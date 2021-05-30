“شاهد” تشيلسي يتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمة مانشستر سيتي

توج فريق تشيلسي بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ مسيرته، بعد تحقيق الفوز على منافسه مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف تشيلسي في شباك مانشستر سيتي

ونجح فريق تشيلسي الذي قدم الأداء الأفضل في اللقاء من الناحية التكتيكية أمام نظيره مانشستر سيتي، من هز الشباك الأخير في الدقيقة ال42 عن طريق لاعب الوسط الألماني “كاي هافرتز” 21 عامًا.

وفشل فريق مانشستر سيتي من العودة إلى المباراة، في ظل الضغط والتكتيك الذي لعب فريق تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل، من إحراز هدف التقليص والتعادل طيلة دقائق زمن المباراة.

وشهدت المباراة خروج اللاعب البرازيلي تياغو سيلفا، لاعب وسط فريق تشيلسي، وكذلك قائد فريق مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين، بعد تعرضهم للإصابة في المباراة.

تشيلسي واللقب الثاني

وحقق فريق تشيلسي اللقب الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا في تاريخ مسيرته الكروية، حيث سبق وأن توج في عام 2012 باللقب على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح.

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على عكس منافسه مانشستر سيتي الذي ما زال يعاني في تلك البطولة، حيث لم ينجح في التتويج بهذا اللقب من قبل، وكان الفريق التاسع الإنجليزي الذي استطاع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

'We're the only team in London with TWO European Cups…' 😉 #ChelseaChampions #UCLFinal pic.twitter.com/exc76VKTvN — Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 29, 2021

تشكيلة مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني بيب جوارديولا 50 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منافسه تشيلسي، وكان في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

وفي مركز خط الدفاع جاء كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

🎥 إحتفال مدرب تشيلسي توخيل بتحقيق دوري أبطال اوروبا في غرف الملابس مع الاعبين . #UCLFinal pic.twitter.com/jbv7uHFkGO — #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) May 30, 2021

بينما جاء في مركز خط الوسط: اللاعب رودريجو، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، وفي خط الهجوم لعب ثلاثي خط الهجوم، رحيم سترلينج، رياض محرز، فيل فودين.

تشكيلة فريق تشيلسي

ودخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه مانشستر سيتي، حيث جاء في حراسة المرمى إدوارد ميندي، أما في خط الدفاع كان كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

وفي خط الوسط جاء كلاً من: ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إقحام اللاعبين ماسون ماونت، تياغو سيلفا.

واعتمد المدرب الألماني توخيل في خط هجوم فريق تشيلسي على الثنائي، تيمو فيرن، واللاعب كالوم هودسون أودوي، والمغربي حكيم زياش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ونجح فريق مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الانفراد في صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة، بينما جاء منافسه فريق تشيلسي في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 67 نقطة.

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