عيد الاستقلال 75.. الأردنيون يحتفلون باستقلالهم والملك عبدالله يوجه رسالة للشعب وقطر أول المهنئين

وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، رسالة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال 75 للمملكة الهاشمية، مؤكداً على استقلال الأردن واستمرار جيشه بالدفاع عنه.

عيد الاستقلال 75 ورسالة الملك عبدالله الثاني

وقال الملك عبد الله، في تغريدة رصدتها “وطن”: “بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي”.

وأضاف الملك الأردني: “سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد، حمى الله الأردن وشعبه العزيز”.

بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي. سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد. حمى الله الأردن وشعبه العزيز — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 25, 2021

استقلال الأردن

ويحتفل الأردن اليوم الثلاثاء، بذكرى عيد الاستقلال 75 ، فيما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً للاحتفال بالذكرى حمل اسم “#عيد_الاستقلال_75”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق معبرين عن فخرهم بالأردن، ومطالبين بإصلاحات اقتصادية وسياسية في النظام الأردني القائم.

ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا كل عام و وطني بالف خير 🇯🇴🦅#عيد_الاستقلال_75 pic.twitter.com/6ta0C9Qbs1 — Hussein Almajagfh (@almajagfh) May 24, 2021

حبّي لها.. رغم الظروف القاسيه رغم المحن

حبّي لها.. أمي سقتني إياه في وسط اللبن إن عشت فيها لأجلها عانيت

وإن غبت عنها كم لها حنّيت! #عيد_الاستقلال_75 🇯🇴 pic.twitter.com/ucJbn39azX — Duha Ghunaim (@ghunaim_duha17) May 24, 2021

عندما تصبح عبارة (صُنع في الأردن) تنطبع على القرار والإرادة وعلى كل منتج من السيارة الى القلم وغلاف العلم و عود الكبريت..عندها أشعر بنشوة الاستقلال.

كل عام ووطني أقرب الى عافيته.

أ.ح.ز#عيد_الاستقلال_75 — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) May 25, 2021

رغم كل الظروف الصعبة الا انه :

ونستعذب الأرض التي لاهواء بها لا ماؤها عذبٌ ولكنها وطنُ ❤️#عيد_الاستقلال_75 pic.twitter.com/HttPzOO0zX — Mohammed Abd Almomani (@mohdabdmomani) May 24, 2021

الديوان الملكي

وفي السياق، أصدرت رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، بلاغاً حول فعاليات عيد الاستقلال 75، الذي يصادف الثلاثاء، ويتزامن مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وأعلنت رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي عن إقامة فعاليات اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد استقلال 75 المملكة الأردنية الهاشمية الخامس والسبعين، والذي يتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

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ودأب الأردنيون على الاحتفاء بهذه المناسبة سنوياً، فيما يقام الحفل هذا العام ضمن إجراءات تحفظ السلامة العامة للحضور، مع تقليل عدد المدعوين واختصار فقرات البرنامج.

وسيتم، خلال الحفل، تكريم كوكبة من المسؤولين الأردنيين وذلك تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم وتضحياتهم، وفق بيان الديوان الملكي.

محرك جوجل

وفي السياق، احتفل محرك البحث الأشهر على الإنترنت (جوجل) بعيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية الـ 75، الذي يصادف اليوم 25 ايار 2021.

وعند الدخول لمحرك البحث جوجل سيلاحظ المستخدم في الأردن شعار “غوغل” فوقه العلم الأردني.

كما ينتقل المستخدم إلى سلسلة مواضيع متنوعة مرتبطة بعيد استقلال المملكة، وأخبار محلية ومواد منشورة مرتبطة بالاستقلال.

قطر تهنئ الأردن

وفي السياق، قال سفير دولة قطر في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن العلاقات الثنائية بين الأردن وقطر شهدت منذ انطلاقها على مستوى السفراء قبل خمسين عاماً وتحديدا عام 1972 تطوراً ونمواً كبيرا في جميع المجالات، بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتي البلدين، مسجلة صورة مشرقة وناصعة في سجل العلاقات العربية.

وأكد ان العلاقات القطرية الأردنية مرشحة اليوم الى مزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والعسكرية وفي مختلف المجالات.

ورفع الشيخ سعود بن ناصر في كلمة مسجلة عبر فيديو بمناسبة عيد استقلال المملكة الى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة العيد الخامس والسبعين لاستقلال المملكة.

وهنأ السفير القطري الشعب الأردني بهذه المناسبة، مباركا الإنجازات التي تحققت بظل القيادة الهاشمية في بناء أردن قوي عزيز ومزدهر يتمتع بمكانة مرموقة عربيا وإقليميا ودوليا وانسانيا.

وأشار الى وجود نحو 60 ألف أردني في بلدهم الثاني قطر، إضافة الى تنامي التبادل التجاري وتبادل الخبرات ورغبة القيادتين وتناغم ثوابت السياسة الخارجية للبلدين الشقيقين تجاه القضايا الرئيسية والمشتركة.

ولفت الى ان عيد الاستقلال هذا العام يأتي بالتزامن مع مئوية الدولة الأردنية الأولى “مئة عام من العراقة والانجاز والتحدي”.

وأعرب عن أمله ان يدخل الأردن المئوية الثانية بمزيد من الإنجازات والتطور، وأن يحقق له كل أسباب التقدم والازدهار في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

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