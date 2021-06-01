من هي ريم السويدي التي أثارت جدلاً واسعاً بفضيحتها في السعودية؟!

بعد أزمة حفل المشاهير الفاضح في السعودية، انتشرت أنباء حول إلقاء السلطات القبض على الفاشينستا السعودية ريم السويدي، إلى جانب مشاهير آخرين مثل زياد المسفر​، ​سامر الخال​ و​أريج العبدالله.

القبض على ريم السويدي

وكان اسم ريم السويدي قد تصدر محركات البحث في جوجل وموقع تويتر عقب انتشار مقطع فيديو فاضح لها بمشاركة عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

وذكرت حسابات عبر (سناب شات) أن ريم السويدي هي المسؤولة عن الحفل بالكامل، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.

وعلى الرغم من أن وسائل إعلام سعودية كشفت أن الجهات المختصة تحركت على الفور وعملت على ضبط كل من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء، إلا أنه لم يتم تأكيد القبض على ريم السويدي من جهة رسمية.

ريم السويدي وعالم التجميل!

ولريم السويدي شعبية واسعة في مجال التجميل والأزياء، وتعاونت مع العديد من علامات التجميل العالمية.

وسبق أن قالت ريم السويدي في لقاء صحفي: (لم يكن المكياج ضمن طموحاتي منذ الصغر، بل كنت رسّامة أشارك في بعض المعارض المحلّية أثناء سنوات الدراسة، انتقلت إلى دراسة الهندسة في الجامعة، ولكنّي رأيت نفسي كسيّدة أعمال كنت أطمح لافتتاح صالون خاص بي يحمل فكرة معيّنة رسمتها له).

وأشارت ريم السويدي إلى أن اكتشافها لشغفها بالمكياج ساعدها في عدة نواحي بعيدة عن التجميل، مضيفة: (كانت شخصيّتي هشّة، وأعتمد على والدي في كلّ شيء، أكره المواجهات وأبتعد عن النقاشات، تحوّلت شخصيّتي واكتسبت الثقة).

وحول مهنتها واعتمادها كمدربة تجميل، قالت ريم السويدي: (أنا أعتمد الماكياج التجميلي في مهنتي حالياً، ولكنني درست كلّ طرق الماكياج في 19 دورة مختلفة لدى خبراء عرب وعالميين. أردت أن أتعرّف على طرائق الخبراء. فاجأني أن لكل واحد منهم لمسة مختلفة تماماً وأصبحت الآن مستعدة لاستقبل الزبائن).

ريم السويدي: لست محجبة أساسا

وسبق أن تحدثت ريم السويدي عن قصتها مع ارتداء الحجاب ونزعه في بداية شهرتها، وقالت في لقاء قبل عامين إن أول صورة نشرتها لنفسها عبر حسابها الخاص، كانت من دون حجاب من الأصل

وأوضحت ريم السويدي أنها احتشمت حين وصلت نسبة المتابعين لديها إلى 6000، ما جعلها تشعر برهبة وتحذف صورها التي كانت فيها بلا حجاب.

وأكدت حينها ريم السويدي أنها ترتدي غطاء رأس وتظهر رقبتها حتى لا يتم تصنيفها بأنها محجبة، مضيفة: (مع مرور الوقت أحسست بالتناقض الداخلي، حتى جاء عام 2016 وقررت ارتداء الحجاب كاملًا، ولكن هذا لم يستمر إلا شهرًا واحدًا).

وكشفت أن ارتداءها الحجاب كان إرضاءً لشخص ما، وتابعت حينها: (تخليت عن الحجاب بقرار مني، وقلت للمتابعين يا جماعة أنا غلطانة).

تحرك ضد حفل الرقص الفاضح

إلى هذا، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات أجرت حينها تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

وكشفت مصادر في السعودية عن تورط إحدى الشركات في الحفل المخالف، بحسب صحيفة (الوطن) المحلية.

وأكدت المصادر أن الحفل تم تحت رعاية شركة تسويق تتولى مسؤولية إدارة أعمال بعض المشاهير.

وقالت المصادر إن الحفل نظم بمناسبة إطلاق موقع علامة تجارية كورية لمستحضرات التجميل، ووكيلها الحصري في المملكة، هي الشركة المنظمة.

ولاحقاً استدعت وزارة التجارة السعودية، الشركة المسؤولة عن تجمع مشاهير سناب شات وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال (80.101 دولار) بحسب ما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية.

انفلات مشاهير السعودية

وكان وسم “انفلات مشاهير السعودية” تصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تداول مقاطع فيديو من حفل الرقص الفاضح في السعودية، وصفه الناشطون بالخادش للحياء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في السعودية، حفلا راقصا شارك به بعض مشاهير السعودية سناب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين في مقاطع الفيديو، حضور فرق نسائية راقصة وبملابس جريئة، وسط مطالبات على السوشيال ميديا، لإيقاف هذه الممارسات التي وصفوها “بالمنافية لآداب المجتمع السعودي”.

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

من جانبه دعا المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

فيديو | المستهلك.. ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل.. ومحام: المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.. ونتمنى سن عقوبات "التشهير" على هؤلاء المشاهير #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aovtgcCYNV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2021

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.