عبارة الخليج الفارسي تشعل غضباً واسعاً في الكويت.. من وقف وراء الترويج لها

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً توثق أحد الباصات في شوارع الكويت، يضع خريطة كُتب عليها الخليج الفارسي بدلاً من الخليج العربي.

الخليج الفارسي

ا📣انتبهوووا تسمية( الخليج العربي) على الخريطة ( الخليج الفارسي )

شركة المواصلات pic.twitter.com/IKgzIwKbPb — الساميه المكيمي (@samiaalmikai) May 25, 2021

وأثارت الصورة غضباً واسعاً في الكويت، وطالب الناشطون بإزالتها ومحاسبة شركة المواصلات التي يتبع الباص الذي حمل الخريطة لها.

ورأى أحد المغردين أن مصرياً يقف وراء نشر الخارطة، وكتب: (اذا مو طابعها مصري انا اتحمل الرد واكد. متعمد).

اذا مو طابعها مصري انا اتحمل الرد واكد. متعمد — بوبندر العنزي (@naser7755) May 25, 2021

واقترح آخر إطلاق مصطلح (الخليج الإسلامي)، وكتب: (مفروض يسمونه الخليج الإسلامي عشان محد يزعل).

مفروض يسمونه الخليج الأسلامي عشان محد يزعل — بوصماخ (@khj0yHdLnY9X5ho) May 26, 2021

وقال ناشط إن هذا الباص يعود لشركة المواصلات كي جي ال، منوهاً أنها شركة خاصة مثل سيتي بص.

هذا تبع شركة كي جي ال هذه شركات خاصة مثل سيتي بص — ana wa bus (@amani72433381) May 26, 2021

وأشاد آخر بقوة ملاحظة موثق الصورة، وكتب: (مصيبة. والله. مافي رقابة ولامتابعة. والله كفو. على اللي لاحظ هالشي).

مصيبة. والله. مافي رقابة ولامتابعة. والله كفو. على اللي لاحظ هالشي — ولدالكويت ❤️Kuwait❤️ (@Love_akuwait) May 26, 2021

وألقى آخر باللوم على البلدية، وقال: (المسئولية تقع على عاتق البلدية لأنها صاحبة الاختصاص بترخيص الاعلانات).

المسئولية تقع على عاتق البلدية لأنها صاحبة الاختصاص بترخيص الاعلانات. — Ahmed Saleh (@bu_Fahad59) May 26, 2021

بلدية الكويت تتفاعل

وهو ما حدث لاحقاً، حيث تفاعلت بلدية الكويت مع الحدث، وقامت بإزالة الإعلان.

وذكرت صحيفة (المجلس) المختصة بأخبار مجالس دولة الكويت أن النائب فايز الجمهور قام بتقديم الشكر على تفاعل وزير البلدية شايع الشايع ومديرها العام أحمد المنفوحي لإزالة إعلان على أحد الباصات التابعة لإحدى الشركات، رسم عليه خريطة مكتوب عليها الخليج الفارسي.

الخليج الفارسي على "باص" في شوارع الكويت النائب فايز الجمهور يشكر الوزير شايع الشايع و احمد المنفوحي على إزالة «خريطة الخليج الفارسي» من أحد الباصات للمزيد:https://t.co/JuJoupK2WB pic.twitter.com/xwiZ8Q1KAg — المجالس (@ALmjalesAPP) May 27, 2021

وأشار الجمهور إلى ضرورة من تحقيق مع صاحب الإعلان ومحاسبته.

الخليج العربي أم الفارسي؟

ولا يزال مصطلح الخليج العربي هو الوحيد المعتمد في اللغة العربية، وتستعمله جميع دول الجامعة العربية. كما تستعمله الأمم المتحدة في الوثائق العربية والجمعيات الجغرافية العربية.

بينما تستعمل إيران مصطلح الخليج الفارسي في الصحف والوسائل الإعلامية التابعة لها الناطقة بالعربية، كما كان يطلق أيضاً مصطلح خليج البصرة وهي التسمية التي كانت شائعة في الوثائق العائدة إلى العهد العثماني، وما تزال تستخدم على نطاق ضيق في بعض الدول العربية خاصة العراق.

أما مصطلح الخليج الإسلامي، فقد طرحه بعض المفكرين على الخميني لكنه رفضه.

وسبق أن صوت 307 آلاف شخص على شبكة الإنترنت لصالح اسم (الخليج الفارسي) مقابل حوالي 127 ألف صوت لاسم (الخليج العربي).

كما أثارت صحيفة ناشونال جيوغرافيك عام 2004 غضب الإيرانيين عندما أوردت في طبعتها الثامنة من أطلس العالم، اسم (الخليج العربي) بين قوسين وبأحرف صغيرة تحت اسم (الخليج الفارسي).

وقررت حينها السلطات الإيرانية منع المجلة في البلاد، ومنع صحافييها من دخول إيران.

وفي عام 2006، اكتفت مجلة (ذي إكونوميست) باستخدام كلمة (الخليج) فقط، فقامت إيران أيضاً بمنعها في البلاد، وحظرت دخول صحفييها أيضاً.

بينما أقدم الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومقره الرياض، على إلغاء بطولة ألعاب القوى التي كانت ستستضيفها إيران في أبريل2010 لأن الميداليات التي كان سيوزعها الإيرانيون تحمل عبارة (الخليج الفارسي).

وردت إيران على هذا الإلغاء بإعلانها أنها ستقوم بمنع كل شركة طيران أجنبية لا تستعمل عبارة (الخليج الفارسي) من دخول مجالها الجوّي.

كما أغلق الإيرانيون الجناح المصري في معرض طهران الدولي للكتاب بعد مصادرة أحد الكتب التى ذكرت اسم (الخليج العربي).

وبلغت الأزمة ذروتها عام 2010، حين وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الإصرار على تسمية هذا الخليج بالخليج الفارسي بالضحك على التاريخ، قائلاً إن الوجود العربي على الساحل الشرقي للخليج العربي مستمر ومثبت تاريخيًا منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام بينما الوجود الفارسي هناك مستحدث ولا يعود لأكثر من الدولة الصفوية .

نسخة من المصحف بدون سورة النساء

وفي سياق آخر، شهدت الكويت موقفاً آخر أثار ضجة كبيرة بعد تداول نسخة من المصحف ناقصة ما يمس بكلام الله عز وجل ويمثل خطورة على الدين الإسلامي.

ووجه حينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عيسى الكندري في حينها خطاباً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر المصحف والسنة النبوية وعلومهما؛ لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من إجراءات بشأن وجود نسخة من القرآن في البلد الخليجي خالية من سورة (النساء).

ليست مصاحف الكويت

وأكدت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم في وزارة الأوقاف الكويتية في وقت لاحق، أن هذه النسخة ليست من مصاحف الكويت التي تصدرها الهيئة وليست من المصاحف التي أذنت الهيئة بطباعتها أو تداولها في البلاد.

‏ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم الهيئة، مبارك الحيان قوله إن الهيئة الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إصدار المصحف الشريف، تقوم بطباعة المصاحف ومراجعتها وفق أفضل وأدق المواصفات الفنية.

وأضاف الحيان: (فور ورود بلاغ من الوزير للتحقيق بالواقعة اتخذ مدير عام الهيئة إجراءات سريعة بإحالة واقعة تداول خبر وجود نسخة تجارية من المصحف الشريف بدون سورة النساء، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق فيها للوصول إلى من أدخلها البلاد بدون الحصول على تصريح من الهيئة).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك