عائض القرني: السديس أقوى مني في القرآن لكنني تفوقت عليه في الشعر والأدب

أثارت تصريحات للداعية السعودي عائض القرني، بشأن تفوقه على إمام وخطيب الحرم المكي عبدالرحمن السديس في بعض المجالات، سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عائض القرني، قال في لقاء المسار، وفق ما رصدت “وطن”: “الشيخ عبد الرحمن السديس أقوى منّي في القرآن، ولكني تفوقت عليه في العربية والشعر والأدب”.

عائض القرني في لقاء المسار :

الشيخ عبدالرحمن السديس أقوى منّي في القرآن، ولكني تفوقت عليه في العربية والشعر والأدب By : @saalhulk pic.twitter.com/xqxVSwTzoi — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 29, 2021

تصريحات القرني لاقت تفاعلاً واسعاً وسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المسؤولين السعوديين معروفان بالتطبيل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

حساب باسم “الوسمي”، علق موجهاً حديثه لعائض القرني: “لو تفوقت عليه بالأدب لما قلت هالكلام”.

لو تفوقت عليه بالادب لما قلت هالكلام — Osama alharbi | ﮼الوسمي (@alwasmy_1) May 29, 2021

وقالت أخرى: “هالإنسان ما احبه سبحان الله لا هو ولا العريفي فيهم شيء غير مريح”.

هالإنسان ما احبه سبحان الله لاهو ولا العريفي فيهم شي غير مريح — eman alshehri (@_3253530671833) May 29, 2021

في حين قال مغرد آخر: “ايش هذا نظام اطفال انا أحسن منه وهو أحسن مني، الشخص اللي يحط نفسه محل مقارنات غير واثق من نفسه”.

ايش هذا نظام اطفال انا احسن منه وهو احسن مني ، الشخص اللي يحط نفسه محل مقارنات غير واثق من نفسه . — س |~🇸🇦 (@9mt_277) May 29, 2021

المغرد شهاب سخر من تصريحات عائض القرني قائلاً: “لما كنت صغير أقول لصديقي أبوي أقوى منك”.

لما كنت صغير اقول لصديقي ابوي اقوى منك — شهاب (@nizwaomani90129) May 29, 2021

التحقيق مع عائض القرني

وفي وقت سابق، أفاد حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي بالمملكة بورود أنباء إليه عن استدعاء السلطات السعودية، للداعية الشهير الدكتور عائض القرني المقرب من الديوان، للتحقيق معه.

وقال الحساب المعني بشؤون المعتقلين والحريات في المملكة، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”أنباء عن استدعاء الشيخ عائض القرني للتحقيق.”

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ولفت “معتقلي الرأي” إلى أن ذلك يأتي على خلفية قصيدة نشرها فُهم منها أنها “وعيد” لبايدن بالدفاع عن ولي العهد. بعد نشر تقرير مقتل خاشقجي، من قبل الاستخبارات الأمريكية.

قصيدة عائض القرني

ويشار إلى أنه الشهر الماضي وخلال مشاركته في حملة مشاهير مواقع التواصل للدفاع عن ولي العهد محمد بن سلمان، بعد إدانته بالتورط. في جريمة اغتيال جمال خاشقجي بحسب تقرير المخابرات الأمريكية، نشر عائض القرني أبياتا شعرية فجرت جدلا.

وقال القرني في أبياته التي رصدتها (وطن) حينها مهددا الولايات المتحدة بالانتحاريين، ومخاطبا ابن سلمان: “إنت عندك شعب. ما يخشى المخاطر حين تامر.. البطل فينا إذا نادى الخطر جاك انتحاري”.

وتابع: “ازهم الشعب السعودي للوغى ويجيك طاير.. نجلب الأرواح في يوم الخطر والكل داري”.

وأضاف: “حن حزامك يا محمد وقت ما تعمى البصاير.. جدك اللي بايعوه أجدادنا وقت التباري”.

تغريدة القرني كانت الأكثر جدلاً واعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نفاقاً للعاهل السعودي، داعينه العودة إلى صوابه.

ومعروف أن الداعية السعودي عائض القرني من أشد الدعاة السعوديين دفاعا عن محمد بن سلمان.

وظهر قبل فترة في فيديو يعتذر فيه عن مواقفه السابقة المحابية لتركيا، وجماعة الإخوان المسلمين. ليتماشى مع سياسات ولي العهد الجديدة.

حملة إعلامية واسعة

وفي وقت سابق، كشف مصادر سعودية مطلعة، أن ولي العهد محمد بن سلمان أبلغ كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية. بفصل كل موظف لا يسانده على حساباته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر، إن ابن سلمان وجه مستشاريه للقيام بحملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. ردا على تقرير مقتل جمال خاشقجي.

كما أوضحت المصادر المطلعة، أن ابن سلمان يعتبر المعركة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن “كسر عظم”. يريد من خلالها إظهار وجود دعم تأييد شامل له بالمملكة.

وأشارت إلى أن ولي العهد، يخشى أن يكون هدف بايدن من نشر تقرير خاشقجي إظهار انه منبوذ في السعودية.

ولذلك عمل على الرد على نشر الاستخبارات الأمريكية لتقريرها بحملة إعلامية مضادة. حيث تقوم هذه الحملة على نشر تغريدات مؤيدة لابن سلمان، كان آخرها حملة نشر صورته على كافة الحسابات.

كما نبهت المصادر إلى أن ولي العهد لم يكتف بالذباب الالكتروني في حملته، ليقينه بعدم قدرته على صدر الهجمة. الإعلامية عليه عقب نشر التقرير.

وأضافت المصادر: “لذلك وجه ولي العهد كافة المسؤولين في السعودية للتفاعل إعلاميا مع الحملة التي يشنها. الذباب الالكتروني ردا على تقرير خاشقجي”.

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