أكاديمي عماني يوجه نصيحة لصناع القرار في سلطنة عمان بعد حراك صحار

علق خالد بن محمد العبدلي، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان، على أحداث محافظة صحار والمطالبات الشبابية بتوفير فرص عمل وتدخل السلطان هيثم بن طارق لحل مشكلاتهم.

حراك صحار في سلطنة عمان

وقال العبدلي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “المطالبة بالحق أمر مشروع والتغافل عنه يزيد من حنق المتضررين”.

وأضاف العبدلي: “نرجو من المسؤولين وأولي الأمر ذوي الحصافة والحكمة عدم تجاهل الشباب فهم يطالبون بحقوقهم ويلفتون أنظاركم لحقيقة المجتمع”.

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المطالبة بالحق أمر مشروع والتغافل عنه يزيد من حنق المتضررين فنرجو من المسؤولين وأولي الأمر ذوي الحصافة والحكمة عدم تجاهل الشباب فهم يطالبون بحقوقهم ويلفتون أنظاركم لحقيقة المجتمع — خالد بن محمد العبدلي (@alabdlee399) May 25, 2021

وتابع العبدلي: “فهناك خبايا من المآسي ممن لم يخرج معهم لا يسألون الناس إلحافا رجالا ونساء أرامل وأيتاما فحان وقت إعادة النظر وتغيير المسار وعدم المحسوبية”.

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فهناك خبايا من المآسي ممن لم يخرج معهم لا يسألون الناس إلحافا رجالا ونساء أرامل وأيتاما فحان وقت إعادة النظر وتغيير المسار وعدم المحسوبية — خالد بن محمد العبدلي (@alabdlee399) May 25, 2021

وأكمل بالقول: “الكل يعلم وجود فساد مستفحل ولا بد من الجد والمصداقية في محاسبة السابقين ودعونا من التبرير والتمرير وتحقيق المطالب المشروعة أمر متحتم”.

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الكل يعلم وجود فساد مستفحل ولا بد من الجد والمصداقية في محاسبة السابقين ودعونا من التبرير والتمرير وتحقيق المطالب المشروعة أمر متحتم — خالد بن محمد العبدلي (@alabdlee399) May 25, 2021

الافراج عن المعتقلين في حراك صحار

وفي وقت سابق أفرجت السلطات العمانية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن المعتقلين في حراك صحار وصلالة الذي نفذ على مدار اليومين الماضيين، وذلك بأوامر عليا من السلطان العماني هيثم بن طارق.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين بالولايتين، حيث غادر الموقوفين الأماكن التي كانوا فيها.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، لحظة خروج الموقوفين من أماكن الاحتجاز، فيما أكدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء بأوامر سلطانية عليا.

وقال مصور مقطع الفيديو: “الحمد لله تم الإفراج عن جميع الشباب اللي موجودين وللي ما عنده سيارة نوصله لباب بيته”.

خلاص طلعوا كلهم pic.twitter.com/DtoOB7IDol — أم محمد (@um_mo77) May 24, 2021

الحكومة العمانية

وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة العمانية عن تحركات عاجلة للسلطان هيثم بن طارق لحل أزمة العاطلين عن العمل في البلاد وسط استمرار الاحتجاجات في ولاية صحار.

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وذكرت الحكومة العمانية أنها تواصل سعيها الجاد في توفير فرص العمل للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، إضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأكدت الحكومة أن ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة من السلطان هيثم بن طارق.

وأضافت أن صندوق الأمان الوظيفي بدأ بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقًا للآليات المتبعة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر أبريل الماضي 6413 مواطنًا.

ويذكر أن نظام الأمان الوظيفي تم أنشاؤه في شهر مارس من العام الماضي وجاء تمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من السلطان هيثم بن طارق وتقوم فكرة النظام على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

احتجاجات شعبية

وفي وقت سابق، شهدت ولاية صحار وعدة مناطق متفرقة في سلطنة عمان منذ، احتجاجات لعدد من العاطلين والمسرحين من وظائفهم في البلاد وسط انتشار أمني مكثف.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن عددا من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم، قاموا اليوم الاثنين بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم.

وقال نشطاء عمانيون إن احتجاجات متفرقة مماثلة أدت أيضا إلى تواجد كثيف لقوات الشرطة.

ومن جانبه أكد الصحفي العماني تركي البلوشي أنه تم احتجاز عدد من الشباب الذين شاركوا في وقفة مطالبات أمام مقر المديرية العامة لوزارة العمل في صحار، أمس الأحد.

وتعتبر هذه المظاهرات أول احتجاجات في عهد السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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