تركي آل الشيخ يندهش من قرار الإنتر ميلان الإستغناء عن المدرب كونتي

أبدى السعودي تركي آل الشيخ اندهاشه في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قرار إدارة الإنتر ميلان الإيطالي الاستغناء عن خدمات المدرب “أنطونيو كونتي” الذي توجه مع فريقه مؤخرًا بالدوري “الكالتشيو” بعد سنوات طويلة من الغياب.

تركي آل الشيخ والمدرب كونتي

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ”، مالك نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من الدوري، بشأن رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي.

قائلاً: “هذا جنون من إنتر ميلان، كونتي جلب لهم لقب الدوري الإيطالي بعد سنوات عجاف. المدرب أهم من أي صفقة”.

وش الجنان هذا من انتر ميلان!!! كونتي جاب لهم الدوري بعد سنين عجاف !!! المدرب اهم من اي صفقه!! pic.twitter.com/3da2yQo5Cv — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 26, 2021

أزمة نادي الإنتر ميلان

وقد أعلنت إدارة فريق الإنتر ميلان مساء يوم الأربعاء الماضي، بشكل مفاجئ وغير مسبوق، عن التوصل إلى إنهاء عقد مدرب فريقها الإيطالي كونتي بالتراضي.

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وإقالته من تدريب الفريق بعد مسيرة مميزة لمدة عامين كاملين، وانتهت بتويج بلقب الدوري الإيطالي الغائب منذ عام 2010م.

🚨 | بيان رسمي يعلن إنتر عن أنه تم التوصّل إلى اتفاق مع المدرب أنطونيو كونتي لإنهاء عقده بالتراضي.

يود النادي بأكمله أن يشكر أنطونيو على العمل الاستثنائي الذي قام به، والذي تم تتويجه بلقب السكوديتو التاسع عشر.

سيبقى أنطونيو كونتي إلى الأبد جزءًا من تاريخ نادينا. pic.twitter.com/c5bSXO4zCy — إنتر 🏆🇮🇹 (@Inter_ar) May 26, 2021

وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من تتويج الفريق بلقب “الكالتشيو”، بسبب الأزمة المالية الحادة التي يمر بها النادي، حيث يحتاج إلى جلب نحو 80 مليون يورو من بيع عدد من نجوم الفريق لموازنة حساباته.

كونتي وخلافة زيدان

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، أنه من المتوقع أن تقعد إدارة ريال مدريد الإسباني مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، ليكون خليفة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قدم استقالته من الفريق الملكي.

ماركا 🚨 : قبل ان يعلن زيدان رحيله فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ااجرى اتصالات مع بطل الكالتشيو المدرب الايطالي كونتي بعد أستقالته من تدريب انترميلان الايطالي pic.twitter.com/w0LkI8IUHM — الكرة الاسبانية (@Liga4Arabia) May 27, 2021

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 91 نقطة، كما جاء الجار المنافس فريق الميلان برصيد 79 نقطة.

يليه في المركز الثالث فريق أتالانتا برصيد 78 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

🚨🚨🚨الأربعة المرشحين لـ خلافة زيدان في تدريب ريال مدريد : – كونتي 🇮🇹

– راؤول 🇪🇸

– بوتشيتينو 🇦🇷

– لوف 🇩🇪 pic.twitter.com/yIBEypJasL — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) May 27, 2021

وفي المركز الخامس جاء فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس برصيد 77 نقطة، بينما آتى فريق لاتسيو في سادس الترتيب برصيد 68 نقطة.

وجاء فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 62 نقطة، متساويًا مع فريق ساسولو بنفس النقاط.

أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 52 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 24 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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