سمية الخشاب تثير الجدل بصورة جريئة مع فنان يصغرها بـ30 عاما!

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلاً واسعاً باقتحامها أغاني المهرجانات، وإطلالتها الجريئة للترويج لأغنيتها الجديدة.

(أوعدك)

ونشرت سمية الخشاب صورة تجمعها بمطرب المهرجانات عمر كمال، وظهرت خلالها بفستان أسود قصير، بجانب سيارة فارهة، وعلقت عليها: (أوعدك).

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وكذلك شارك عمر كمال نفس الصورة، بنفس التعليق، وهو عنوان الأغنية التي تقول في مطلعها: (عمري في يوم ياحبيبتي مخونك.. هفضل جنبك بقى وأصونك.. بعشق اسمك كلك لونك.. لما تبصيلي بقى بعيونك).

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فارق السن صادم

وانتقد المتابعون جرأة سمية الخشاب، وذكروها بفارق السن بينها وبين عمر كمال، والذي يصل إلى نحو 30 عاماً.

وجاء في التعليقات: (ايه العلاقة اللي توجع البطن دي)، (يا سمية دا في سن اولادك)، (جماعه بتهزرو والله هما بيرتبطو؟)، (مش لايقة خالص).

سمية الخشاب تقلد فيفي عبده

وقبل أسبوع، أشعلت سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص، على شاطئ البحر على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب

وظهرت سمية وهي ترتدي فستان عروس، مكشوف الصدر، وتتمايل وترقص على انغام الأغنية، وكتبت معلقّةً: A free happy bird.

وبينما اتهمها البعضُ من المعلقين بمحاولة تقليد الراقصة فيفي عبده، هاجمها آخرون، واستنكروا رقصها واستعراضها بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي ومجازر الإحتلال في قطاع غزة .

سمية الخشاب تهين طليقها أحمد سعد!

واثارت الفنانة سمية الخشاب ضجة واسعة بعدما نشرت صورة لـ(قرون) على حسابها في تويتر، الأمر الذي رآى فيه متابعون إهانة منها لطليقها المطرب أحمد سعد، بعدما شارك في الحلقة 21 من مسلسل (موسى) الذي عرض في شهر رمضان حيث ظهر وهو يغني ويرقص بمشهد حفل زفاف محمد رمضان على (سمية).

والتقط أحمد سعد مع محمد رمضان وسمية الخشاب عددا من الصور، بينما ظهر محمد رمضان وهو يحمل سمية الخشاب بين يديه.

وذكرت تقارير اخبارية ان احمد سعد صرح أنه لا يمانع في إحياء حفل الزفاف من ناحية المبدأ، ولا يخلط بين أزماته الشخصية وبين التعاقد على الغناء في الأعمال الفنية.

وفي مارس عام 2019 أعلن الفنان المصري، أحمد سعد، انفصاله عن سمية، بعد زواج دام 18 شهراً.

وكان سعد قد تزوج الفنانة الخشاب في أكتوبر من العام 2017 بعد سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معاً بنفيها في كل مرة.

وسبق لأحمد سعد، وهو شقيق الفنان عمرو سعد، أن أعلن بالفعل خطبته على الفنانة ريم البارودي 3 مرات، وكان يقوم بالإعلان عن فسخ الخطبة دون مبرر ثم سرعان ما يعلن عودته إليها.

سعد كان متزوجا من سيدة من خارج الوسط الفني، وله طفلان منها.

عمر كمال مع الداعية مبروك عطية

أما عمر كمال، فكان آخر جدل أُثاره الشهر الماضي بعد نشره صورةً جمعته مع الداعية المصري الدكتور مبروك عطية.

وأرفق كمال الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي على فيسبوك بتعليق: (حاجة برمضان حتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية) دعا خلالها جمهوره لانتظار عمل يجمعهما سوياً.

و قالت وسائل إعلام مصرية حينها إن عمر كمال سيكون ضيفاً في إحدى حلقات برنامج الشيخ مبروك عطية (كلام مبروك)، الذي سيتم عرضه يومياً خلال رمضان 2021.

كما يركز البرنامج على الجانب الإنساني، إذ سيستقبل الشيخ مبروك في كل حلقة ضيفاً يحتاج إلى مساعدات. إضافة إلى استقبال شخصيات مشهورة تقوم بتسليم المحتاجين هذه المساعدات.

هجوم لاذع على مواقع التواصل

وبُعيد نشر الصورة، تعرض مغني المهرجانات عمر كمال إلى هجوم لاذع من بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعية فكتبوا له الكثير من التعليقات الناقدة والساخرة.

أحد هذه التعليقات الناقدة جاءته من الإعلامية المصرية يسرا نصر الله التي تقدم برنامج (حوار مع يسرا)على قناة (الحدث اليوم) عندما كتبت له: (إزاي يعني؟ أنا بحترم الشيخ ده).

فرد عليها كمال: (هو أنا كافر؟ يا ستي اصبري وشوفي المحتوى، بعد كده انقدي واتكلمي براحتك).

يشار إلى أن عمر كمال أحد مغنّي المهرجانات الصاعدين حديثاً، اشتهر بعد أغنية (بنت الجيران) التي جمعته بزميله حسن شاكوش، وأغانٍ أخرى مثل: (حتة قمراية، أنتو مش جدعان، وسوق الصحاب).

كما كان من المفترض أنّ يؤدي كمال أحد الأدوار في مسلسل (بين السما والأرض) الذي سيعرض في رمضان 2021.

لكنّ نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي منع منتجي العمل من إظهار لقطات كمال في المسلسل دون أن يسوي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية كونه ليس عضواً فيها.

ويعتبر مسلسل الدراما والإثارة (بين السما والأرض) واحداً من المسلسلات المصرية التي ينتظر كثيرون مشاهدته؛ كونه مأخوذاً عن رواية نجيب محفوظ التي تحمل ذات الاسم.