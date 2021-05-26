“إبراهيموفيتش” .. تورط مع شركة مراهنات فعاقبه “اليويفا”

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، يوم الأربعاء الماضي، عقوبة مالية بحق المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 39 عامًا اللاعب في صفوف نادي الميلان الإيطالي، بلغت قيمتها 50 ألف يورو بسبب مخالفته لقواعد المصلحة المالية في شركات المراهنات.

اليويفا وتفاصيل عقوبة إبراهيموفيش

وأوضح الاتحاد الأوروبي “اليويفا” في بيان صحفي له، أن رئيس هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي قامت بتوجيه للاعب السويدي إبراهيموفيتش “السلطان”، والذي يهدف إلى وقف ارتباطه بشركة المراهنات.

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الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يعاقب زلاتان ابراهيموفيتش بدفع غرامة قدرها ٥٠ الف يورو بعد تورطه في شركة "مراهنات". pic.twitter.com/hnnkcXyw40 — E P L W O R L D (@EPLworld) May 26, 2021

وحذر الاتحاد الأوروبي، إدارة فريق الميلان الإيطالي من ارتكاب تلك المخالفات، كما أنه غرم بمبلغ قدر قيمته 25 ألف يورو بسبب الموضوع ذاته.

إبراهيموفيتش والمراهنات

وكشفت وسائل إعلام سويدية في وقت سابق، أن النجم السويدي إبراهيموفيتش متورط مع شركة “بتهارد” في دولة مالطا للمراهنات، والتي تعمل في هذا المجال منذ عام 2018م.

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وحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، تحظر على اللاعبين أن يكون لهم مصالح في شركات تقوم على المراهنات أو القمار أو ورقة اليانصيب أو ما شابه ذلك ذات العلاقة بالرياضة.

وقد وضع الاتحاد الأوروبي العقوبات للمخالفين تلك التعليمات، حيث أنها تصل إلى عقوبة السجن ثلاثة سنوات إذا استمر في ارتكاب تلك المخالفات.

إبراهيموفيتش والميلان

وأعلن فريق ميلان الإيطالي الشهر الماضي في بيان رسمي، عن تجديد عقده مهاجمه السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” لموسم قادم.

وبينت إدارة فري الميلان الإيطالي في البيان، قائلة: ” نعلن تمديد عقد اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السويدي لموسم جديد والذي ينتهي في صيف عام 2022م”.

رومانو : سيعود زلاتان إبراهيموفيتش إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تمديد عقده مع ميلان – سيبلغ 40 عامًا في شهر أكتوبر 🔥⚽️ pic.twitter.com/8WeSqcDHpj — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 23, 2021

واستطاع إبراهيموفيتش من تسجيل 84 هدفًا خلال خوضه 130 مباراة مع فريق الميلان الإيطالي خلال فترة مشاركته مع الفريق في كافة المنافسات منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من فريق أنجلوس الأمريكي.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 24 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 91 نقطة، كما جاء الجار المنافس فريق الميلان برصيد 79 نقطة.

يليه في المركز الثالث فريق أتالانتا برصيد 78 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

تغريم إبراهيموفيتش 50 ألف يورو بسبب «المراهنات»

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بغرامة مالية قدرها 50 ألف يورو (61 ألف دولار) لخرقه القواعد لتحقيق مصلحة مالية في شركة مراهنات. pic.twitter.com/yEZfGbJ6az — كان الإخبارية (@cannewskw) May 26, 2021

وفي المركز الخامس جاء فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس برصيد 77 نقطة، بينما آتى فريق لاتسيو في سادس الترتيب برصيد 68 نقطة.

وجاء فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 62 نقطة، متساويًا مع فريق ساسولو بنفس النقاط.

أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 52 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة.

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