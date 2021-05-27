تركي آل الشيح وأنطونيو كونتي
تركي آل الشيح وأنطونيو كونتي
Imageرياضة

تركي آل الشيخ يندهش من قرار الإنتر ميلان الإستغناء عن المدرب كونتي

كتب وطن
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أبدى السعودي تركي آل الشيخ اندهاشه في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قرار إدارة الإنتر ميلان الإيطالي الاستغناء عن خدمات المدرب “أنطونيو كونتي” الذي توجه مع فريقه مؤخرًا بالدوري “الكالتشيو” بعد سنوات طويلة من الغياب.

تركي آل الشيخ والمدرب كونتي

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ”، مالك نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من الدوري، بشأن رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي.

قائلاً: “هذا جنون من إنتر ميلان، كونتي جلب لهم لقب الدوري الإيطالي بعد سنوات عجاف. المدرب أهم من أي صفقة”.

أزمة نادي الإنتر ميلان

وقد أعلنت إدارة فريق الإنتر ميلان مساء يوم الأربعاء الماضي، بشكل مفاجئ وغير مسبوق، عن التوصل إلى إنهاء عقد مدرب فريقها الإيطالي كونتي بالتراضي.

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وإقالته من تدريب الفريق بعد مسيرة مميزة لمدة عامين كاملين، وانتهت بتويج بلقب الدوري الإيطالي الغائب منذ عام 2010م.

وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من تتويج الفريق بلقب “الكالتشيو”، بسبب الأزمة المالية الحادة التي يمر بها النادي، حيث يحتاج إلى جلب نحو 80 مليون يورو من بيع عدد من نجوم الفريق لموازنة حساباته.

كونتي وخلافة زيدان 

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أنه من المتوقع أن تقعد إدارة ريال مدريد الإسباني مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، ليكون خليفة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قدم استقالته من الفريق الملكي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 91 نقطة، كما جاء الجار المنافس فريق الميلان برصيد 79 نقطة.

يليه في المركز الثالث فريق أتالانتا برصيد 78 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفي المركز الخامس جاء فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس برصيد 77 نقطة، بينما آتى فريق لاتسيو في سادس الترتيب برصيد 68 نقطة.

وجاء فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 62 نقطة، متساويًا مع فريق ساسولو بنفس النقاط.

أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 52 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 24 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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