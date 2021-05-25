بالصور: صديقة رونالدو “جورجينا” من عالم شهرة الأزياء إلى سباق السيارات

استغلت عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز” 27 عامًا، فترة عطلة الأسبوع لتقضيه هذه المرة بعيدًا عن عالم شهرة الأزياء والموضة إلى عالم سباق السيارات مع أولادها.

وبرفقة نجل النجم اللاعب البرتغالي البكر ” كريستيانو جونيور” في حضور السباق الأشهر ضمن بطولة العالم لفورمولا وان في إمارة موناكو الفرنسية.

جورجينا وسباق السيارات

ونشرت صديقة رونالدو عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، أثناء زيارتها برفقة الابن البكر لصاروخ ماديرا “رونالدو” الحظيرة الخاصة بسباق السيارات لفريق “فيراري” الإيطالي، وعلقت عليه جورجينا على تلك الصورة ” حظًا سعيدًا”.

جورجينا وفريق الأحلام

وعلقت عارضة الأزياء الإسبانية في صورة تزامن نشرها مع صورة حضورها سباق بطولة العالم في عالم السيارات على يخت برفقة أولادها، وعلقت عليها: ” فريق الأحلام”.

وارتبط النجم البرتغالي رونالدو بعلاقة عاطفية مع عارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا” منذ عام 2016م، وقد أنجب الدون منها طفلة أسماها “ألانا مارتينا”.

وأعلن بعد ذلك عقد قرانهما في عام 2018م، ولدى رونالدو أيضًا الابن البكر الذي أسماه “كريستيانو رونالدو” البالغ من العمر من أم غير معروفة، وكذلك رزق ادون بتوأم من أم غير معروفة أسماهما إيفا وماتيو في عام 2017م.

واشتهرت صديقة رونالدو في ارتدائها في عالم الأزياء والموضة عبر المجلات والصحف العالمية المشهورة بالملابس الجريئة والفاضحة في الآونة الأخيرة، إلى جانب الأحاديث والتصريحات التي تدلي بها عبر وسائل الإعلام المختلفة والحديث في حياتها الخاصة مع رونالدو.

جائزة موناكو الكبرى ومشاركة جورجيا

وتوج المتسابق الهولندي “ماكس فرستابن” سائق فريق “ريد بول” بطل جائزة موناكو الكبرى في عالم سباق السيارات للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وقد تصدر اللاعب الترتيب العام لبطولة العالم لسباق سيارات الفورمولا1 برصيد 105 نقطة.

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جاء ذلك بفارق أربع نقاط مع البريطاني “لويس هاميلتون” بطل العالم سبع مرات، الذي جاء في المركز السابع من ترتيب هذا السباق.

📸 جورجينا رودريغيز و كريستيانو رونالدو الابن من ضمن الحضور في موناكو 🇲🇨 pic.twitter.com/5FzpRn9k9e — F1 بالعربي (@F1AR6) May 23, 2021

بينما جاء في المركز الثاني الإسباني “كارلوس ساينز” وهي المرة الأولى التي يصعد فيها اللاعب على منصة التتويج منذ انضمامه لفريق “فيراري” العام الجاري.

وفي المركز الثالث جاء اللاعب البريطاني “لاندو نوريس” في فريق مكلارين، يليه الثنائي المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق “ريد بول”، والألماني “سيباستيان فيتيل” اللاعب في صفوف فريق “أستون مارتن”، في المركزين الرابع والخامس من السباق.

هداف الدوري الإيطالي

وفي سياق أخر، نجح الدون رونالدو من التتويج بلقب هداف الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 29 هدفًا خلال منافسات الدوري الممتاز، بفارق كبير عن أقرب منافسه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي احتل المركز الثاني برصيد 24 هدفًا.

واستطاع فريق يوفنتوس الإيطالي بعد الموسم الكارثي لهذا الموسم من الخروج بلقبين على صعيد كأس السوبر وكأس ملك إيطاليا، بينما في الدفاع على سلسلة انتصاراته الطويلة على صعيد الدوري المحلي.

بينما نجح في الرمق الأخير من الوصول إلى المركز الرابع من الترتيب، المؤهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث كان من الفرق المهدد بالغياب لكنه تدارك ذلك في اللحظات الأخيرة.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 91 نقطة، كما جاء الجار المنافس فريق الميلان برصيد 79 نقطة.

أتالانتا ونابولي في الدروي

يليه في المركز الثالث فريق أتالانتا برصيد 78 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفي المركز الخامس جاء فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس برصيد 77 نقطة، بينما آتى فريق لاتسيو في سادس الترتيب برصيد 68 نقطة.

ترتيب روما وسامبدوريا

وجاء فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 62 نقطة، متساويًا مع فريق ساسولو بنفس النقاط.

أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 52 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة.

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