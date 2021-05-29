جورجينا تضع رونالدو في ورطة بسبب الشقة الفاخرة

أثار الفيديو الذي نشرته عارضة الأزياء الإسبانية “جوروجينا رودريغيز” 27 عامًا، عبر حسابها على الانستغرام، والذي يظهر صديقها رونالدو من على شرفة شقته الفاخرة وسط العاصمة البرتغالية “لشبونة”، عن فتح تحقيق من قبل مجلس المدينة ضد اللاعب البرتغالي.

رونالدو وخرق القوانين

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن فتح تحقيق من قبل مجلس مدينة لشبونة حول الشكوك في خرق صاروخ ماديرا قوانين المجلس بشأن هيكل شقته الفاخرة.

La mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Lisboa. pic.twitter.com/bsK09t9dfa — Iberoshow (@iberoshow) May 16, 2021

وقد نشرت صديقته جورجينا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شرفة شقته الفاخرة بهيكل معدني، خارج مخطط المشروع الأصلي.

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وقد دفع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام البرتغالية، بوجود هيكل جديد مخالف، لاتخاذ السلطات الحكومية في مدينة لشبونة قرار بتفتيش شقة رونالدو.

وسيحدد التحقيق ما إذا كان قد تم تركيب الهيكل الجديد الموجود في شقة رونالدو، قد تم بشكل قانوني ووفقًا لقوانين وإرشادات مجلس المدينة أم لا، حيث أكد أن اللاعب لم يتقدم بأي طلب لإجراء أي من التعديلات على الشقة بعد عام 2020م.

شقة رونالدو

وتبلغ مساحة شقة رونالدو الفاخرة 288 مترًا مربعًا، وتحتوي على كل شيء من حوض سباحة وجاكوزي وغرفة تشميس وغيرها، حيث تعتبر أغلى الشقق في العاصمة البرتغالية لشبونة، فقد اشتراها اللاعب بسبعة ملايين يورو.

لشبونة: فتح تحقيق مع رونالدو بسبب فيديو لصديقته جورجينا

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يمن فيوتشر: فتح مجلس مدينة لشبونة، تحقيقا ضد النجم كريستيانو رونالدو، بشأن ما إذا كان قد أجرى تعديلات على الشقة التي اشتراها وسط العاصمة البرتغالية، دون أن يحصل على الموافقة من قبل المجلس.1/5 pic.twitter.com/tQPiq82lBQ — يمن فيوتشر (@Yemen_YF) May 29, 2021

ويقضي اللاعب عطلته القصيرة في البرتغال بعد انتهاء موسمه مع فريق يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم، من أجل الالتحاق إلى صفوف منتخب بلاده لخوض نهائيات بطولة اليورو المقرر في صيف هذا العام، والتي تأجلت لمدة عام كامل بسبب جائحة وباء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام بطولة اليورو خلال الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران وحتى ال11 من شهر يوليو/ تموز القادمين.

وسيخوض منتخب البرتغال في مجموعة هي الأصعب في المسابقة والتي تجمع كلاً من منتخب فرنسا وألمانيا وهنغاريا.

رونالدو ويوفنتوس

وفي سياق أخر، فقد أفادت تقارير إيطالية بأن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، قد أبلغ زملاء فريقه يوفنتوس “السيدة العجوز” الإيطالي بالرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب في يوفنتوس يتوج بلقب هداف الدوري الإيطالي منذ أليساندرو ديل بييرو في موسم 2007/08 ✨🔥 pic.twitter.com/kLldZojBSM — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 23, 2021

وقد فشل رونالدو في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي مع فريق يوفنتوس، إلا أنه توج بلقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا خلال منافسات هذا الموسم.

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