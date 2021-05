العثور على رضع وأطفال موتى جرفتهم الأمواج للشواطئ في ليبيا.. “شاهد” الصور الصادمة 

عثرت السلطات الليبية، أمس الخميس، على شواطئها على جثث ستة أشخاص على الأقل بينهم رضع وأطفال وامرأة قذفتهم الأمواج إلى الشاطئ خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر البحر.

وأعادت الصور المروعة لجثث أطفال، وفق ما رصدته “وطن” والتي جرفتها الأمواج على الشواطئ الليبية إلى الأذهان صورة الطفل السوري “إيلان الكردي” والتي هزت العالم قبل عدة سنوات.

هذا المشهد الذي يتكرر للمرة الثانية، يأتي في وقت تستمر فيه محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وفي السياق، قالت قيادة شرطة مدينة زوارة غرب ليبيا، إن الجثث تعود لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات أجنبية مجهولة الهوية، أبحروا عبر قوارب مطاطية في البحر المتوسط.

وأوضحت أن تفتيش الساحل البالغ طوله 90 كيلومتراً مستمرة، مشيرة إلى إمكانية العثور على جثث أخرى في المنطقة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد غرق ما لا يقل عن 632 مهاجراً غير نظامي في حوادث بحرية في البحر المتوسط خلال العام الجاري.

من جانبها، حمّلت الأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية وفاة هؤلاء المهاجرين، بسبب تنفيذها سياسة صد وترحيل المهاجرين، وعدم الرد على مكالمات الطوارئ، وتعطيل جهود الإنقاذ.

الجثث بقيت لأيام على الشاطئ

وأوضح مؤسس منظمة” أوبن آرمز” غير الحكومية، أوسكار كامبز، في تغريدة على تويتر، أن الجثث بقيت على الشاطئ لمدة تفوق الثلاثة أيام، من دون أن يتم انتشالها.

Unfortunately @rgowans , the information is incorrect, the bodies were left there for three days. Look at the pictures of the little boy, the sand on the second day had covered a lot of the body.

The most important thing is that they were dead. https://t.co/fAopHTHage pic.twitter.com/Z2ArNPBx4c

— Oscar Camps (@campsoscar) May 25, 2021