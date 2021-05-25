إسدال الستار على قضية اغتصاب منة عبدالعزيز وهذا مصير المتهمين الستة!

أسدل القضاء المصري الستار على قضية تشهير واغتصاب منة عبدالعزيز، المعروفة إعلامياً باسم (فتاة التيك توك).

10 سنوات سجن للمتهم الرئيسي في اغتصاب منة عبدالعزيز

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام مصرية، فقد أصدرت محكمة الجنايات المصرية حكماً ضد المتهم الرئيسي بسام رضا صابر شهرته (بيشوى)، بالسجن 10 سنوات عن تهمة خطف بالإكراه بالتحايل والاغتصاب، والحبس سنة، وغرامة 14 ألف جنيه، عن تعاطي المخدرات ومخالفة قرار حظر التجوال.

أما المتهم الثاني مازن إبراهيم وشهرته (مازن المميز)، فقد حُكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة هتك العرض، والسجن 3 سنوات للسرقة بالإكراه، والحبس سنة وغرامة 14 ألف جنيه عن تعاطي المخدرات ومخالفة قرار حظر التجوال.

صاحب الفندق بريء في قضية اغتصاب منة عبدالعزيز

وكان السجن المشدد 5 سنوات للمتهمة الثالثة شيماء أحمد لاتهامها بنشر فيديو الاغتصاب وانتهاك خصوصية منة عبدالعزيز، والسجن 3 سنوات للسرقة بالإكراه، والحبس سنة، وغرامة 14 ألف جنيه في تهمتي تعاطى المخدرات ومخالفة قرار حظر التجوال.

أما المتهمة الرابعة فاطمة أحمد، فقد عوقبت بالحبس سنة والسجن 3 سنوات (السرقة) وسنة غرامة 10 آلاف جنيه.

وكان حارس الفندق الذي حصلت به الجريمة، هو المتهم الخامس، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 3 سنوات بتهمة إدارة مكان لتعاطى المخدارت وغرامة 100 ألف جنيه، فيما تم تبرئة مالك الفندق من أي تهم موجهة إليه.

تفاصيل اغتصاب منة عبدالعزيز

وكشفت منة عبدالعزيز التي قبض عليها في حينها أيضاً بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق، و(الاعتداء على قيم المجتمع المصري)، كيف تعرّضت للإغتصاب مرتين .

وقالت منة عبدالعزيز أمام المحقق، إنها تعرفت على شاب من محافظة الشرقية وكان يدرس بالقاهرة، حيث أوهمها بحبه لها، وأقامت معه علاقة أفقدها فيها عذريتها.

وأشارت إلى أنها في فترة إقامتها لدى صديقاتها في القاهرة تعرفت على شاب يدعى محمد حمدي كلاشنكوف، وتقابلت معه عدة مرات وبدأت مؤخرا صناعة فيديوهات على تطبيق ميوزكلي، والذي تحول اسمه لـ(تيك توك).

وروت منة تفاصيل واقعة الاعتداء عليها داخل فندق زوسر، حيث قالت إنها تلقت اتصالا من شاب يدعى مازن، يدعوها لقضاء بعض الوقت سويا، وأخبرته أنها مع صديقاتها شيماء وشقيقتها فاطمة وأخرى تدعى رحمة، ثم توجهن وتقابلن معه عند محطة مترو أم المصريين، ثم استقلوا سيارة المتهم بسام رضا حنا الشهير بـ(بيشوي)، وتوجهوا إلى الفندق ثم بدأوا في تعاطي المخدرات التي اشتراها المتهمان بيشوي ومازن.

وتابعت أن مشادة وقعت بينها وبين شيماء شاكر حيث اتهمتها الأخيرة بسرقة هاتفها المحمول، حتى تعرضت للإغماء، حتى فوجئت بالمتهم بيشوي يدخل إلى الغرفة التي كانت موجودة فيها، وأقام معها علاقة تحت تهديد السلاح كان بحوزته، ثم أقام معها علاقة كرها عنها، مجددا داخل الجناح الذي تمكن المتهمون من حجزه.

وأكدت أن المتهمة (شيماء شاكر) كانت تصور ما يحدث.

خطف وسرقة ومواقعة بالإكراه

وفي يوم 26 يوليو العام الماضي، أمر النائب العام في مصر بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها منة عبدالعزيز لمحكمة الجنايات.

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ووجهت النيابة لهم تهمة خطف منة عبدالعزيز بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه.

كذلك وُجهت لهم تهمة انتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر الإنترنت عن طريق بث فيديو لها عارية بعد التعدي عليها جنسيا، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، عبارة عن غرفة بفندق زوسر بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

منة عبدالعزيز: (أنا تغيرت)

ولاحقاً، ظهرت منة عبد العزيز بأول فيديو لها بعد إطلاق سراحها، وتحدثت عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسي الذي خضعت له في المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أنه أثر بشكل كبير في تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذي جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.

وقالت منة عبد العزيز، في الفيديو عبر (انستجرام): (دا الأكونت الرسمى ليها وأي أكونت تاني مش بتاعي.. وحبيت أطلع لأن الناس مكنتش متأكدة إنه إيميلي.. وحشتوني أوي كمان).

وتابعت حينها: (أنا مش بظهر كتير لحد يوم 30 سبتمبر لما نسمع الحكم النهائي على الشباب اللى عملت فيا كده وساعتها هطلع وهتبسط معاكوا جدا، ومنة بتاعت زمان راحت ومنة الجديدة دلوقتي، حتى بقيت أطلع بتيشيرتات مقفولة مش زي الأول).

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة الشهيرة انتهت بنقل منة عبدالعزيز إلى دار مراكز المرأة المعنفة لتأهيلها، بينما نقل المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات ليواجهوا تهم خطف بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه قبل أن يتم النطق بالحكم النهائي ضدهم أخيراً.

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