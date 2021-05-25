موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي المباراة النهائية على بطولة الدوري الأوروبي أمام منافسه فياريال الإسباني، مساء يوم الأربعاء والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “ستاديون إنيرجا جدانسك”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنافسين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، البحرين، سوريا، لبنان.

من وصول لاعبي اسبانيا تحت 21 لمقر الإقامة -غداً سيغادرون إلى سلوفينيا لإسكتمال اليورو ومرحلة خروح المغلوب -فير نينو ويارمي بينو ثنائي فياريال سينضمون إلى المنتخب بعد نهائي الدوري الأوروبي pic.twitter.com/ru0RkZ74wE — عالم إسبانيا ⚽️ (@ESP_World) May 25, 2021

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، وكذلك عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق ريال مدريد ومنافسه فياريال عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

وسيعلق على المباراة النهائية على لقب الدوري الأوروبي بين فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” ونظيره فريق فياريال، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

🚨🚨 سامويل لوكارست – M.E.N | سيكون دي خيا الحارس الاساسي لمانشستر يونايتد ضد فياريال في نهائي الدوري الاوروبي. pic.twitter.com/pGjmmg1Oa1 — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) May 19, 2021

طموح ونتائج الفريقين قبيل المواجهة النهائية

وسيتقابل فريق مانشستر يونايتد ومنافسه فياريال للمرة الخامسة، حيث انتهت المواجهات الأربعة السابقة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي آخر تسعة مواجهات نهائية جمعت الفرق الإنجليزية والإسبانية في المسابقات الأوروبية، استطاعت الفرق الإسبانية من تحقيق التفوق.

وكان آخر فريق إسباني خسر نهائي أوروبي ضد فريق إنجليزي، فريق ألافيس ضد منافسه ليفربول عام 2001م في كأس الاتحاد الأوروبي.

تشكيلة مانشستر يونايتد

وسيدخل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد النرويجي ” أوله غونار سولشار” 48 عامًا، وسيكون في حراسة المرمى دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق، إدينسون كافاني، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، أنثوني إيلانغا.

تشكيلة فياريال

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني أوناي إيميري 49 عامًا في مواجهة منافسه مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، باو توريس، خوان فويث، بيرفس إستوبينان، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من، صامويل تشوكويزي، إتيان كابو، داني باريخو، Yeremi Pino.

لكن في هجوم الفريق سيأتي كلاً من، جيرارد مورينو، باكو ألكاسير، كارلوس باكا، فرناندو نينيو.

نتائج الفريقين في الدوري المحلي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق كبير عن صاحب التتويج والصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة.

وجاء الفريق المنافس فريق فياريال في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة.

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