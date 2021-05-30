سيارة ملكة كابلي الفيراري تثير ضجة واسعة ومغردون: من أين لك هذا؟

أثارت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تلقيها هدية باهظة جداً.

فيراري حمراء من غامض

وكشفت ملكة كابلي أنها تلقت هدية ثمينة عبارة عن سيارة فيراري حمراء اللون، دون أن تكشف هوية المرسل أو المناسبة.

وبفيديو عبر حسابها الرسمي على (سناب شات)، وثقت ملكة كابلي لحظة فتحها لباب السيارة، وفي يدها باقة زهور، وتقول: (شو هاد الجمال، هي دي الهدايا ولا بلاش).

وظهرت ملكة كابلي في مقاطع أخرى وهي تقود السيارة وتعبر عن سعادتها البالغة بالهدية، والقيادة التي كان زوجها الكويتي أحمد السالم يمنعها منها.

بعد أن كان زوجها رافض لقيادتها للسيارة، "ملكة كابلي" حصلت على سيارة فيراري كهدية وقامت بقيادتها اليوم pic.twitter.com/4dNGluxyOd — WHR (@whrumor) May 29, 2021

أحمد السالم يتصدر تويتر

وتصدر اسم أحمد السالم التريند عبر (تويتر) في السعودية، بعدما سخر المغردون من تخيلهم لردة فعله حين يرى أن طليقته تفعل ما كان يمنعها منه.

بينما خمن آخرون أن يكون أحمد السالم هو الذي يقف وراء الهدية خاصة بعد تداول صورة له وهو برفقتها ما جعل الجمهور يتحدث عن احتمال عودتهما لبعضهما مجددا.

وظهر أحمد السالم وملكة كابلي معاً في أحد المراكز التي تقدم اللقاح المضاد لكورونا، ما جعلهما يتعرضان لهجوم الناشطين الذين اتهموهما بخداع الجمهور بقصة طلاقهما من أجل جذب المشاهدات فقط.

ورد أحمد السالم حينها بالقول إنه نشر وثيقة طلاقه الرسمية من ملكة كابلي ولن يستفيد شيئا من خداع الجمهور، مؤكداً أن طليقته ليست عدوة له كي لا يقابلها أو تجمعهما الصدفة في أي وقت.

أنف ملكة كابلي

هذا وقد أثارت ملكة كابلي الجدل قبل أيام بعدما نشرت صوراً جديدة، عبر حسابها في سناب شات، تُظهر التغير الكبير في أنفها نتيجة عمليات التجميل.

وتعرّضت ملكة كابلي لتعليقات ساخرة من الجمهور، فيما وصفها أحدهم بأنها “مايكل جاكسون فرع البنات” على حد تعبيره .

وكتب آخر: “كيف تتنفس وخشمها كذا مسدود”.

وقال ثالث: “ليش كذا الخشم مع انه اول اجمل واحلى بكثير”.

صورة أحمد السالم تورطه بالسعودية

وفي سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية عقوبة بحق أحمد السالم قبل أسبوعين لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

وجاء في تصريح الهيئة حينها والذي لم يذكر اسم أحمد السالم صراحةً، أن المخالف مقيم في المملكة وتهمته عرض محتوى خاص به للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة، وبناءً على ذلك وتم إيقاع عقوبة الغرامة عليه بواقع 10 آلاف ريال سعودي.

ومع تداول الخبر خمن الجمهور بشكل شبه أكيد أن المقصود هو أحمد السالم وذلك بعد أن شارك صورة أظهرته عارياً من الجزء العلوي للجسد.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تعاقب أحد مشاهير التواصل الاجتماعي المقيمين بالمملكة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال وذلك لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي بعرضه محتوى خاص للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة .. pic.twitter.com/Z0zsIbRP9k — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 12, 2021

طلاق ملكة كابلي

وقبل اكثر من شهر، أعلن أحمد السالم، طلاقه رسمياً من الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي.

طلاق أحمد السالم وملكة كابلي 💔 pic.twitter.com/5t8QGinaTk — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 4, 2021

ونشر أحمد السالم صورةً من صك الطلاق الذي صدر من وزارة العدل في السعودية، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الحمدلله على كل شيء.. الله يعوضني ويعوضها خيرا”.

وظهرت خلافات ملكة كابلي وأحمد السالم إلى العلن بعد تراشقات غير صريحة بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بداية الخلافات حين نشرت ملكة كابلي رسائل غامضة عبر “سناب شات” حول الخيانة.

وظهرت بمقطع فيديو وهي تقود سيارتها وتُغني مع ديانا حداد: “وإذا راحوا شصير، حبكم بعد ميفيد”، مرفقة الفيديو بتعليق: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لوغاب”.

كما نشرت ملكة صورة كُتب عليها: “لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك”، وعلقت على صورة أخرى قائلة.: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.

وفي صورة أخرى كتبت: “خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك”.

يُشار إلى أن ملكة وأحمد السالم لهما طفلة واحدة تدعى قمر، وكان الزوجان يثيران الجدل دائماً بمشاركتهما تفاصيل حياتهما لدرجة نشر صور غرفة الولادة أثناء وضعها مولودتها واستعراض المستشفى وتجهيزها المبالغ به لهما.

كما نشرت ملكة كابلي تفاصيل سهرة خاصة حين احتفل طليقها بها بعد ولادتها وقام بإهدائها سيارة ليموزين فخمة وزين المنزل بـ500 وردة عن كل يوم قضاه معها بعد الزواج، وأهداها لاحقاً آيفون 11 مصنوع من ذهب 24 قيراط.

وكانت ملكة كابلي قد ظهرت قبل أشهر مع زوجها عبر قناة mbc في برنامج “صباح الخير ياعرب”، وتحدثا عن حياتهما الزوجية ومايحبانه في بعضهما.