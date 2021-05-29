مثير للجدل .. منقبة تغني أمام منقبات بحفل في جازان بالسعودية!

تداول ناشطون مقطعاً مصوراً، يُظهر ما قالوا إنّه حفل لمنقبات في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية .

منقبة تغني بحفل في جازان

ويُظهر الفيديو، فتاة منقبة تغني أمام مجموعة من الفتيات المنقبات كذلك تفاعلن مع أدائها، مع ظهور عدد من الشبان في الحفل .

كما أظهر المقطع، لحظة اضاءة شمعة، وتقديمها لإحدى المنقبات، في الصفّ الأول من المتواجدات في الحفل.

واثار الفيديو جدلاً بين المغردين، وربط البعض الفيديو بالقرار الأخير للسلطات السعودية، قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط، مستنكرين ما يحدث في السعودية من انفتاح وتغيرات جذرية لا تقبلها شرائح واسعة من السعوديين.