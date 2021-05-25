صرخة شاب عماني من قلب التجمع الاحتجاجي في صحار تلقى تفاعلاً واسعاً (فيديو)

تداول عمانيون بتويتر مقطعا مصورا لأحد الشباب ضمن المحتجين في صحار، لاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء حيث ظهر الشاب المسرح من العمل غاضبا بشدة ووجه رسالة قوية للمسؤولين.

احتجاجات صحار العمانية

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشاب العماني الذي لم يعرف نفسه، وهو يصرخ بشدة غاضبا ويقول أنه صاحب حق ولن يتراجع أبدا مهما حدث حتى يحصل على حقه.

وأشار الشاب في حديثه إلى أنه مسرح عن العمل منذ عام ونصف وتقدم بالعديد من الشكاوى، إلا أن المحكمة أجلت قضيته أكثر من مرة، وطالب المسؤولين بحل عاجل وجذري لمشكلته ومشكلة الشباب المحتجين.

قواكم الله اخوانا في صحار

عن تجربة حتى الوظايف الدايمه ما راح تنفع لأن الهندي بيكرهكم عيشتكم لحد ما تستقيلوا بنفسكم

لذلك خلو مطلبكم الوحيد هو احلال العماني مكان الهندي الي ما احترم البلد الي ياكل منها لقمة عيشه#الاحلال_المباشر_ — w_1989 (@w198911) May 25, 2021

ي ربي ويش هالحاله الي وصل لها الشعب … يكسرو القلب عسى ينكسر قلب كل ظالم ماكل حقوق الناس… حسبنا الله ونعم الوكيل — Hajer Said (@HajerSaid20) May 25, 2021

العقود المؤقته لفتره وبعدها البلد تعود إلى سالف عدها، وهذا اللي طلع ف الفيديو غير صادق في كلامه يريد تاجيج الوضع — Amal Ali (@alhadryhouse) May 25, 2021

السلطان هيثم بن طارق يستجيب للشباب الباحثين عن عمل

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم، توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية لتوفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم.

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وتتضمن التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

كما جاء في توجيهات السلطان هيثم، توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة وستقوم وزارة العمل بالاعلان عن الضوابط والاليات التنفيذية لذلك.

دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل

كما وجّه السلطان بدعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على ان يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالاعلان عن الضوابلط والاليات التنفيذية اللازمة.

إغاثة شهرية مقطوعة

وقرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

كما قرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت هذه القرارات استجابة لمطالب الشباب العماني الذين نظموا منذ يومين تجمعات سلمية، للمطالبة بتسريع معالجة أوضاعهم.

وانتشرت صور لتجمعات سلمية لعشرات الشبان في ولايات صحار و عبري و الرستاق وصور و نزوى، أمام مديريات وزارة العمل ومكاتب المحافظين.

وكان محامون عُمانيون ذكروا انّه تمّ الإفراج عن جميع المحتجزين الذين تم توقيفهم لساعات خلال مشاركتهم في الوقفات السلمية يومي الأحد والإثنين في ولاية صحار بسلطنة عمان.

مجلس الشورى

وفي وقت سابق اليوم، أصدر مجلس الشورى العماني بيانًا قال فيه بأنه يتابع باهتمام بالغ مطالب المواطنين في عددٍ من محافظات السلطنة؛ بشأن قضية الباحثين عن عمل.

‏ وأكد المجلس على أحقية توظيفهم، وأنه يعمل مع الحكومة لتحقيق هذه المطالب، مؤكدًا على أن سلامة الوطن ومصلحته تأتي على سلم الأولويات، وأن أبناء عُمان حريصون على ذلك بوعيهم الوطني.

الرسالة وصلت السلطان هيثم بن طارق

وكان العضو السابق بمجلس الشورى العُماني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، قال في تغريدةٍ بـ”تويتر” إن رسالة الشباب العُماني وصلت إلى وليّ الأمر، في إشارة إلى السلطان هيثم بن طارق .

وكتب في تغريدته: “إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا (السلطان هيثم بن طارق)”.

وأضاف: “كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه”.

وتابع: “وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله”.

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