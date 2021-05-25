حارس ليفربول يهاجم محمد صلاح ويطلب من كلوب التخلص منه

طلب حارس فريق ليفربول الإنجليزي السابق “ديفيد جيمس” 50 عامًا، من المدير الفني للفريق الألماني يورغن كلوب التخلص من النجم المصري محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

حارس ليفربول ومحمد صلاح

وقال الحارس الإنجليزي “جيمس” في حوار صحفي مع صحيفة “ذا ميرو” البريطانية، أن مدرب فريق ليفربول “كلوب” معرض للخطر بسبب محمد صلاح، ولذلك يجب عليه التخلص من اللاعب وبيعه خلال الموسم الانتقالات المقبلة.

ديفيد جيمس حارس ليفربول السابق : يجب على ليفربول بيع محمد صلاح والاستفادة من قيمته، وجوتا يتناسب مع أسلوب لعب كلوب، كما أن فيرمينو سيحظى بالمزيد من الحرية، وليفربول ستكون ليه ديناميكية جديدة في مقدمته الهجومية#استاد_الدوحة pic.twitter.com/apYSG9JLAl — استاد الدوحة (@staddoha) May 24, 2021

وأردف جيمس، قائلاً: ” لا أعتقد أن مالكي نادي فريق ليفربول قادرون على إنفاق الملايين في سوق الانتقالات مع نهاية الموسم، ولكنهم سيضطرون إلى بيع عدد من اللاعبين، ومن وجه نظري فريق ليفربول سيكون أفضل بدون اللاعب صلاح”.

بيع محمد صلاح

واستكمل، ” فريق ليفربول عليه بيع محمد صلاح والاستفادة من قيمته المالية، كما أن اللاعب البرتغالي دييغو جوتا يتناسب مع أسلوب لعب المدرب كلوب، إلى جانب البرازيلي فيرمينو الذي سيحظى بمزيد من الحرية داخل أرضية المعلب”.

اقرأ المزيد: بالصور: لاعب مصري يتضامن مع فلسطين بتجسيده شخصية حنظلة

وتابع، ” سيكون بذلك لدى فريق ليفربول الديناميكية الجديدة في مقدمته الهجوم بدلاً من الاعتماد على أهداف محمد صلاح”.

ديفيد جيمس حارس ليفربول السابق يطالب بضرورة التخلص من محمد صلاح

" ليفربول يلعب بشكل أفضل بدونه " pic.twitter.com/p7xCj4mUOM — KoooraWorld (@KoooraWorld) May 24, 2021

وأضاف الحارس جيميس، “هذا لا يعني أن محمد صلاح ليس لاعبًا جيدًا، وأهدافه تتحدث عنه في الدوري الإنجليزي، لكنه لدية أرقام مماثلة للمهاجم الأرجنتيني مثل سيرخيو أغويرو، حيث أن فريق مانشستر ستي يستطيع أن يعمل بدون مهاجمه الذي سيرحل مع نهاية الموسم الجاري”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 74 نقطة.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 69 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

فخر العرب محمد صلاح مع جائزة لاعب الموسم في نادي ليفربول😍👏 pic.twitter.com/9ogj4PIbwU — Yallakora (@Yallakoranow) May 25, 2021

وجاء ليستر سيتي في خامس الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 65 نقطة.

أما في المركز السابع آتى فريق توتنهام برصيد 62 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق أرسنال برصيد 61 نقطة.

واحتل في المركزين التاسع والعاشر فريق ليدز يونايتد وإيفرتون المتساويين بنفس النقاط برصيد 59 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكذلك صانع للألعاب خلال الموسم الجاري.

يليه في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، أما في ثالث الترتيب جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا.

رسمياً .. هاري كين يخطف صدارة هدافي البريميرليج من محمد صلاح بفارق هدف بعد نهاية الموسم ⚽✅ pic.twitter.com/Kj1vgxTao9 — Btolat.com (@Btolat) May 23, 2021

وجاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد المهاجم في صفوف فريق ليدز يونايتد.

بينما في المركز الخامس آتى النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك