعتها من مغادرة مطار دبي إلى القاهرة بسبب معارضتها العلنية لاتفاق التطبيع مع إسرائيل”.

وقامت بتفصيل المشكلة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر/أيلول الماضي تعتبر ظبية خميس واحدة من الإماراتيين القلائل الذين انتقدوا التطبيع بصورة علنية، وفق كاتب المقال.

وأضاف الشامسي: “هذا الجو المليء بالخوف الذي فرضته الحكومة منع الإماراتيين من التعبير عن موقفهم الحقيقي من التطبيع مع إسرائيل”.

وتابع: “وعلى الرغم من أنني ومجموعة من الإماراتيين في الخارج أسسنا الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، فلا أحد داخل الإمارات يمكنه الانضمام إلى الرابطة أو إعلان دعمه لها”.

وأضاف: “وتقوم السلطات الإماراتية بملاحقة أعضاء هذه الرابطة منذ عام 2012، أي قبل ان يصبحوا أعضاء فيها، وهي التي انشئت في 2020”.

ووفق الشامسي، تأسست الرابطة، خارج الامارات، بعد الإعلان عن التطبيع الاماراتي في أغسطس من عام 2020.

وبين أنه لا يمكن لأعضائها العودة إلى الإمارات، حيث تنتظرهم أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 سنة، ضمن القضية المذكورة أعلاه والمعروفة بالإمارات 94.

وتابع: “أخيرًا، في حين تروّج الحكومة الإماراتية روايتها حول التطبيع مع إسرائيل تحت شعار التسامح، لا يمكنها أن تتسامح مع أي شخص ينتقد أو يعارض سياساتها، حتى بشكل سلمي”.

وتابعت: “مع ذلك، يمكن للسلطات الإماراتية أن تتسامح بطريقة ما مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين. أي نوع من التسامح هذا؟”.

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