حساب عماني شهير يحذر العمانيين من بعض “إعلانات العمل” المنتشرة في السلطنة

حذر حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر مواطنيه من بعض إعلانات العمل المنتشرة بالسلطنة على مواقع التواصل، والمخصصة حسب المذكور بها لبعض جنسيات الدول الصديقة فقط، وهي تخصصات يمكن إحلالها ويوجد آلاف المواطنين المؤهلين لشغلها، بحسبه.

🔴تنويه🔴 صباح الخير جميعاً مؤخراً ونظراً للظروف الراهنة قام العديد الاخوة والاخوات بتسليط الضوء على اعلانات عمل بالسلطنة مخصصة حسب المذكور بها لبعض جنسيات الدول الصديقة فقط، وهي تخصصات يمكن احلالها ويوجد الاف المواطنين المؤهلين لشغلها بعد فحص مجموعة من هذه المواقع تبين أن ،،، pic.twitter.com/XPH6nsBJ58 — 🦅الشاهين 🇴🇲🇵🇸 (@_FALCON_01) May 30, 2021

الشاهين يحذر من إعلانات العمل

هذا وأوضح الشاهين في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أنه وبعد الاطلاع على هذه المواقع وفحص مجموعة منها، تبين أن العديد منها هي مواقع ناشئة سواء كانت حقيقية أم وهمية.

👈🏻 العديد منها هي مواقع ناشئة سواء كانت حقيقية أم وهمية تحاول ايجاد قاعدة بيانات ضخمة شبيهة بموقع LinkedIn مما يسهل عليها العمل في الوساطة والسمسرة بين أصحاب العمل وأصحاب المؤهلات

👈🏻 تنشط هذه المواقع في دول الهند وباكستان وبنغلاديش وسري لانكا ونيبال والفلبين واندونيسيا وافريقيا — 🦅الشاهين 🇴🇲🇵🇸 (@_FALCON_01) May 30, 2021

وتابع موضحا أن هذه المواقع تحاول إيجاد قاعدة بيانات ضخمة شبيهة بموقع LinkedIn مما يسهل عليها العمل في الوساطة والسمسرة بين أصحاب العمل وأصحاب المؤهلات.

كما تنشط هذه المواقع ـ وفق الشاهين ـ في دول الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال والفلبين وإندونيسيا وإفريقيا.

وأضاف الحساب العماني المعروف بتصديه للشائعات ضد السلطنة في تغريدة أخرى:(تطرح هذه المواقع الاعلانات التالية: وظائف تخصصية هندسية وطبية وتعليمية بدول الخليج – تأشيرات هجرة لبريطانيا والسويد والنرويج وامريكا وكندا – فرص عمل اونلاين بدول أخرى بدون السفر – اعلانات استثمار وتداول للاسهم الالكترونية والفوريكس)

👈🏻 تطرح هذه المواقع الاعلانات التالية

– وظائف تخصصية هندسية وطبية وتعليمية بدول الخليج

– تأشيرات هجرة لبريطانيا والسويد والنرويج وامريكا وكندا

– فرص عمل اونلاين بدول أخرى بدون السفر

– اعلانات استثمار وتداول للاسهم الالكترونية والفوريكس

👈🏻 كما تقوم هذه المواقع بشراء قوائم اسماء — 🦅الشاهين 🇴🇲🇵🇸 (@_FALCON_01) May 30, 2021

كما تقوم هذه المواقع ـ بحسب الشاهين ـ بشراء قوائم أسماء من جهات أخرى بقصد الدعاية عبر البريد الإلكتروني لمئات الألوف من المستخدمين.

من جهات اخرى بقصد الدعاية عبر البريد الالكتروني لمئات الالوف من المستخدمين

👈🏻 صيغة شرح طبيعة العمل مكررة ويتم نسخها من اعلانات محلية دون تخويل

👈🏻 تطلب هذه المواقع رسوم من الطرفين في حالة نجاح الوساطة

👈🏻 بعض هذه الوكالات متعاقدة بالفعل مع جهات رسمية غير ان اعلاناتها عشوائية — 🦅الشاهين 🇴🇲🇵🇸 (@_FALCON_01) May 30, 2021

وتطلب هذه المواقع رسوم من الطرفين في حالة نجاح الوساطة، ولفت الشاهين إلى أن بعض هذه الوكالات متعاقدة بالفعل مع جهات رسمية غير أن إعلاناتها عشوائية.

واختتم حساب الشاهين تغريداته برسالة لمواطنيه قال فيها:(لذا نأمل من الجميع عدم السماح للمغرضين والمتربصين استخدام أساليب الاحتيال هذه لتأجيج الرأي العام. واستهداف الداخل العماني بمسوغات عشوائية لا علاقة لها بواقع سوق العمل)

لذا نأمل من الجميع عدم السماح للمغرضين والمتربصين استخدام اساليب الاحتيال هذه لتأجيج الرأي العام واستهداف الداخل العماني بمسوغات عشوائية لا علاقة لها بواقع سوق العمل وفقكم الله جميعاً وحفظكم #_FALCON_01 🦅 — 🦅الشاهين 🇴🇲🇵🇸 (@_FALCON_01) May 30, 2021

سلطنة عمان تغير شروط حصول الوافدين على تأشيرة العمل

هذا وأعلنت شرطة سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن الشروط الجديدة لحصول الوافدين والزوار على تأشيرات زيارة إلى السلطنة، حيث يمكنهم تغيير التأشيرة إلى تأشيرة عمل.

وبحسب ما صرّحت به الشرطة السلطانية العمانية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني أن “الوافدين والزوار الداخلين لسلطنة عمان بتأشيرة سياحية أصبح بإمكانهم تحويلها إلى تأشيرة عمل”، وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف عمان”.

وقالت: إن “هذه القاعدة تنطبق أيضا على هؤلاء الذين لديهم تأشيرات الانضمام إلى الأسرة وتأشيرات الطلاب بشرط استيفاء شروط معينة”.

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وفقا للقرار، يمكن للسلطات المختصة تحويل التأشيرات التالية المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب، إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة عمل مؤقتة:

– تأشيرة زيارة صادرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

– تأشيرة زيارة تصدر للقاء الأقارب والأصدقاء في البلد.

– التأشيرات السياحية للدخول الفردي (صالحة لمدة تصل إلى 10 أيام أو شهر).

– تأشيرات العمل الفردية والمتعددة.

– التأشيرات السريعة.

– تأشيرات المستثمرين وتأشيرات الطلاب.

– التأشيرات المقدمة للبحارة الذين يخدمون على متن السفينة أو الركاب على متن السفن السياحية.

– تأشيرات لأصحاب الوحدات السكنية وأفراد عائلاتهم.

ويدخل القرار حيز التنفيذ، بعد أن أصدرت شرطة عمان السلطانية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

وتنص المادة الأولى من القرار على “استبدال الفقرة الأخيرة من المادة 10 من نص اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بالنص التالي: “يحق للسلطة المختصة تحويل عدد التأشيرات. (3/ أ، 3/ ب، 3/ د، 3/ هـ، 4، 5، 6، 9، 10، 13، 14، 15، 16) المنصوص عليها في القانون لتأشيرة العمل أو العمل المؤقت إذا كانت متطلباتها وفق الضوابط التي تضعها السلطة المختصة بعد دفع الرسوم المطلوبة”.

وتوفر خدمة الإعلام لشرطة عمان السلطانية، جميع التفاصيل والشروط اللازمة للحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

احتجاجات نادرة في سلطنة عمان

ويشار إلى أنه قبل أيام اندلعت احتجاجات غير مسبوقة في سلطنة عمان البلد المستقر نسبياً في منطقة مشتعلة.

وأظهرت فيديوهات انتشرت الأيام الماضية استنفار قوات الأمن واستخدامها الغاز المسيل للدموع.

وبدأت المظاهرات في مدينة صحار الواقعة على بعد 200 كيلومتراً شمال غرب العاصمة مسقط. وبعدها انضمت لها مدن أخرى.

وبينما وثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل قوات أمن متراصة الصفوف مدعومة بعربات ثقيلة في مواجهة المنتفضين، أظهرت مقاطع أخرى لاحقة علاقة أكثر استرخاء، حيث يشاهد المرء قوات الأمن توزع عبوات الماء على المتظاهرين.

وأنهى المعتصمين في صحار احتجاجهم قبل يومين بعد وعود من الحكومة بحل أزمتهم في أسرع وقت.

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