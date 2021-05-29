انفلات مشاهير السعودية تجاوز الخطوط الحمراء بحفل رقص وفتيات مثيرات “فيديو”

فجر مقطع فيديو متداول في السعودية لحفل رقص لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبتهم وإيقاف ممارساتهم المنافية لآداب المجتمع.

انفلات مشاهير السعودية فرقة نسائية بملابس جريئة

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته (وطن)، بعض مشاهير السوشيال ميديا يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، وقد أحضروا فرقة نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة.

مسكين توني خاشه اشوف سناباته لقيت الفيد محذوف خايف من الترند ؟ #انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/qvZPwRKocD — Nad (@whnaad) May 30, 2021

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

.

يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. اللهم ثباث على دينك#انفلات_مشاهير_بالسعوديه pic.twitter.com/vdkMV8gF9G — 🆂🅸🅶🅷💙🅸🆃 (@VAR2022) May 30, 2021

انفلات مشاهير بالسعودية

وتحت وسم #انفلات_مشاهير_بالسعوديه، عبر المغردون عن غضبهم فكتب أحدهم: (القدوة التي تصنع التّربية وبعد أن أضاع المجتمع القاعدة النّبوية (كلكم راعٍ وكلٌّ مسؤول عن رعيته ) ظهرت لنا عاهات ..!).

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه

القدوة التي تصنع التّربية

وبعد أن أضاع المجتمع القاعدة النّبوية

(كلكم راعٍ وكلٌّ مسؤول عن رعيته )

ظهرت لنا عاهات ..!! — جابر بن زاهر ؏ْسيري (@AlzaherJaber) May 30, 2021

وعبر آخر عن قلقه مما يحدث بالقول: (الي قاعد يصير يخوف).

الي قاعد يصير يخوف #انفلات_مشاهير_بالسعوديه — S A B O | (@sa__sa221) May 30, 2021

وألقى آخر باللوم بطريقة غير مباشرة على السلطات وعلق قائلاً: (ما عاد فيه رجال توقفهم عند حدهم لكن الله المستعان دام يبغونها كذا والجاي اخس والعن).

https://twitter.com/AhmedHj_/status/1398876400208199681

ووافقه الرأي رعد القحطاني الذي قال: (إذا لم يكن هناك قانون يمنع هؤلاء الذين يسمون بالمشاهير سوف يستمرون بنشر هذه الأشياء المخجل لإن النظام يجعل الحمير تمشي بدون ضرب وفهمك كفاية).

إذا لم يكن هناك قانون يمنع هؤلاء الذين يسمون بالمشاهير سوف يستمرون بنشر هاذه الأشياء المخجل لإن النظام يجعل الحمير تمشي بدون ضرب وفهمك كفاية.. #انفلات_مشاهير_بالسعوديه — رعد إلقحطاني (@i_505r) May 30, 2021

واقترح أحمد الاكتفاء بإلغاء متابعتهم متهماً إياهم باستغلال الجمهور، وقال: (يجمعهم الفساد واستغلال المتابع الفاضل باعلانات لمنتجات سيئة من اجل مصالحهم المادية ويفرقهم الوقوف والمبادرات التي تنفع المجتمع فلا نجد لهم تواجد فيها … الغوا متابعتهم يكفي استغلالهم لكم).

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه

يجمعهم الفساد واستغلال المتابع الفاضل باعلانات لمنتجات سيئه من اجل مصالحهم الماديه ويفرقهم الوقوف والمبادرات التي تنفع المجتمع فلا نجد لهم تواجد فيها …

الغوا متابعتهم يكفي استغلالهم لكم.. — Ahmed (@Ahmed00738363) May 30, 2021

وكذلك الناشط عبدالله غرمان والذي قال: (حينما يجعل الساذج من الأحمق مشهوراً سنرى مثل هذه المشاهد المقزّزة !! حينما يتابع عشرات ومئات الألوف وربّما ملايين مشاهير ومشهورات محتوى سناباتهم استعراض الأموال أو الأجساد أو التفاهة تأكد حينها بأن متابعيهم سذٌج ومشاهيرهم حمقى والضحايا أجيال قادمة !!).

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه حينما يجعل الساذج من الأحمق مشهوراً سنرى مثل هذه المشاهد المقزّزة !! حينما يتابع عشرات ومئات الألوف وربّما ملايين مشاهير ومشهورات محتوى سناباتهم استعراض الأموال أو الأجساد أو التفاهة تأكد حينها بأن متابعيهم سذٌج ومشاهيرهم حمقى والضحايا أجيال قادمة !! — عبدالله غرمان (@al3mri90) May 30, 2021

وعبر آخر عن استغرابه لما كانت عليه السعودية سابقاً قبل عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وكتب: (سبحان الله. وين كنا وكيف صرنا في السابق كنا نعز اهل الحق ونرفع من شأنهم والان وصلنا إلى مرحلة اخفاض صوت الحق وابراز كل من هو منحط وساذج والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. نسأل الله الله حسن الخاتمة والثبات على الحق).

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه سبحان الله. وين كنا وكيف صرنا في السابق كنا نعز اهل الحق ونرفع من شئنهم والان وصلنا إلى مرحلة اخفاض صوت الحق وابراز كل من هو منحط وساذج والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. نسأل الله الله حسن الخاتمة والثبات على الحق — ناصر (@NASSER330330) May 30, 2021

بينما كان لمغردة باسم (توق) رأياً آخر، وكتبت: (هذي نهاية التبرير للمشاهير كل ما أحد تكلم عن تصرفاتهم قلتوا حرية شخصية وتتهجمون وتسبون في بعض عشانهم صار التمادي عندهم سهل بسبب المدافعين عنهم و المبررين لهم الان لسا راح تستمروا تبررون للمشاهير! ( إلا من رحم ربي منهم).

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه

هذي نهاية التبرير للمشاهير كل

ما احد تكلم عن تصرفاتهم قلتوا

حرية شخصية وتتهجمون وتسبون في بعض عشانهم صار التمادي عندهم سهل بسبب المدافعين عنهم و المبررين لهم الان لسا راح تستمروا تبررون للمشاهير! ( إلا من رحم ربي منهم ) — تــوق ٓ (@calm_a9) May 30, 2021

وتساءل إبراهيم البلوي عن دور هيئة الذوق العام، وكتب: (وين الذوق العام !!! قمة السذاجه والقبح .. البلد في مواجهة حرب بالجنوب وابناءنا مشغولين بالدفاع عن هذا البلد الغالي ومثل هالعينات الساذجه والتي بسببها تاخر النصر !! حسبنا الله ونعم الوكيل).

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه وين الذوق العام !!! قمة السذاجه والقبح .. البلد في مواجهة حرب بالجنوب وابناءنا مشغولين بالدفاع عن هذا البلد الغالي ومثل هالعينات الساذجه والتي بسببها تاخر النصر !! حسبنا الله ونعم الوكيل — ابراهيم البلوي ١٢٢١ (@oThKPKo5CW2IxND) May 30, 2021

بينما تفاءلت مها الشهراني بسلطات بلادها وقالت: (لا انفلات في السعودية ما دُمنا تحت نظام وقوانين صارمة وسيأخذون العقاب الذي يستحقونه ، وكونك مشهور فلا يعني أنه مغفور لك تذكر دائماً).

#انفلات_مشاهير_بالسعوديه !

لا انفلات في السعودية ما دُمنا تحت نظام وقوانين صارمة وسيأخذون العقاب الذي يستحقونه ، وكونك مشهور فلا يعني أنه مغفور لك تذكر دائماً ! pic.twitter.com/UJjNTXjDIw — مها الشهراني 🇸🇦 (@m1i9i) May 30, 2021

وبينما لم يصدر تعليق بعد من الجهات الرسمية، دعا المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

فيديو | المستهلك.. ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل.. ومحام: المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.. ونتمنى سن عقوبات "التشهير" على هؤلاء المشاهير #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aovtgcCYNV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2021

مشهورة سناب في السعودية الى التحقيق

إلى هذا، كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

اقرأ أيضاً: مثير للجدل .. منقبة تغني أمام منقبات بحفل في جازان بالسعودية!

واشار حساب أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة.

القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش وجاري أستكمال كافة ألاجراءت والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة .. pic.twitter.com/0OZLVO4uuh — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 28, 2021

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر اي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك