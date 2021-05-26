“أنا بخير والحمد لله”.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل سطو لص على فيلتها وهذا ما حدث

روت الفنانة المصرية إلهام شاهين، تفاصيل محاولة لص السطو على فيلتها وذلك بعد تمكن حارس الفيلا من القبض عليه وتسليمه للأمن.

وفي تصريحات خاصة لموقع (اليوم السابع) روت إلهام قصة محاولة اقتحام وسرقة فيلتها فى المنصورية، حيث قالت إنها بخير والحمد لله.

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وأنها علمت بالأمر من خلال حارس الفيلا، حيث قام بالقبض على شخص حاول اقتحام الفيلا وسرقتها، وقام بتسليمه إلى الشرطة.

إلهام شاهين

وأوضحت الهام شاهين أنها علمت بالأمر من حارس الفيلا لأنها لا تعيش حاليا فى فيلا المنصورية، حيث تعيش فى شقتها بمصر الجديدة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيز ألقوا القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة الهام شاهين بمنطقة المنصورية.

حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

هذا وأمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل متهم بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة الهام شاهين بمنطقة المنصورية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

التحقيقات في حادثة السطو على منزل إلهام شاهين

وكشفت التحقيقات ، أنه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، تسلق عاطل فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بقصد سرقتها، إلا أن الخفير المعين لحراسة المنطقة، تمكن من ضبط، وأبلغ رجال الشرطة الذين تحفظوا على المتهم وبالكشف عليه تبين سابقة اتهامه فى عدة قضايا سرقات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وتابعت التحقيقات، أن الفيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين ولكنها غير مقيمة فيها، وأنه بعد ضبط المتهم من قبل حارس المنطقة، اجرى اتصالًا هاتفيًا بها أخبرها بالواقعة.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل زى القمر حيث قدمت حكاية “حتة منى” وعرضت على قناة Cbc drama.

وذلك بعد غياب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل “ليالى الحلمية” عام 2016، الذى شارك فى بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.

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