محمد صلاح يسخر من زميله كوكا بعد التفوق عليه في لعبة “الشطرنج”

نشر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو وهو يسخر من زميله في المنتخب أحمد حسن الشهير ب” كوكا” المهاجم في فريق أولمبياكوس اليوناني، بعد التفوق عليه في لعبة الشطرنج.

ويقضي صلاح، عطلته الصيفية في مصر، ويشارك متابعيه بين كل وقت بنشر عدد من الصور الملتقطة مع عدد من نجوم كرة القدم المصرية.

محمد صلاح وأولمبياد طوكيو

وقد وافق المهاجم المصري محمد صلاح 28 عامًا، على المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو المقرر في ال23 من شهر يوليو/ تموز وحتى ال8 من شهر أغسطس/ آب المقبلين، لكن فريق ليفربول الإنجليزي لم يقرر موقفه النهائي من مشاركة اللاعب.

وسيلعب منتخب مصر المشارك في أولمبياد طوكيو في مجموعة قوية بجانب كل من منتخب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا

محمد صلاح وجائزة أفضل هدف

وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، عن ترشح المصري صلاح لعدد من الجوائز خلال منافسات الدوري المنقضي الأسبوع الماضي.

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وقد تصدر اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في الموسم، وكذلك أجمل هدف سجله، حيث تم اختيار الهدف الذي ظهر فيه صلاح بهدفه في شباك منافسه وست هام يونايتد في شهر يناير من العام الجاري في منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف محمد صلاح امام ويستهام مرشح لأفضل هدف في البريميرليج ⚽️👑 pic.twitter.com/uCwf4DhS0B — Liverpool بالعربى 🇪🇬🇵🇸 (@lfc_belaraby) June 1, 2021

فقد استطاع محمد صلاح من استلام كرة طويلة، ليقوم اللاعب بوضعها بطريقة رائعة في شباك مرمى منافسه وست هام.

منافسين محمد صلاح

وينافس عدد من النجوم في تلك الجائزة من أبرزهم اللاعب “جميس ماديسون” لاعب مركز خط الوسط في فريق ليستر سيتي الذي سجل هدف بطريقة رائعة في شباك فريق مانشستر سيتي.

وكذلك اللاعب “مانويل لانزيني” المهاجم في فريق وست هام يونايتد في مرمى شباك توتنهام، ولاعب وسط فريق مانشستر يونايتد البرتغالي “برونو فيرنانديش” في شباك مرمى فريق ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح عبر انستجرام 📱 pic.twitter.com/abX5eVmaAP — Yallakora (@Yallakoranow) June 2, 2021

إلى جانب حضور لاعب وسط فريق وست هام يونايتد “جيسي لينغارد” في مرمى شباك وولفرهامبتون، وإدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في شباك فولهام، المرشحين لتلك الجائزة.

ونجح محمد صلاح من تسجيل 22 عامًا مع فريق ليفربول “الريدز” خلال الموسم المنصرم في الدوري الإنجليزي، واعتلاء وصافة الترتيب خلف المتوج بصدارة التهديف اللاعب هاري كين برصيد 23 هدفًا مع فريق توتنهام الإنجليزي.

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