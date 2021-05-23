بعد الحديث عن وصوله إلى مصر.. استشاري سعودي يكشف عن مفاجأة حول الفطر الأسود

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، أن ما يشاع حول مرض الفطر الأسود، الذي أثار الرعب مؤخراً، ليس صحيحاً.

الفطر الأسود ليس جديداً

وأكد العمار بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على انستجرام و سناب شات، أن مرض الفطر الأسود ليس جديدًا، ولم يظهر بسبب فيروس كورونا، بل قديم ويصيب مرضاه بسبب نقص المناعة.

وقال الطبيب السعودي إن الفطر الأسود ظهر الآن بعد فيروس كورونا، بسبب ظهور حالات كثيرة، خاصة في الهند ذات الإصابات العالية جدا بالفيروس، والتي تسببت في مكوث الكثير من الأشخاص في العناية المركزة بحالات خطيرة، مما يؤدي إلى نشاط غير محبذ للجهاز المناعي، خاصة بالرئتين.

وشرح العمار علاقة الفطر الأسود بفيروس كورونا، وقال: بسبب كورونا فإن الجهاز المناعي في الجسم يحارب الرئتين فيلجأ الأطباء لأدوية تخفض المناعة بهدف حمايتهما ولتقليل تدهور الحالة، وبسبب الأمراض المزمنة فقد يجذب المريض ذو المناعة الضعيفة – في حالات نادرة – الفطر الأسود الموجود بالهواء، ولكنه لا يصيب الأصحاء.

اللقاح هو الحل!

وأكد العمار أنه لا يعني أن كل من يصاب بكورونا ويذهب للعناية المركزة يصاب بالفطر الأسود، وأن الوقاية منه تكون بالمحافظة على الصحة، وأخذ اللقاح، وبالتالي لن يذهب للعناية المركزة.

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وأثار خبر وفاة الفنان المصري الراحل سمير غانم بمرض الفطر أو العفن الأسود رعبا كبيرا داخل المجتمع المصري.

وذلك نظرا لانتشاره منذ أواخر الشهر الماضي في الهند، بالتزامن مع الارتفاع الهائل في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بها، نتيجة تفشي السلالة الهندية المتحورة منه.

رعب بسبب الفطر الأسود

وأعلنت السلطات الهندية، تفشي فيروس العفن الأسود داخل ولايتين في البلاد، الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وزارة الصحة الهندية إن فيروس العفن الأسود وباء فطر الغشاء المخاطي، استشرى في البلاد.

من جانبه أوضح وزير الصحة بولاية راجستان أشيل أرورا، في تصريحات صحفية: عند تفشي سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، التي أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالهند، ظهر الفطر الغشاء المخاطي، الذي يعرف باسم العفن الأسود، بولايتي راجستان وتيلانجانا.

شقيق سمير غانم يصدم المصريين

وكان شقيق غانم في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن شقيقه أصيب بـ الفطر الاسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: سمير كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي، وأنا أصبت بكورونا أيضا، لكنني شفيت منه بينما شقيقي لم ينج منه، على الرغم من تعاطينا لأدوية العلاج ذاتها.

وتابع: سمير أصيب قبل وفاته بالفطر الاسود في عينه اليمنى، وهذه من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان.

وهو ما أكده الفنان حسن الرداد، زوج إيمي غانم، والذي كتب في إعلان وفاة حماه: إنا لله و إنا اليه راجعون وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله، ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا.

وعقب تصريحات شقيق سمير غانم، دارت تساؤلات حول ظهور السلالة الهندية من كورونا في مصر، والتي يعد الفطر الأسود من توابعها.

واتهم كثيرون السلطات المصرية بإخفاء الأمر، مطالبينهم بالكشف عن الحقيقة في حال ثبوت ظهوره.

السلطات المصرية ترد

لكن وزارة الصحة في مصر نفت الأمر، وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إن الفطر الأسود عرض جانبي من الوارد أن يحدث مع أي مريض مصاب بنقص المناعة، مشيرًا إلى أن الفطر الأسود ليس مرض غريب وهو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة.

وقال مجاهد في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد أمس السبت، أنه لا داعي للذعر أو الهلع من الفطر الأسود، مؤكدًا أن سبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مثبت في شهادة الوفاة، وهي مشاكل في الكلى، ومشاكل صحية أخرى.

لا داعي للقلق والخوف

كما أكد استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث المصري الأسبق، هاني الناظر، أن انتشار الفطر الأسود لا يدعو للقلق والخوف والتوتر.

وقال الناظر إن المرض جلدي ويصيب بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مرضى السكر غير المنضبط أو من يتناولون أدوية قوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية ولفترات طويلة.

وأشار الناظر إلى أن الإصابة بالفطر الأسود نادرة الحدوث ، وقد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أو جروح ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود، وقد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون أسود.

وتابع: قد يصيب الفطر الأسود أيضاً الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه، وتكون لون داكن، وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لون أسود أيضا، وقد يصيب الفم تاركا لونا أسودا، وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع سعال شديد مؤلم قد يصل للأوعية الدموية.

وكشف الناظر أنه يمكن علاج الفطر الأسود بدواء Amphotercin B تحت إشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من 4 إلى 6 أسابيع.

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