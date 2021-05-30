سجال تويتري بين أمير سعودي وإعلامي لبناني بسبب حصول بشار الأسد على 95% في الانتخابات

أشعل سجالاً بين الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد والإعلامي اللبناني حسين مرتضى، حول نتائج الانتخابات الرئاسية السورية التي فاز فيها بشار الأسد بنسبة 95.1%.، مواقع التواصل الاجتماعي.

أصوات بشار الأسد

البداية كانت بتغريدة كتبها الأمير السعودي، قال فيها: “هل يعقل أن يحصل الرئيس بشار الأسد على 95.1 فقط من الأصوات؟”.

وأضاف: “وهل يعقل أن يصوت أحد من داخل سوريا لمحمود مرعي وعبدالله سلوم عبد الله.. كل شيء متوقع في ظل الديمقراطية؟”، حسب قوله.

هل يعقل أن يحصل الرئيس بشار الأسد على 95.1 فقط من الأصوات ، وهل يعقل أن يصوت أحد من داخل سوريا لمحمود مرعي وعبدالله سلوم عبد الله.. كل شيء متوقع في ظل الديمقراطية😇 pic.twitter.com/0BQSDECxGQ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 28, 2021

الإعلامي اللبناني حسين مرتضى، رد على الأمير السعودي بالقول: “فاقد الشيء لا يعطيه، إذا بكل عمر مملكتك لا يوجد شيء اسمه انتخابات”.

وأضاف: “هل يُعقل ان تتحدث انت عن ديمقراطية، من لديه ديمقراطية المنشار لا يمكن ان يتحدث عن انتخابات، العرس في دمشق، وعقول بني سعود تهتز”، على حد تعبيره.

فاقد الشيء لا يعطيه ، اذا بكل عمر مملكتك لا يوجد شيء اسمه انتخابات ، هل يُعقل ان تتحدث انت عن ديمقراطية ، من لديه ديمقراطية المنشار لا يمكن ان يتحدث عن انتخابات ، العرس في دمشق ، وعقول #بني_سعود تهتز @abdulrahman https://t.co/jWEjGJ1Bik — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) May 29, 2021

دولة ديمقراطية

من جانبه، عاد وقال بن مساعد رداً على الإعلامي اللبناني: “لم ندّع أننا دولة ديمقراطية نحن دولة ملكية ثم أنني لا أدري ما أغضبك؟! انا استغربت عدم حصول الرئيس على 100٪من الأصوات”.

وأضاف: “كيف لا وهو الرئيس المسالم المحبوب الذي لم تُرَق قطرة دم واحدة في حكمه وعليه إجماع شعبي كامل في كل الأمة.. أخيرًا: صحيح العُرس في دمشق وكذلك في لبنان أنت العرس!”، حسب قوله.

فاقد الشيء لا يعطيه ، اذا بكل عمر مملكتك لا يوجد شيء اسمه انتخابات ، هل يُعقل ان تتحدث انت عن ديمقراطية ، من لديه ديمقراطية المنشار لا يمكن ان يتحدث عن انتخابات ، العرس في دمشق ، وعقول #بني_سعود تهتز @abdulrahman https://t.co/jWEjGJ1Bik — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) May 29, 2021

ورد مرتضى على الأمير السعودي قائلاً: “أنصحك أن تتابع بعد قليل مشاهد على قناة المسيرة، لو تتركون هذه الشعوب تعيش بسلام، وبدون فكر وهابي وبدون انتحاريين سعوديين”.

واستدرك بالقول: “لكن الخير عامر في بلداننا، اما بالنسبة للعُرس ف المزمار اليمني قادم وسيعزف لكم قريبا”، في إشارة إلى قصف الحوثيين من اليمن للأراضي السعودية.

انصحك ان تتابع بعد قليل مشاهد على قناة المسيرة ، لو تتركون هذه الشعوب تعيش بسلام ، وبدون فكر وهابي وبدون انتحاريين سعوديين ، لكن الخير عامر في بلداننا ، اما بالنسبة للعُرس ف المزمار اليمني قادم وسيعزف لكم قريبا

😀😀😀😀😀😀@abdulrahman https://t.co/m9MZupHwdh — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) May 29, 2021

الأمير السعودي عاد مجدداً للرد على الإعلامي اللبناني، وقال: “حسين ياخيّي : ما تحكي عن ترك الشعوب تعيش بسلام ولو مش حلويِ بحق معلمك في 500 الف ماتوا و10مليون تهجروا ..ليك مين عم يحكي”.

حسين ياخيّي : ما تحكي عن ترك الشعوب تعيش بسلام .. ولو .. مش حلويِ بحق معلمك .. في 500 الف ماتوا و10مليون تهجروا ..ليك مين عم يحكي..! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 29, 2021

ورد عليه الإعلامي اللبناني بالقول: “ما تأخذني ما عدت رديت عليك كنت مشغول بالتغطية على الهواء مباشرة أعلق على معارك جيزان وفرار عناصر جيشكم، والقتلى بالعشرات”.

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وأضاف قائلاً: “مش حرام تقتلون ابنائكم بحرب ورطت بيها السعوديين واليمنيين اتقوا الله يا بني سعود”.

ما تأخذني ما عدت رديت عليك كنت مشغول بالتغطية على الهواء مباشرة اعلق على معارك جيزان وفرار عناصر جيشكم ، والقتلى بالعشرات، مش حرام تقتلون ابنائكم بحرب ورطت بيها السعوديين واليمنيين اتقوا الله يا بني سعود@abdulrahman https://t.co/bHQ8RfI6Up — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) May 29, 2021

فوز بشار الأسد

يذكر أن الأسد كان قد فاز بالانتخابات الرئاسية السورية الخميس بنسبة 95.1% في انتخابات تنافس فيها مع مرشحين غير معروفين نسبيا على المستوى الشعبي السوري في الداخل والخارج.

وفي وقت سابق، عاد اسم اللواء خالد الحميدان، رئيس الاستخبارات السعودية، إلى الظهور للواجهة من جديد بعد زيارته السرية إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه برئيس النظام بشار الأسد.

وانتشر على موقع “تويتر” في السعودية، بيانًا منسوبًا إلى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” بشأن مباشرتها التحقيق مع اللواء خالد الحميدان، رئيس الاستخبارات السعودية.

"نزاهة" تنفي صحة الرسالة المتداولة حول وجود خلل بإحدى شحنات #لقاح_فايزر والتحقيق فيها. pic.twitter.com/praf88iO69 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 29, 2021

وزعم البيان أن “الحميدان” متورط في تأسيس شبكة تورد لقاحات كورونا إلى السعودية غير مطابقة للمواصفات، وتبلغ قيمتها 20 مليون دولار، وهو ما استدعى التحقيق معه.

ونفت “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” صحة البيان المنسوب إليها بشأن التحقيق مع اللواء خالد الحميدان، مؤكدة أنه عارٍ عن الصحة.

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