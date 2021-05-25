صادم ومرعب .. شاهد كيف انفجرت الأرض في ووهان الصينية وقذفت المارة في الهواء!!

وثقت كاميرات المراقبة مشهداً صادماً في مدينة ووهان الصينية التي ارتبط اسمها بانتشار فيروس كورونا منها الى دول العالم .

المشهد المرعب يوثّق لحظة انفجار الأرض من تحت المارة، سببه خطأ في صيانة داخل أحد فتحات المجاري في ووهان.

وقذفت قوة الإنفجار عدداً من المارة، احدهم كان يقود دراجة نارية سقط عنها، فيما لم ترد أنباء عن ضحايا جراء ذلك .

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مفاجأة من معهد ووهان

في سياق آخر، كشفت مصادر استخباراتية رفيعة أن ثلاثة باحثين من معهد ووهــان الصيني لعلم الفيروسات أصيبوا بالمرض في نوفمبر 2019 أي قبل الإعلان عنه.

وفقًا لتقرير استخباراتي أميركي لم يُكشف عنه سابقاً، قد يعزز أكثر الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق كامل حول منشأ فيروس كوفيد 19 وإمكانية هروبه من مختبر، وليس كما زعمت مرارا السلطات الصينية.

يشار إلى أن تاريخ نوفمبر 2019، هو تقريبًا التاريخ الذي يعتقد العديد من علماء الأوبئة والفيروسات حول العالم أن الفيروس المستجد بدأ في الانتشار حول مدينة ووهان بوسط الصين، على الرغم من أن بكين أكدت سابقا أن أول حالة مؤكدة كانت في الثامن من ديسمبر 2019.

ولم يشارك معهد ووهــان الصيني البيانات الأولية وسجلات الأمان والسجلات المعملية حول عمله المكثف على فيروسات كورونا في الخفافيش، والتي يعتبرها الكثيرون المصدر الأكثر احتمالية للفيروس.

كما نفت الصين مرارا أن يكون الفيروس قد هرب من أحد معاملها، واستشهدت وزارة الخارجية الأحد، باستنتاج فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية، بعد زيارته إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات في فبراير، الذين أشاروا إلى أن احتمال تسرب المختبر مستبعد.