“شاهد” سواريز يسخر من نجم ريال مدريد فينيسيوس بنوبة هستيرية من الضحك

سخر اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز 34 عامًا، من نجم فريق ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بنوبة هستيرية من الضحك، عندما وجه له مقدم برامج شهير في إذاعة “كوبي” الإسبانية سؤال حول اللاعب البرازيلي فينيسيوس.

سواريز والمذيع

وقال المذيع لمهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني “سواريز” خلال مقابلة صحيفة بعد تتويج فريقه بلقب دوري “الليغا” الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري، قائلاً: ” ما رأيك لو قضيت عدة أيام مع فينيسيوس ليتعلم من قدراتك التهديفية؟!”.

ولم يتمالك سواريز نفسه، ليدخل في نوبة من الضحك من سؤال المذيع، ليعتبره جماهير وأنصار ريال مدريد سخرية من اللاعب البرازيلي “فينيسيوس” وفشله في التهديف في شباك المرمى.

🔚 ¡Qué final de entrevista! 🤣 ¡@LuisSuarez9 terminó llorando de la risa! 😅 @Guaschcope: "¿No podrías dormir tres días con Vinicius para que se le pegue algo?" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/t6rFUqnDv7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 25, 2021

ويعد اللاعب سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس”، قناص في تسديد الأهداف اتجاه شباك مرمى الفرق، على عكس البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي لطالما يصل إلى مرمى فرق الخصم لكنه يفشل في تسجيل الأهداف ذات الفرص السهلة.

ونجح سواريز من حسم لقب الدوري الإسباني مع فريق أتلتيكو مدريد خلال الموسم الحالي، بعد تسجيله هدف الانتصار على منافسه بلد الوليد الهابط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

برشلونة وسواريز

وقال اللاعب سواريز بعد التتويج باللقب في تصريح عبر قناة “موفيستار”، قائلاً: ” برشلونة لم يقدرني، لقد قللوا من شأني، قبل أن يفتح أتلتيكو مدريد أبوابه لمنحي الفرصة، وسوف أظل ممتنًا لهذا النادي لثقته بيّ”.

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وأردف، ” أتذكر معاناة زوجتي وأولادي معي يوميًا، لقد عاشوا معي مواسم عديدة، لكن يبقى هذا الموسم هو الأصعب بالنسبة لهم”.

واستكمل سواريز في حديثه، ” أرقامي تتحدث عن نفسها أنا بطل، فقد حققت الليغا 5 مرات في 7 مواسم”.

التخلي عن سواريز

وقد تخلى فريق برشلونة الإسباني عن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الموسم الماضي، بعد قرار المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان 58 عامًا، لكن جاره فريق أتلتيكو مدريد استغل الفرصة واشترى اللاعب مقابل 7 ملايين دولار أمريكي.

دموع سواريز بعد الفوز بالليغا ❤️😢 pic.twitter.com/qkmzDASkMR — E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2021

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

🇪🇸 | ترتيب #الدوري_الاسباني

⚽️ | ترتيب الهدافين

🅰️ | ترتيب صناع الاهداف

🔢 | نتائج مباريات الجولة

⬆️ | المتأهلون للبطولات الاوروبية

⬇️ | الهبوط 🔴 بعد الجولة 38 pic.twitter.com/UJxFGaZuE1 — رادار كورة (@Radar_Kora) May 23, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً.

يليه في المركز الثاني المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23هدفًا، متساويًا بذلك مع الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال بنفس رصيد الأهداف.

#اتلتيكو_مدريد بطل الدوري الأسباني ، سواريز السبب . pic.twitter.com/0HDaKu0HMj — k h k (@khalid56347259) May 22, 2021

وجاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا، وفي خامس ترتيب الدوري، آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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