“شاهد” أبو تريكة يشيد بموقف رياض محرز ويطالب نجوم كرة القدم بدعم فلسطين

أشاد نجم فريق الأهلي السابق والمحلل الرياضي في شبكة قنوات “بين سبوت” القطرية محمد أبو تريكة، بموقف اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز بعد رفعه العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه مانشستر سيتي والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

أبو تريكة ولفتة رياض محرز

وقال الكابتن محمد أبو تريكة، ” رياض محرز في لفتة التتويج، هي لحظات خالدة في أذهان الناس، ويجب أن يتحول اللاعب إلى نموذج وصاحب رسالة”.

وأردف أبو تريكة، قائلاً: ” رأينا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، الوجه المشرق للرياضيين وأحيي اللاعبين العرب ومواقفهم الواضح والصريح من القضية الفلسطينية”.

أبو تريكة ونجوم كرة القدم

وبين أبو تريكة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأحداث في القدس وحي الشيخ جراح، كشف معادن نجوم كرة القدم ومواقفهم اتجاه القضية الفلسطينية، داعيًا كافة نجوم كرة القدم العرب إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى الشعب الفلسطيني لإعمار منازلهم المدمرة.

كلام يدرس من الأسطورة محمد أبو تريكة في ستديو بي ان عن فلسطين 🇵🇸😍😍 pic.twitter.com/vnQqhcOzeO — Khalid Mohsen (@khaledmohsen_4) May 23, 2021

وجابت صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للاعب الدولي الجزائري رياض محرز، رافعًا للعلم الفلسطيني بجانب علم بلاده الجزائر.

جاء ذلك خلال حفل تتويج فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” على ملعب الاتحاد في العاصمة البريطانية “لندن”.

محرز والمواقف السابقة

ونشر النجم الجزائري رياض محرز 30 عامًا، في ضوء أحداث المسجد الأقصى المبارك وما يحدث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تغريده عبر حسابه على منصة “تويتر” صورة لعلم فلسطين مرفقة بإشارة النصر تعبيرًا عن تضامنه مع القضية والشعب الفلسطيني.

محمد ابو تريكه يتحدث عن فلسطين قبل قليل. 🇵🇸 pic.twitter.com/c47Ts1buqJ — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) May 23, 2021

وغرد العديد من نجوم كرة القدم ومشاهير عالم الرياضة العربية والعالمية، الذين عبروا عن مواقفهم الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان من أبرزهم الفرنسي بول بوغبا ومسعود أوزيل ومحمد صلاح وأبو تريكة وغيرهم.

ألقاب رياض محرز

ورفع اللاعب رياض محرز رصيده من الألقاب في الدوري الإنجليزي إلى ثلاثة مرات حيث توج مرتين مع فريق مانشستر سيتي ومرة وحيدة مع فريق ليستر سيتي.

"أبويا علمني أستخدم نعم ربنا كلها في رضاه".. النجم #أبوتريكة يطالب لاعبي الكرة بمساندة #فلسطين ودعمها بالمال والكلمة والمواقف الإنسانية ضد العدوان pic.twitter.com/syrERXwZ5r — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 23, 2021

ويطمح اللاعب مع فريقه التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد نجاحه في المرة الأولى في التأهل إلى نهائي المسابقة في مواجهة فريق تشيلسي في ال 29 من شهر مايو/ أيار الجاري.

الأرقام القياسية ورياض محرز

وأفادت شبكة “أوبتا الرياضية العالمية للإحصاءات، بأن اللاعب الجزائري رياض محرز أصبح ثاني لاعب يسجل للفريق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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بعد المهاجم السنغالي ساديو ماني اللاعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسم عام 2017-2018م.

رياض محرز والجزائري الوحيد

وقد رفع رياض محرز رصيده من الأهداف إلى عشر أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا، كأكثر من أي لاعب جزائري آخر في تاريخ المسابقة، وأصبح أول لاعب عربي يسجل في الذهاب وإياب في النصف النهائي من منافسات المسابقة القارية.

فعلها رياض محرز في حفل التتويج باسم كل الأحرار.. pic.twitter.com/3u9szOs7Wh — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 23, 2021

الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 74 نقطة.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 69 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

وجاء ليستر سيتي في خامس الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 65 نقطة.

رياض محرز وعلم فلسطين والجزائر pic.twitter.com/XkPh1e4pnX — moataz (@wezafabregas) May 23, 2021

أما في المركز السابع آتى فريق توتنهام برصيد 62 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق أرسنال برصيد 61 نقطة.

واحتل في المركزين التاسع والعاشر فريق ليدز يونايتد وإيفرتون المتساويين بنفس النقاط برصيد 59 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكذلك صانع للألعاب خلال الموسم الجاري.

رياض محرز يرفع علم فلسطين مع علم الجزائر أثناء احتفاله بالتتويج بالدوري مع مانشستر سيتيpic.twitter.com/8kHkEvl47N — moataz (@wezafabregas) May 23, 2021

يليه في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، أما في ثالث الترتيب جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا.

وجاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد المهاجم في صفوف فريق ليدز يونايتد.

بينما في المركز الخامس آتى النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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