فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية وهذا ما وضعته خوفاً من الحسد!

شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي.

فيفي عبده: هرجع تاني

ونشرت فيفي عبده فيديو لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلاله وهي ترتدي فستاناً برتقالياً، وتضع قلادة العين الزرقاء منعاً للحسد كما يعتقد الأغلبية.

وقالت فيفي عبده بالفيديو: (أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي، وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني معكم).

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ووعدت فيفي عبده جمهورها بالظهور قريباً (أون لاين)، وتقديم أمور جديدة لأنها تشعر بالملل من القديم حسب تعبيرها.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو: (‏الحمد لله يا رب على كل اللي اديتهوني بحبكم).

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فيفي عبده: بنفقد الناس الغاليين على قلوبنا

وفي وقت سابق، أبدت فيفي عبده حزنها على رحيل الفنان سمير غانم بفيروس كورونا.

وقالت فيفي عبده في حسابها بانستغرام: (لا حول ولا قوة الا بالله و انا لله و انا اليه راجعون النجم الكبير سمير غانم في ذمة الله)

وقالت: (بنفقد الناس الغاليين علي قلوبنا و الفراق صعب بس دي الحقيقة الوحيدة في الدنيا الله يرحمك يا سمير و يجعل مثواك الجنة يا رب و يصبر اسرتك يا رب. برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة).

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تأهيل فيفي عبده بعد العملية

هذا وقد ظهرت فيفي عبده لأول مرة بعد إجرائها عملية خطيرة إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي في بداية الشهر الجاري، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر (انستجرام).

وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي مستلقية على السرير، وتغطي شعرها وبدون أي مساحيق تجميل، موجهةً رسالة إلى جمهورها قالت فيها: (طبعا أنتم عارفين إني كنت بعمل عملية، ودلوقتي بتعافى بعد العملية وبتأهل، وأنا بحبكم وميرسي على دعاءكم وربنا يخليكم ليا).

ووجهت فيفي عبده تحذيراً بسبب فيروس (كورونا)، مضيفة: (خلوا بالكم من نفسكم عشان موضوع الكورونا، وربنا يبعد الغمة دي عنا وربنا يرحم اللي ماتوا ويشفى المصابين).

وكشفت فيفي عبده التي بدا عليها التأثر الشديد، وتتحدث بصعوبة، أنها تعاني من الاكتئاب، وقالت: (اكتئاب ما بعده اكتئاب، يارب يشفي المصابين وأنا من ضمنهم).

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فيفي عبده ممنوعة من الحركة

هذا وقد منع الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وأوضحت فيفي عبده أنها تنفذ تعليمات الطبيب يسري الهواري كما أوصى تماما، لا سيما وأنه سمح لها بالخروج من المستشفى بشرط تنفيذ التعليمات.

وطمأنت فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية بقولها إنها تحسنت في الفترة الراهنة عن الأيام الماضية بشكل كبير.

وكانت فيفي عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

حقنة بالخطأ

وكانت الراقصة المصرية فيفي عبده، قد أعلنت قبل أسابيع أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

وظهرت فيفي عبده بفيديو من على سرير المستشفى، وقالت: (حسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني الحقنة في ظهري، وتسببت بأنني على وشك دخول العملية الآن، وها أنا في المستشفى، انظروا).

وتابعت فيفي موجهة حديثها لجمهورها: (دخلت اليوم المستشفى من أجل إجراء عملية غداً صباحاً سأمكث فيها ساعتين، أرجوكم أن تدعو لي، بحق الشهر الفضيل، هذه المرة حقيقة وليست إشاعة ككل مرة).

وأرفقت فيفي عبده الفيديو بتعليق قالت فيه: (حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم).

وفاة فيفي عبده!

ولاحقت فيفي شائعات أكثر من مرة الفترة الماضية، خاصة أنها لم تعايد جمهورها برأس السنة كعادتها.

ونفت عبده حينها تلك الشائعات ونشرت فيديو بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجدي. وهي على سريرها بمظهر غريب. وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

ثم طمأنت عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: (أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني. خدت حقنة غلط ولمست العصب. ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب).

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