منقبة تغني أمام منقبات بحفل في جازان
منقبة تغني أمام منقبات بحفل في جازان
Videoفيديو

مثير للجدل .. منقبة تغني أمام منقبات بحفل في جازان بالسعودية!

منقبة تغني بحفل في جازان وجدل!

كتب وطن
0

تداول ناشطون مقطعاً مصوراً، يُظهر ما قالوا إنّه حفل لمنقبات في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية .

منقبة تغني بحفل في جازان

ويُظهر الفيديو، فتاة منقبة تغني أمام مجموعة من الفتيات المنقبات كذلك تفاعلن مع أدائها، مع ظهور عدد من الشبان في الحفل .

كما أظهر المقطع، لحظة اضاءة شمعة، وتقديمها لإحدى المنقبات، في الصفّ الأول من المتواجدات في الحفل.

واثار الفيديو جدلاً بين المغردين، وربط البعض الفيديو بالقرار الأخير للسلطات السعودية، قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، مستنكرين ما يحدث في السعودية من انفتاح وتغيرات جذرية لا تقبلها شرائح واسعة من السعوديين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مصادر: محمد بن سلمان أسس وحدة جديدة داخل جهاز أمن الدولة السعودي هذه مهمتها

الهدهد

أسرى سعوديون في أكبر عملية لـ” الحوثي” ضد الجيش السعودي وجثث ضباط وجنود…

حياتنا

الفاشينستا السعودية بدور البراهيم تخفي وجهها بالنقاب!

رياضة

السعودية تخطط لاستضافة مونديال كأس العالم في عام 2030

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More