“الشرط 13 مجننهم”.. ردود على اتهام سفير الإمارات في إسرائيل للجزيرة بحضرة الحاخام “كوهين”

أثارت تصريحات السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد آل خاجة، خلال لقائه الحاخام الإسرائيلي الأكبر شالوم كوهين، والتي هاجم فيها قناة “الجزيرة” القطرية واتهمها بتزوير الحقائق عن الشعب الإسرائيلي، غضباً لدى عدد من الإعلاميين والكتاب البارزين.

سفير الإمارات: ” جنون تؤججه الجزيرة والإخوان يحتاج لحكمتكم ”

السفير الإماراتي، ووفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، هاجم القناة القطرية وجماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أنهم من ضللوا العالم العربي ورسموا “صورة مشوهة” لإسرائيل لدى الشعوب العربية، على حد تعبيره.

وطلب سفير الإمارات البركة من الكاهن الأكبر لينجح في مهمته التطبيعية، واصفاً إياه بسيده، زاعماً أن الإسرائيليين قلوبهم بيضاء، وأنه تفاجئ عندما شاهد مسجد وسط تل أبيب، وفق تعبيره.

نسف مساجد فلسطين

وفي السياق، علق الكاتب الفلسطيني البارز، نظام المهداوي، على تصريحات السفير الإماراتي بالقول: “يحرض على مسجد شاهده بتل أبيب، ويحرض على قناة الجزيرة لأنها تقلب الحقائق! ويحرض على الإخوان”.

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وأضاف المهداوي: “يتمنى هذا الإماراتي العربي المسلم لو أن شالوم كوهين بحكمته ينسف كل مسجد بفلسطين، ويبيد كل ناصر حماس وفي طريقه يقصف الجزيرة التي عجز أن يكذب زيفها بكل امبراطوريته الإعلامية”.

يحرض على مسجد شاهده بتل أبيب، ويحرض على قناة #الجزيرة لأنها تقلب الحقائق! ويحرض على #الإخوان.

يتمنى هذا الإماراتي العربي المسلم لو أن شالوم كوهين بحكمته ينسف كل مسجد بـ #فلسطين ويبيد كل عناصر #حماس وفي طريقه يقصف الجزيرة التي عجز أن يكذب زيفها بكل إمبراطوريته الإعلامية. https://t.co/SVCeNtIU8A — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 31, 2021

يافا أقدم من الإمارات

الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس، علقت بالقول: “سفير ابو ظبي معجب بحكمة شالوم كوهين الذي يعارض تعليم النساء والذي خلف عوفاديا يوسف الداعي لابادة العرب، ومندهش من وجود مسجد بتل ابيب”.

وأضافت عويس، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا يعرف ان يافا أقدم مدن فلسطين التي ضمّها الاحتلال لبلدية تل ابيب فيها مساجد أقدم من دولته ودولة الاحتلال معا”.

سفير ابو ظبي معجب بحكمة شالوم كوهين الذي يعارض تعليم النساء والذي خلف عوفاديا يوسف الداعي لابادة العرب. ومندهش من وجود مسجد بتل ابيب.لا يعرف ان يافا أقدم مدن فلسطين التي ضمّها الاحتلال لبلدية تل ابيب فيها مساجد أقدم من دولته ودولة الاحتلال معا pic.twitter.com/pDqbiNKAOH — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 30, 2021

أما زميلتها الجزائرية خديجة بن قنة فاكتفت بنشر فيديو اللقاء بين السفير الإماراتي والحاخام الإسرائيلي، وعلقت عليه قائلة: “المهم أن الشرط 13 مجننهم”، وذلك في إشارة إلى شرط دول الحصار السابق بضرورة إغلاق قناة الجزيرة قبل المصالحة مع قطر.

أهل مكة أدرى بشعابها

مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوى السمري، قالت: “إلى سفير الإمارات في إسرائيل: لا يوجد مساجد في تل أبيب”.

وأضافت: “لا بد أنك تقصد مسجد حسن بيك في يافا، آخر معالم حي المنشية الذي هدمته العصابات الصهيونية في النكبة وأقامت فوق ردمه ذلك المتنزه، حيث تقابل أصحاب القلوب الطيبة”.

وتابعت: “ثق بمراسلة الجزيرة، فنحن أهل البلاد ونعرف تاريخها وجغرافيتها جيدًا”.

إلى سفير الإمارات في إسرائيل:

لا يوجد مساجد في تل أبيب،لا بد أنك تقصد مسجد حسن بيك في يافا، آخر معالم حي المنشية الذي هدمته العصابات الصهيونية في النكبة وأقامت فوق ردمه ذلك المتنزه،حيث تقابل "أصحاب القلوب الطيبة"

ثق بمراسلة الجزيرة، فنحن أهل البلاد ونعرف تاريخها وجغرافيتها جيدًا. pic.twitter.com/NplvGVECC4 — نجوان سمري (@SimriNajwan) May 30, 2021

النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، علق على تصريحات السفير الإماراتي قائلاً: ” زيارة سفير الإمارات لدى الكيان الصهيوني للحاخام رئيس حركة شاس المتطرفة زيارة سيئة”.

وأضاف الطبطبائي: “اعتقد يستنكرها كل مواطن إماراتي قبل غيره بسبب أن دماء شعبنا في فلسطين لم تجف بعد، ودخان قنابلهم التي هدمت بيوت أهلنا في غزة لم يخمد بعد”.

زيارة #سفير_الامارات لدى #الكيان_الصهيوني للحاخام رئيس حركة شاس المتطرفة زيارة سيئة واعتقد يستنكرها كل مواطن إماراتي قبل غيره بسبب أن دماء شعبنا في #فلسطين لم تجف بعد ، ودخان قنابلهم التي هدمت بيوت أهلنا في #غزة لم يخمد بعد..#التطبيع_خيانة #القدس_عربية pic.twitter.com/sclrOU2ZRK — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) May 30, 2021

سفير الإمارات محمد آل خاجة

وأمس الأحد، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لسفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة، أظهرته في منزل ما يسمى برئيس مجلس حكماء التوراة في منزله بالقدس المحتلة اليوم، الأحد.

صفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة لخارجية الاحتلال نشرت صور للسفير الإماراتي، وقالت إنه زار اليوم رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله في أورشليم، حيث تلقى منه “بركة الكهنة”.

زار اليوم سفير الإمارات لدى اسرائيل @AmbAlKhaja

رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الاكبر شالوم كوهين في منزله في اورشليم حيث تلقى منه بركة الكهنة ودار الحديث عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية ودعا السفير الحاخام لافتتاحية معبد الديانات الإبراهيمية ال3 بابو ظبي pic.twitter.com/O05FCv51vx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

وأشارت الصفحة أيضا إلى أن الحديث بين السفير محمد آل خاجة ورئيس حكماء التوراة “دار عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية”.

كما وجه السفير الدعوة إلى الحاخام الأكبر للمشاركة في افتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثلاثة في أبو ظبي.

ورغم أن عام 2020 شهد توجّه 4 دول عربية للتطبيع مع إسرائيل، وهي (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، فإن الإمارات كانت هي الأسرع في تنفيذ صفقات الشراكة والاندماج الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل.

وكانت آخر هذه الاتفاقيات ما أشارت إليه وكالة رويترز، ووسائل إعلام مختلفة من فتح المجال في بورصة دبي للذهب والسلع للإسرائيليين لإمكانية تسجيل شركاتهم فيها، والدخول على منصات التداول بها.

وعلى مدار سنوات طويلة، أقام ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات “محمد بن زايد” علاقات وثيقة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي الموساد وعمل على تطويرها وصولا لتوقيع اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

ومع تدشين الاتفاق المذكور وموافقة النظام الإماراتي على السفر بين الإمارات و”إسرائيل” من دون تأشيرات مسبقة، يكون محمد بن زايد حول الإمارات إلى مركز إقليمي لأنشطة الموساد.

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