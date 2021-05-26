زيدان يقرر الرحيل عن ريال مدريد ومدرب الإنتر ميلان المرشح الأقوى لخلافته

كشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريسيو رومانو”، بأن مدرب فريق ريال مدريد الفرنسي زين الدرين زيدان 49 عامًا قرر الرحيل بشكل نهائي عن صفوف فريق الملكي الإسباني نهاية الموسم.

زيدان وتغريده رومانو

وغرد الصحفي رومانو الصحفي الرياضي العامل في شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، قائلاً: ” زيدان قرر مغادرة ريال مدريد بأثر فوري”، رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الملكي حتى صيف عام 2022م المقبل.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

وحصد الفرنسي زيدان مع فريق ريال مدريد 11 لقبًا على صعيد الدوريات المحلية والقارية، إلا أنه فشل في تحقيق أي من الألقاب هذا الموسم بسبب الغيابات والإصابات الكثيرة التي عانى منها لاعبي فريق ريال مدريد هذا الموسم.

وأنهى زيدان الموسم بالوصول إلى المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني “الليغا”، بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد الذي توج باللقب للمرة ال14 في تاريخيه والأولى منذ عام 2014م.

كما وخرج من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام منافسه تشيلسي من دور النصف النهائي من البطولة، وكذلك الخروج من دور 32 في كأس ملك إسبانيا.

زيدان وريال مدريد

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، بأن المدرب زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل بعد اقصاء فريق ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، قبيل خوضه مباراته أمام إشبيلية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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مردفه: ” اجتمع المدرب زيدان بفريق ريال مدريد، وأبلغهم أنه درس قراره طويلاً، ووصل إلى قراراه النهائي بشأن مستقبله”، ويعتقد المدرب أن مهمته في ريال مدريد قد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل.

ريال مدريد والمرشحين

وبينت الصحيفة الإسبانية، بأن أسطورة فريق ريال مدريد ومدرب الفريق الثاني راؤول غونزاليس، المرشح الأبرز لخلافة المدرب زين الدين زيدان.

بحسب صحيفة اس // انطونيو كونتي من ابرز المرشحين لتدريب ريال مدريد في حال غادر المدرب زين الدين زيدان 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/kG4HaXVCZ8 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 26, 2021

إلى جانب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، والألماني يواكيم لوف مدرب منتخب بلاده الذي من المقرر أن يترك منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل.

مدرب الإنتر كونتي

وأفادت تقارير إسبانية أن مدرب فريق الإنتر ميلان ” أنطونيو كونتي”، من أبرز المرشحين لخلافة زيدان في حال مغادرته، بعد إنهاء عقده مع الإنتر بالتراضي.

جاء هذا القرار نتيجة الأزمة المالية الحادة التي يمر بها النادي الإيطالي، حيث يحتاج جلب 80 مليون يورو من بيع بعض نجومه لموازنة حساباته.

بنزيما ومستقبل زيدان

وقال المهاجم الفرنسي وقائد فريق ريال مدريد الثاني كريم بنزيما 33 عامًا بشأن رحيل زيدان عن الفريق الملكي نهاية الموسم الجاري، في حوار صحفي مع صحيفة ” ليكيب” الفرنسية، ” لا أرى أن زيدان سيرحل، زيدان لن يرحل وسترى”.

تقارير صحافية تؤكد أن المدرب زين الدين زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد @realmadridarab #زيدان pic.twitter.com/21FelisnfR — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 26, 2021

وتابع بنزيما: “أنا حقًا أحترم زيدان لأنه صريح جدًا معي، يمنحني هذا الكثير من الثقة في الملعب حتى الآن، زيدان هو المدير الفني لريال مدريد، لا أعتقد أنه سيغادر، وإذا قرر الرحيل فسيفعل، لكن في الوقت الحالي لا أتصور الفريق الملكي بدونه”.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

🚨🚨 مانولو لاما (كوبي): زيدان سيرحل لأنه لا يغفر لفلورينتينو بيريز تسريبه لأخبار أنه سيتم طرده إذا خرج الفريق من دور المجموعات، زيدان لا يغفر تشكيك فلورينتينو بيريز الدائم قي قراراته. pic.twitter.com/0oO70Dnub3 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 26, 2021

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

وفي خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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