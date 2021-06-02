البرازيل تحسم أمرها في اللحظات الأخيرة بشأن كوبا أمريكا

أكدت الحكومة البرازيلية في بيان صحفي لها نشر يوم الثلاثاء الماضي، عن استضافتها بطولة كوبا أمريكا المقرر في ال 13 من شهر يونيو/ حزيران حتى العاشر من شهر يوليو/ تموز من الشهر الجاري بعد إعفاء الأرجنتين وكولومبيا عن تنظيمها بسبب وباء فيروس كورونا.

البرازيل وكوبا أمريكا

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في حفل أقامته وزارة الصحة في العاصمة البرازيلية ” برازيليا”، إن ” البرازيل تستضيف بطولة كوبا أمريكا، مؤكدًا أن أربع ولايات من البلاد والبالغ عددها 27 ولاية مستعدة لاستضافة المباريات”.

جـدول مُــبــاريـات بطولة كوبا امريكا 2021 كــاملاً 🌟 تابعونـا سننقل لكم البطولة بإذن الله @Go4Koraa #CopaAmerica2021 pic.twitter.com/ky1iZWgnpD — بث مباريات كوبا أمريكا (@Go4Koraa) May 30, 2021

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وجاء ذلك بعد إثارة الشكوك حول إقامتها لبطولة كوبا أمريكا لتعويض المضيفتين الأصليتين كولومبيا والأرجنتين من قبل رئيس ريوانه “إدواردو راموس”، الذي كتب في تغريده له عبر حسابه على منصة “توتير”، أنه لم يتم اتخاذ القرار بشأن استضافة بطولة كوبا أمريكا.

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​ Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​ ​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd — Copa América (@CopaAmerica) June 2, 2021

وقد قام البرازيلي “راموس” بعدها بنشر تغريده أخرى، جاء فيها: ” أصبح الأمر مؤكد .. كوبا أمريكا ستقام في البرازيل”.

وأردف، ” المباريات ستقام في ولايات ريو دي جانيرو وماتو غروسو وغوياس والمقاطعة الفيدرالية التابعة للعاصمة البرازيلية”.

البرازيل والإعلان المفاجئ

وقد أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم ” الكونميبول” يوم الإثنين الماضي الإعلان المفاجئ عن تنظيم بطولة كوبا أمريكا في دولة البرازيل هذا العام، حيث أن هذا القرار.

ولم خضع لعدة اعتبارات حيث أن الدولة المستضيفة تعد من ثاني أكبر دول العالم المتضررة من تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، ووصل عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 465 ألف شخص.

بطولة كوبا أمريكا

وفي ذات السياق، فقد غرد رئيس الاتحاد الأمريكي الجنوبي” الكونميبول” أليخاندرو دومينغيس في تغريده له عبر حسابه على تويتر، قائلاً: ” بالنيابة عن كرة القدم الأمريكية الجنوبية، أود أن أشكر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على اتخاذ القرار الفعال”.

كوبا امريكا : افتتاح كوبا : 14 يونيو 2021 الختام : 10 يوليو 2021#CopaAmerica2021 pic.twitter.com/Kb3kp0Wfpd — EUR & CUP (@EUR_CUP) May 27, 2021

وأكد دومينغيس في تغريدته، ” بطولة كوبا أمريكا ستقام بدون حضور الجمهور ووفق البروتوكولات الصحية الصارمة في دولة البرازيل”.

وقد أعلن في وقت سابق الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم ” الكونميبول”، عن سحب استضافتها بطولة كوبا أمريكا من دولة الأرجنتين نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا، لتعلن بعدها بساعات عن استضافة البرازيل لتلك البطولة، المؤجلة منذ صيف عام 2020م.

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