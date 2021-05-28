موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام منافسه تشيلسي مساء يوم السبت، في مواجهة قوية بنهائي دوري أبطال أوروبا والذي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “الدراجاو” في مدينة بورتو البرتغالية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وستقام المواجهة الختامية لدوري أبطال أوروبا “Champions League” بين فريق مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين اليمن، العراق، لبنان، سوريا، قطر، البحرين.

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، السودان، ليبيا، بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق مانشستر سيتي ومنافسه تشيلسي عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

ومن المقرر أن يعلق على المواجهة النهائية على لقب دوري أبطال أوروبا “Champions League” بين المنافسين العملاقين، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

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طموح ونتائج الفريقين قبيل المواجهة

وقد حقق فريق تشيلسي “البلوز” الفوز في آخر مواجهتين خاضها الفريق ضد مانشستر سيتي بكافة المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، بينما حقق مانشستر سيتي “السيتزنز” كانت بين 2005 و2009.

What could be key in tomorrow's #UCLFinal? 🔑 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2021

ويعد فريق مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي التاسع الذي وصل إلى دوري أبطال أوروبا، كما استقبل كلا الفريقان أربع أهداف في شباكهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تشكيلة مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني بيت جوارديولا 50 عامًا بتشكيلة أساسية أمام فريق تشيلسي، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

الحصة التدريبية الأخيرة في مانشستر قبل المباراة النهائية 💪 🔷 #السيتي pic.twitter.com/ueQeiRFPtj — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 27, 2021

وفي مركز خط الدفاع سيلعب كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

بينما سيكون في مركز خط الوسط: اللاعب رودريجو، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، وفي خط الهجوم سيكون ثلاثي خط الهجوم، رحيم سترلينج، رياض محرز، فيل فودين.

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيدخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي، أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

وفي خط الوسط سيكون كلاً من: ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إشراك اللاعبين ماسون ماونت، هودسون أودوي.

وسيعتمد المدرب الألماني توخيل في خط هجوم فريق تشيلسي على الثنائي. تيمو فيرنر. واللاعب المغربي حكيم زياش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ونجح فريق مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الانفراد في صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة، بينما جاء منافسه فريق تشيلسي في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 67 نقطة.

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