انفلات مشاهير السعودية في حفل رقص مثير للجدل
حفل رقص في السعودية
Videoحياتنا

انفلات مشاهير السعودية تجاوز الخطوط الحمراء بحفل رقص وفتيات مثيرات “فيديو”

كتب وطن
0

فجر مقطع فيديو متداول في السعودية لحفل رقص لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبتهم وإيقاف ممارساتهم المنافية لآداب المجتمع.

انفلات مشاهير السعودية فرقة نسائية بملابس جريئة

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته (وطن)، بعض مشاهير السوشيال ميديا يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، وقد أحضروا فرقة نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة.

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

انفلات مشاهير بالسعودية

وتحت وسم #انفلات_مشاهير_بالسعوديه، عبر المغردون عن غضبهم فكتب أحدهم: (القدوة التي تصنع التّربية وبعد أن أضاع المجتمع القاعدة النّبوية (كلكم راعٍ وكلٌّ مسؤول عن رعيته ) ظهرت لنا عاهات ..!).

وعبر آخر عن قلقه مما يحدث بالقول: (الي قاعد يصير يخوف).

وألقى آخر باللوم بطريقة غير مباشرة على السلطات وعلق قائلاً: (ما عاد فيه رجال توقفهم عند حدهم لكن الله المستعان دام يبغونها كذا والجاي اخس والعن).

https://twitter.com/AhmedHj_/status/1398876400208199681

ووافقه الرأي رعد القحطاني الذي قال: (إذا لم يكن هناك قانون يمنع هؤلاء الذين يسمون بالمشاهير سوف يستمرون بنشر هذه الأشياء المخجل لإن النظام يجعل الحمير تمشي بدون ضرب وفهمك كفاية).

واقترح أحمد الاكتفاء بإلغاء متابعتهم متهماً إياهم باستغلال الجمهور، وقال: (يجمعهم الفساد واستغلال المتابع الفاضل باعلانات لمنتجات سيئة من اجل مصالحهم المادية ويفرقهم الوقوف والمبادرات التي تنفع المجتمع فلا نجد لهم تواجد فيها … الغوا متابعتهم يكفي استغلالهم لكم).

وكذلك الناشط عبدالله غرمان والذي قال: (حينما يجعل الساذج من الأحمق مشهوراً سنرى مثل هذه المشاهد المقزّزة !! حينما يتابع عشرات ومئات الألوف وربّما ملايين مشاهير ومشهورات محتوى سناباتهم استعراض الأموال أو الأجساد أو التفاهة تأكد حينها بأن متابعيهم سذٌج ومشاهيرهم حمقى والضحايا أجيال قادمة !!).

وعبر آخر عن استغرابه لما كانت عليه السعودية سابقاً قبل عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وكتب: (سبحان الله. وين كنا وكيف صرنا في السابق كنا نعز اهل الحق ونرفع من شأنهم والان وصلنا إلى مرحلة اخفاض صوت الحق وابراز كل من هو منحط وساذج والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. نسأل الله الله حسن الخاتمة والثبات على الحق).

بينما كان لمغردة باسم (توق) رأياً آخر، وكتبت: (هذي نهاية التبرير للمشاهير كل ما أحد تكلم عن تصرفاتهم قلتوا حرية شخصية وتتهجمون وتسبون في بعض عشانهم صار التمادي عندهم سهل بسبب المدافعين عنهم و المبررين لهم الان لسا راح تستمروا تبررون للمشاهير! ( إلا من رحم ربي منهم).

وتساءل إبراهيم البلوي عن دور هيئة الذوق العام، وكتب: (وين الذوق العام !!! قمة السذاجه والقبح .. البلد في مواجهة حرب بالجنوب وابناءنا مشغولين بالدفاع عن هذا البلد الغالي ومثل هالعينات الساذجه والتي بسببها تاخر النصر !! حسبنا الله ونعم الوكيل).

بينما تفاءلت مها الشهراني بسلطات بلادها وقالت: (لا انفلات في السعودية ما دُمنا تحت نظام وقوانين صارمة وسيأخذون العقاب الذي يستحقونه ، وكونك مشهور فلا يعني أنه مغفور لك تذكر دائماً).

 

 

وبينما لم يصدر تعليق بعد من الجهات الرسمية، دعا المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

مشهورة سناب في السعودية الى التحقيق

إلى هذا، كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

اقرأ أيضاً: مثير للجدل .. منقبة تغني أمام منقبات بحفل في جازان بالسعودية!

واشار حساب أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر اي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

 عائض القرني: السديس أقوى مني في القرآن لكنني تفوقت عليه في الشعر والأدب

الهدهد

ناشطة سعودية تكشف لماذا يغيب محمد بن سلمان في لحظات الأمة الحساسة وعلاقة ذلك…

فيديو

مثير للجدل .. منقبة تغني أمام منقبات بحفل في جازان بالسعودية!

الهدهد

مصادر: محمد بن سلمان أسس وحدة جديدة داخل جهاز أمن الدولة السعودي هذه مهمتها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More